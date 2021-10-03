Дилан ван Барле – серебряный призёр чемпионата мира по велоспорту-2021

Дилан ван Барле: «Думал, что не смогу проехать гонку после падения на Вуэльте Испании-2021»

29-летний велогонщик Дилан ван Барле (Dylan van Baarle) принёс Нидерландам серебряную медаль в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Ван Барле отреагировал на ускорение Валентина Мадуа (Франция) и Ремко Эвенепула (Бельгия) и остался в этом отрыве, когда группа выросла до 17 гонщиков.

После атаки будущего победителя гонки Жулиана Алафилиппа (Франция) за 17 км до финиша Дилан Ван Барле вместе с Яспером Стёйвеном (Бельгия), Михаэлем Вальгреном (Дания) и Нельсоном Паулессом (США) пытался закрыть просвет, но в итоге в спринте боролся за подиум. Фотофиниш показал, что Дилан Ван Барле стал серебряным призёром гонки, опередив Михаэля Вальгрена и Яспера Стёйвена.

В этом сезоне Дилан ван Барле пережил и взлёты, и падения. В начале года он стал победителем классики «Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre», а на Вуэльте Испании-2021 был вынужден сойти после 17 этапа из-за перелома (трещины) таза. Нидерландский гонщик успел восстановиться к старту групповой гонки чемпионата мира в Бельгии.

Дилан ван Барле: «После падения на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021 я продолжил гонку с трещиной таза. Пришлось сойти с гонки на 17-м этапе. Мне пришлось лежать пять дней, мне не позволяли ходить, так что было тяжело. Но я верил, что восстановлюсь, как и тренер сборной Муренхаут (Moerenhout), который верил в меня. Мы очень много работали, чтобы я вернулся на хороший уровень. Думаю, мы успели набрать хорошую форму. Возможно, если бы чемпионат проходил на пять дней раньше, мне было бы труднее. Но времени для восстановления как раз хватило.

Эта история с Вуэльтой усилила эмоции после финиша, потому что я думал, что не смогу проехать эту гонку. Я был счастлив, даже просто вернув форму.

Спринт вовсе не был великолепным. Нельсон Паулесс ускорился уже после поворота. Я не был самым быстрым в группе, но после долгой гонки спринт никогда не бывает обычным. Поэтому когда Нельсон поехал снова за 200 метров, я просто ждал колеса. Они начали спринт, я сел на колесо и вышел с него, поэтому не мог поверить в результат на финише.

Конечно, Жулиан был сильнейшим. Он несколько раз атаковал, мы просто больше не могли отвечать на его ускорения в конце. Мы ехали в сильной группе, но не смогли больше его догонять.

Мне было только на руку, что гонка была тяжёлой. Если бы они атаковали на этих коротких подъёмах, я бы не смог за ними поехать. Поэтому для меня было просто идеально, что я оказался в хорошей группе, что они собрались как раз перед последним кругом у Лёвена. У нас с Матье был хороший шанс».