Крис Анкер Сёренсен погиб в Бельгии

Крис Анкер Сёренсен трагически ушёл из жизни в возрасте 37 лет

37-летний Крис Анкер Сёренсен (Chris Anker Sørensen), бывший профессиональный велогонщик, который работал комментатором датского телеканала TV2 Sport, погиб 18 сентября в Бельгии, куда приехал освещать чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2021. Как сообщает датский телеканал, Крис Анкер Сёренсен выехал на велосипеде и его сбила машина. Он скончался от полученных травм.

Директор телеканала TV 2 Sport Фредерик Лаусен (Frederik Lauesen) сообщил: «С огромной скорбью сообщаю, что наш коллега Крис Анкер Сёренсен ушёл из жизни. Как вы знаете, он находился в Бельгии, чтобы освещать чемпионат мира. Сегодня он выехал на велосипеде и был сбит автомобилем, а затем скончался от полученных травм. Глубоко соболезнуем семье Криса Анкера Сёренсена, все наши мысли с ними».

Крис Анкер Сёренсен пришёл в велоспорт в 2005 году, выступал в командах CSC, Saxo Bank, Tinkoff-Saxo, завершил карьеру профессионального велогонщика в 2018 году. За свою карьеру принял участие в 12 Гранд-турах, одержал пять побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия, был чемпионом Дании в групповой гонке.

После завершения карьеры стал комментатором датского канала TV2 SPORT.