Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул о разделке чемпионата мира по велоспорту-2021

Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул об особенностях индивидуальной гонки на время чемпионата мира по велоспорту-2021

27-летний Ваут ван Арт (Wout van Aert) и 21-летний Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) будут представлять Бельгию в разделке на чемпионате мира по велоспорту-2021, который пройдёт во Фландрии.

На равнинной 43,3-километровой дистанции они собираются бороться за медали с такими соперниками как Филиппо Ганна (Италия), который будет защищать свой титул победителя прошлого года, и Штефан Кюнг (Швейцария), недавно ставший чемпионом Европы в этой дисциплине.

Ваут ван Арт также нацелен на групповую гонку, где стартует в качестве капитана бельгийской команды. На пресс-конференции Ремко Эвенепул и Ваут ван Арт рассказали о своём настрое перед стартом чемпионата мира-2021.

Ваут ван Арт: «Наверное, групповая гонка чемпионата мира-2021 для меня немного важнее, к ней я готовился специально. Но, конечно, я в очень хорошей форме, поэтому стартую в воскресенье с мыслями о первом месте. Однако я всё-таки чуть лучше подготовлен для групповой гонке, которая пройдёт в Лёвене, чем для разделки. Хотя титул чемпиона мира в разделке есть в списке моих задач. Я уже смог одержать победу в разделке на Тур де Франс в этом году, а победить на чемпионате мира даже более престижно.

Мы стартуем на побережье, там будет много людей, поэтому есть опасность увлечься. Но мы оба опытные, надеюсь, не ошибок не совершим. В финале же количество зрителей будет только плюсом. Я с нетерпением жду старта, приложу все силы, надеюсь, нас придёт поддержать много людей. Этот день точно станет незабываемым».

Ремко Эвенепул: «Наслаждаться атмосферой на разделке будет некогда. Конечно, гонка, которая проходит в твоей стране, всегда важна. Это делает чемпионат мира по велоспорту-2021 ещё более значимым. И это будет уникальный опыт. Поэтому можно слишком увлечься, что и случилось со мной в Тренто. Так что, главное, с умом проехать индивидуальную гонку.

Дистанция плоская, прямая, 44 км с ветром. Со старта до финиша надо ехать очень быстро, но не перестараться, чтобы остались силы на ускорение в конце. Маршрут хороший, но морально разделка будет трудной, потому что всё время придётся ехать прямо, ногам отдохнуть будет негде. И справляться с ветром тоже будет нелегко. Важно учесть, какой силы будет ветер. Хорошо, что дистанция чуть длиннее, чем на чемпионате Европы. Гонщики, которые могут долго удерживать высокую скорость, будут очень довольны таким маршрутом.

Мы оба мотивированы на воскресенье. Я уже много раз говорил, что в групповой гонке хочу всеми силами помогать Вауту. Надеюсь, смогу вывезти его к финишу, собираюсь ради этого удвоить усилия».