Филиппо Барончини – чемпион мира-2021 среди андеров в групповой гонке

Филиппо Барончини – победитель групповой гонки среди андеров на чемпионате мира-2021

21-летний итальянский велогонщик Филиппо Барончини (Filippo Baroncini), который сейчас является стажёром велокоманды Trek-Segafredo, а с 2022 года начнёт в этой команде карьеру профессионала, завоевал золотую медаль в групповой гонке на чемпионате мира-2021 во Фландрии (Бельгия).

Филиппо Барончини одержал победу после сольной атаки, уехав от соперников за 5,5 км до финиша. Он обеспечил себе достаточный просвет, чтобы успеть отпраздновать победу, пока за его спиной оставшийся пелотон готовился бороться за призовые места в спринте.

Серебряную медаль завоевал 21-летний велогонщик из Эритреи Биньям Гирмай (Biniam Girmay Hailu), выигравший спринт из группы, тройку призёров замкнул 19-летний гонщик из Нидерландов Олав Коой (Olav Kooij).

Это четвёртая и самая крупная победа в сезоне у Филиппо Барончини. В июне он выиграл разделку на этапе андеровской версии Джиро д’Италия, стал чемпионом Италии в разделке среди андеров, взял победу на этапе гонки L’Etoile d’Or, а также становился серебряным призёром среди андеров в групповой гонке на чемпионате Европы и на чемпионате Италии в этой же дисциплине.

Филиппо Барончини: «Весь день чувствовал огромное напряжение. Эта победа – мечта моей жизни. Сегодня всё сложилось идеально и для меня, и для команды. Мы атаковали в финале, моя атака была запланирована ещё до старта гонки. Всё прошло хорошо.

Вчера мы планировали тактику на сегодняшнюю гонку. Решили, что я должен атаковать на финальных шести километрах. Тактика состояла в том, чтобы мне не пришлось бороться в спринте. Думал только об одном: «Вперёд, вперёд, вперёд, выиграть эту гонку». К счастью, всё сложилось. Это мечта.

Конечно, за этот год я сильно вырос, в том числе психологически, что позволило мне добиться всех результатов. Думаю, эта майка стала вишенкой на торте. Следующей гонкой будет “Ruota d’Oro” , потом “Piccolo Il Lombardia”, а затем несколько гонок с командой Trek-Segafredo. Надеюсь с честью носить эту майку».