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Михаэль Вальгрен – бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2021

Михаэль Вальгрен: «Медаль чемпионата мира  – сбывшаяся мечта»

 

 

  29-летний Михаэль Вальгрен стал единственным гонщиком сборной Дании, финишировавшим в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021 во Фландрии (Бельгия). Он не просто финишировал, а принёс команде бронзовую медаль, уступив в спринте нидерландскому гонщику Дилану Ван Барле. Михаэль Вальгрен стартовал в гонке вместе с Каспером  Асгреном, Магнусом Кортом, Мадсом Педерсеном, Мадсом Вюрцом Шмидтом, Миккелем Бьергом, Андреасом Кроном и Миккелем Фрёлихом Оноре. Но датской команде не повезло – Мадс Педерсен, Андреас Крон, Миккель Оноре падали, у Каспера Асгрена был не лучший день, у Магнуса Корта начались судороги.

 

Михаэль Вальгрен – бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2021

 

Михаэль Вальгрен – бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2021

 

  Михаэль Вальгрен отобрался в решающий отрыв после атаки будущего победителя гонки Жулиана Алафилиппа (Франция) за 58 км до финиша, а затем вместе с Диланом Ван Барле (Нидерланды), Яспером Стёйвеном (Бельгия) и Нельсоном Паулессом (США) поехал в погоню за защитившим титул Жулианом Алафилиппом и в спринте обошёл Яспера Стёйвена в борьбе за подиум.

 

  Михаэль Вальгрен: «У нашей команды был не лучший день. Нам не повезло с падениями. Педерсен падал дважды, второй раз вместе с Андреасом Кроном, потом Миккель Оноре тоже упал. У Асгрена нога шла не лучшим образом, а у Магнуса рано начались судороги. Я подумал: «Чёрт, теперь всё дело за мной». К счастью, я здесь с бронзовой медалью, так что в какой-то степени спас день для национальной сборной.

 

  Если проанализировать гонку в целом, надо было, чтобы впереди нас было больше. Гонка была тяжёлой, но такой маршрут подходит мне и Дилану Ван Барле. Я рад, что отобрался в отрыв.

 

  Подумал, что смогу выиграть, но с тем, как ехал Алафилипп, выиграть было совершенно нереально. Я постарался побороться за подиум, к счастью, Ваут следил за Матье и Сонни, они закрывали ускорения друг друга. Потом, когда ребята уехали, я к ним переложился и боролся за медаль. Нас было четверо, было понятно, что шанс на медаль есть. А до того, как я оказался в этой группе, думал, что буду доволен, если финиширую в десятке сильнейших. В отрыве было 17 гонщиков, это почти как ехать с 15 спринтерами. Поэтому то, что уехал и завоевал медаль – это сбывшаяся мечта».

 

  Михаэль Вальгрен также сказал, что во время гонки думал о погибшем накануне старта чемпионата мира-2021 соотечественнике, бывшем профессиональном велогонщике и комменаторе Крисе Анкере Сёренсене:

 

  «Крис был особенным. Он жил велосипедом. Он был одним из моих близких друзей, многому меня научил, когда я начал карьеру с  Saxo, вместе с ним я был в последнем тренировочном лагере. Я думал о нём. Его уход заставил меня думать: «А что бы Крис сделал в моей ситуации?» Он бы с честью относился к гонке, делал то, что мы все любим, - выступать на велосипедах. Я так и ехал.

 

  Приятно быть на подиуме, потому что эта неделя была тяжёлой для нашей датской команды. Мы все хорошо знали Криса, в Дании он был очень известным».

   

 

Чемпионат мира по велоспорту-2021. Групповая гонка. Мужчины

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Теги к статье: Михаэль Вальгрен Michael Valgren Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships групповая гонка

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Комментарии

  • Ice
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    На самом деле тактика была одна:проверить стартовый протокол и убедиться, что, в списке отсуствует Вальверде.

    Не знаю, на чем вы сидите, но можете отсыпать и мне? А то вас прям неделями накрывает.

  • Гонщик
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    Гонщик-Фото

    Цитата: error
    Джадд Трамп наше всё! Он Ронни давно затмил а ему и 30-ти нет
     
    Кстати (некстати) когда заканчивается велосезон, начинается снукер. Как предложение велолайву добавить сюда снукер. Если что конкурентов внятно освещающих снукер нет.
    Снукер полная ерунда с огромными лузами с ведро, только русский бильярд по своей сложности и красоте заслуживает уважения. 



    Цитата: uran
    Алафилипп по всей гонке выглядел очень сильно, не раз атаковал. Подошёл в лучшей форме к ЧМ. А вот слабость записных фаворитов удивила.
    Он наоборот по опам катался, прикинувшись что вот вот вывалит, а на последних 20ти км уже поехал на все деньги, срперники круто лопухнулись, что стали неистово догонять отрыв, могли легко отсадить француза заставив именно его пахать и надрываться. 

  • Виктор Сироткин
    Жулиан Алафилипп – двукратный ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото
    в майке Чемпиона мира можно ездить только в том виде, в котором она завоёвана. Микст проводится только на ЧМ и ЧЕ, где все выступают в форме национальной сборной.
    А ещё можно на тренировке.
  • Cyrill
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    Cyrill-Фото

    Ещё вчера поймал себя на мысли, что Алафилипп, несмотря на большое кол-во уже добытых громких побед, не ассоциируется у меня с словом "легенда" или "супер" (в отличие от тех же ФилЖила, Боннена)...с Тома прямо противоположная история :)))))

  • rude_rider
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    rude_rider-Фото

    Красавчик сам ЖуЖу.. атакует вроде бы не вовремя ан нет.. ну что храбрецам и все лавры

  • reforg34
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    reforg34-Фото

    На самом деле тактика была одна:проверить стартовый протокол и убедиться, что, в списке отсуствует Вальверде.

  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    Earl57-Фото
    Шансы равные, возможности разные. И разная удовлетворенность результатом.
    Кто-то сказал, что был пустой в финале. Трентин был вынужден сойти после падения в завале.
    Метьюз сказал, что у него были хорошие ноги, но не осталось товарищей по команде. Некому было помочь.
    Американец Паулесс и британец Пидкок тоже в одиночку выживали и сами о себе заботились. Но это им не помешало занять 5-е и 6-е место. Паулесс посетовал на свой слабый финишный спринт, а Пидкок сказал, что немного неправильно разыграл свои карты по причине неопытности. Но он доволен своим состоянием после 270 км гонки. Он хорошо себя чувствовал, но "опоздал на поезд"...
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    старт-шоссе 82-Фото
    У каждого из этого списка были равные шансы, но они были возможны при волшебном слове =если=
    Для Алафилиппа =если= не понадобилось, он был готов выигрывать при любом варианте. Вот и все.
  • RVL
    Томас Фёклер о тактике сборной ... (6)
    RVL-Фото

    Тома и жужу были очень схожи защищая жёлтые майки которые жаль но факт, им не по плечам. Но они это делали

  • lazhu
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (52)
    lazhu-Фото
    Пидкок +0.49, Штыбар +1.06, Ван дер Пул и Ван Арт +1.18

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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