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Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул – призёры в разделке чемпионата Европы-2021

 Серебро Филиппо Ганны и бронза Ремко Эвенепула в индивидуальной гонке на время чемпионата Европы по велоспорту-2021

 

 

  Чемпион мира, 25-летний итальянский велогонщик Филиппо Ганна стал серебряным призёром в разделке на чемпионате Европы по велоспорту-2021, проходящим в Трентино (Италия). Победитель пяти этапов Джиро д’Италия с индивидуальными гонками на время, Ганна на домашнем чемпионате лидировал на промежуточной отсечке, но на финише 22,4 километровой равнинной дистанции уступил 8 секунд швейцарскому велогонщику Штефану Кюнгу.  

 

  Бронзовым призёром в разделке чемпионата Европы по велоспорту-2021 стал 21-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул, которому не удалось повторить успех 2019 года, когда он стал чемпионом Европы в этой дисциплине в свой первый год в профессионалах.

 

Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул – призёры в разделке чемпионата Европы-2021

Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул – призёры в разделке чемпионата Европы-2021

 

Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул – призёры в разделке чемпионата Европы-2021

 

 

  Филиппо Ганна: «Ни о чём не сожалею в смысле подготовки. Не думаю, что вчерашняя смешанная эстафета забрала у меня слишком много сил. Мы привыкли ездить разделки после этапов, когда проводим шесть часов в седле велосипеда. Кроме того, вчера я выиграл майку чемпиона Европы (в смешанной эстафете), если честно, я очень счастлив.

 

Сегодня вдобавок к моей коллекции взял серебряную медаль. Я бы сказал, что нет ничего трагичного. Разочарован ли вторым местом? Нет, в противном случае занявшему последнее место пришлось бы вешаться. Я всё ещё чемпион мира. Да, хотел бы стать чемпионом Европы, но не получилось. Однако перед следующей неделей остаюсь уверенным в своих силах.

 

Мы все финишировали близко. На Олимпиаде в пяти секундах были четыре гонщика. Всё влияет – ветер, распределение сил. Даже единственная секунда может повлиять на занятое место».

 

Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул – призёры в разделке чемпионата Европы-2021

 

Филиппо Ганна и Ремко Эвенепул – призёры в разделке чемпионата Европы-2021

 

 

  Ремко Эвенепул: «Эта разделка мне не подходила, потому что предпочитаю дистанции подлиннее. И мне не стыдно проиграть этим двум ребятам. Я понимал, что сегодня они – главные соперники, и они ехали очень сильно. На таком маршруте хорошо более тяжёлым гонщикам, особенно при том, что на финальной части был встречный ветер. Но я сделал всё, что мог, выложился полностью ради хорошего результата. Это моя вторая разделка в сезоне после чемпионата Бельгии, ещё один шаг в правильном направлении. Я очень доволен, что снова боролся с лучшими гонщиками мира в этой дисциплине. Моё выступление придаёт уверенности перед следующими целями».

 

 

Чемпионат Европы по велоспорту-2021. Индивидуальная гонка на время. Мужчины. Результаты

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Теги к статье: ITT разделка Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Филиппо Ганна Filippo Ganna Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту European Continental Championships чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (48)
    s75-Фото
    На второй год пребывания в Скай его Джиро закончилась на полпути именно по этой причине, после чего на ГТ он больше не привлекался. Случись плохой день, семи человек для помощи, как в КвикСтепе, для него не будет. Будет полное самообслуживание как в ранних отвалах в горах, так и на последних 3 километрах спринтерских этапов - но он к этому готов и тем ценен для команды, ставящей в приоритет генеральную классификацию. Тут вообще интересно будет глянуть, приходит он один, или "со мной будут еще брат и вот те трое"

    Конкретно по Туру: проиграны уже два подряд (ужасблин), и все ресурсы будут брошены на борьбу со словенской гегемонией. Вариант Б: на уровне руководства негласно признается неготовность на данный момент к этой борьбе и делается упор на победы на этапах, и тогда да, соглашусь с вами. Вариант Цэ: слабый сезон и отсутствие высоких результатов, ничего не получается, ГТ мимо. Опять разрыв контракта, потому что есть дедушка Патрик, который хоть порой и вываливает на публику пикантные подробности личных взаимоотношений с некоторыми из уходящих спринтеров, но дело свое знает.
  • VeloVelo
    Алексей Луценко остается в ком ... (40)
    VeloVelo-Фото
    Леше классики пора осваивать, мне кажется, это лучшая перспектива для него.
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (24)
    VeloVelo-Фото

    От Бьерга жду чего-то серьезного уж три года. 

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Да, я тоже за него рад )
  • uran
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (8)
    uran-Фото
    Народы все братские, а вот власть от народа очень долека.
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кюнга с победой, молодец! 

    Ганна и так уже выиграл почти всё.

    У Рэмко же самые главные победы ещё впереди.  

    На таком почти столо_образном рельефе все решила моща, ну и не без везения конечно.

  • AmaAma
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (24)
    AmaAma-Фото
    +бешеная мотивация и 20й этап многодневки
  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (24)
    SportSpirit-Фото

    Удивительно, но к концу велодня ни слова о Погачаре) 

     

    Спустя почти год после Планш-де-Бельфий, имея базу для анализа, можно сделать вывод, что Тадей действительно не супер-раздельщик, а скорее сильный горняк и мега-универсал. Но там была финишная гора и мало понимаемая запредельщина) 

  • Bogdan
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (24)
    Bogdan-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ганна деградирует. А был такой непобедимый.
    Как и Ваши комментарии
  • kwwk
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (24)
    kwwk-Фото
    Ну кому то и пелотон уничтожать надо))))

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