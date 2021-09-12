Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул – призёры в разделке чемпионата Европы-2021

Серебро Филиппо Ганны и бронза Ремко Эвенепула в индивидуальной гонке на время чемпионата Европы по велоспорту-2021

Чемпион мира, 25-летний итальянский велогонщик Филиппо Ганна стал серебряным призёром в разделке на чемпионате Европы по велоспорту-2021, проходящим в Трентино (Италия). Победитель пяти этапов Джиро д’Италия с индивидуальными гонками на время, Ганна на домашнем чемпионате лидировал на промежуточной отсечке, но на финише 22,4 километровой равнинной дистанции уступил 8 секунд швейцарскому велогонщику Штефану Кюнгу.

Бронзовым призёром в разделке чемпионата Европы по велоспорту-2021 стал 21-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул, которому не удалось повторить успех 2019 года, когда он стал чемпионом Европы в этой дисциплине в свой первый год в профессионалах.

Филиппо Ганна: «Ни о чём не сожалею в смысле подготовки. Не думаю, что вчерашняя смешанная эстафета забрала у меня слишком много сил. Мы привыкли ездить разделки после этапов, когда проводим шесть часов в седле велосипеда. Кроме того, вчера я выиграл майку чемпиона Европы (в смешанной эстафете), если честно, я очень счастлив.

Сегодня вдобавок к моей коллекции взял серебряную медаль. Я бы сказал, что нет ничего трагичного. Разочарован ли вторым местом? Нет, в противном случае занявшему последнее место пришлось бы вешаться. Я всё ещё чемпион мира. Да, хотел бы стать чемпионом Европы, но не получилось. Однако перед следующей неделей остаюсь уверенным в своих силах.

Мы все финишировали близко. На Олимпиаде в пяти секундах были четыре гонщика. Всё влияет – ветер, распределение сил. Даже единственная секунда может повлиять на занятое место».

Ремко Эвенепул: «Эта разделка мне не подходила, потому что предпочитаю дистанции подлиннее. И мне не стыдно проиграть этим двум ребятам. Я понимал, что сегодня они – главные соперники, и они ехали очень сильно. На таком маршруте хорошо более тяжёлым гонщикам, особенно при том, что на финальной части был встречный ветер. Но я сделал всё, что мог, выложился полностью ради хорошего результата. Это моя вторая разделка в сезоне после чемпионата Бельгии, ещё один шаг в правильном направлении. Я очень доволен, что снова боролся с лучшими гонщиками мира в этой дисциплине. Моё выступление придаёт уверенности перед следующими целями».