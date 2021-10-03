Михаэль Вальгрен – бронзовый призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2021

Михаэль Вальгрен: «Медаль чемпионата мира – сбывшаяся мечта»

29-летний Михаэль Вальгрен стал единственным гонщиком сборной Дании, финишировавшим в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021 во Фландрии (Бельгия). Он не просто финишировал, а принёс команде бронзовую медаль, уступив в спринте нидерландскому гонщику Дилану Ван Барле. Михаэль Вальгрен стартовал в гонке вместе с Каспером Асгреном, Магнусом Кортом, Мадсом Педерсеном, Мадсом Вюрцом Шмидтом, Миккелем Бьергом, Андреасом Кроном и Миккелем Фрёлихом Оноре. Но датской команде не повезло – Мадс Педерсен, Андреас Крон, Миккель Оноре падали, у Каспера Асгрена был не лучший день, у Магнуса Корта начались судороги.

Михаэль Вальгрен отобрался в решающий отрыв после атаки будущего победителя гонки Жулиана Алафилиппа (Франция) за 58 км до финиша, а затем вместе с Диланом Ван Барле (Нидерланды), Яспером Стёйвеном (Бельгия) и Нельсоном Паулессом (США) поехал в погоню за защитившим титул Жулианом Алафилиппом и в спринте обошёл Яспера Стёйвена в борьбе за подиум.

Михаэль Вальгрен: «У нашей команды был не лучший день. Нам не повезло с падениями. Педерсен падал дважды, второй раз вместе с Андреасом Кроном, потом Миккель Оноре тоже упал. У Асгрена нога шла не лучшим образом, а у Магнуса рано начались судороги. Я подумал: «Чёрт, теперь всё дело за мной». К счастью, я здесь с бронзовой медалью, так что в какой-то степени спас день для национальной сборной.

Если проанализировать гонку в целом, надо было, чтобы впереди нас было больше. Гонка была тяжёлой, но такой маршрут подходит мне и Дилану Ван Барле. Я рад, что отобрался в отрыв.

Подумал, что смогу выиграть, но с тем, как ехал Алафилипп, выиграть было совершенно нереально. Я постарался побороться за подиум, к счастью, Ваут следил за Матье и Сонни, они закрывали ускорения друг друга. Потом, когда ребята уехали, я к ним переложился и боролся за медаль. Нас было четверо, было понятно, что шанс на медаль есть. А до того, как я оказался в этой группе, думал, что буду доволен, если финиширую в десятке сильнейших. В отрыве было 17 гонщиков, это почти как ехать с 15 спринтерами. Поэтому то, что уехал и завоевал медаль – это сбывшаяся мечта».

Михаэль Вальгрен также сказал, что во время гонки думал о погибшем накануне старта чемпионата мира-2021 соотечественнике, бывшем профессиональном велогонщике и комменаторе Крисе Анкере Сёренсене:

«Крис был особенным. Он жил велосипедом. Он был одним из моих близких друзей, многому меня научил, когда я начал карьеру с Saxo, вместе с ним я был в последнем тренировочном лагере. Я думал о нём. Его уход заставил меня думать: «А что бы Крис сделал в моей ситуации?» Он бы с честью относился к гонке, делал то, что мы все любим, - выступать на велосипедах. Я так и ехал.

Приятно быть на подиуме, потому что эта неделя была тяжёлой для нашей датской команды. Мы все хорошо знали Криса, в Дании он был очень известным».