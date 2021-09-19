Биньям Гирмай – серебряный призёр в групповой гонке среди андеров на чемпионате мира-2021

Биньям Гирмай – первый представитель Эритреи на подиуме чемпионата мира по велоспорту

В юбилейное 100-е проведение чемпионата мира по шоссейному велоспорту Биньям Гирмай вошёл в историю, как первый представитель Эритреи, поднявшийся на вторую ступень подиума. 21-летний Гирмай с августа этого года является велогонщиком команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. В групповой гонке среди андеров на чемпионате мира-2021 во Фландрии (Бельгия) на 161-километровой дистанции Биньям Гирмай не пропустил ни одного ключевого момента, избежал проблем на «Фламандском круге», несмотря на многочисленные завалы и нервозность в пелотоне.

На финальной секции брусчатки Гирмай остался в группе 40 гонщиков, которые добрали ранний отрыв. До самого финиша в Лёвене не было понятно, завершится ли гонка групповым спринтом. Биньям Гирмай удерживал позицию и преодолел бесчисленные изменения скорости в пелотоне, оставшись впереди на последних пяти километрах.

Филиппо Барончини (Италия) атаковал и одержал победу, а Биньям Гирмай обошёл соперников в спринте и взял серебряную медаль в групповой гонке среди андеров.

Примечательно, что день назад Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что чемпионат мира по шоссейному велоспорту в 2025 году пройдёт в Руанде, стране Восточной Африки.

Photo (c) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

Биньям Гирмай: «Гонка с самого старта шла нервно. Я был внимателен и старался избежать неприятностей. Я полагался на поддержку товарищей по команде, которых благодарю от всего сердца. Мы увидели, что несколько стран начали контролировать гонку, чтобы завершить её общим спринтом. Поэтому мы решили терпеливо ждать финала.

Мы были уверены в спринте, потому что последние пару недель я хорошо тренировался. На финальных километрах началась тяжёлая борьба за позиции, но я чувствовал ,что у меня достаточно сил, чтобы не терять спокойствия и затаиться, хотя рисковал быть заблокированным.

Очень горжусь своим достижением. Серебряная медаль много значит для Эритреи и Африки. Убеждён, что у моей страны светлое будущее, потому что у нас огромный потенциал. Мы много работали несколько лет, чтобы развиваться, и по мере набора опыта появится ещё больше результатов.

С надеждой смотрю в будущее, мечтаю стартовать на чемпионате мира в Руанде в 2025 с целью превратить эту серебряную медаль в радужную майку. Для меня честь достичь такого результата здесь, в Бельгии, стране, где находится дом моей команды Intermarché-Wanty-Gobert. Эта команда предложила мне шанс проявить себя на высшем уровне международного велоспорта. Команда вдохновляла и поддерживала меня с первого дня. Я очень благодарен всем в команде».