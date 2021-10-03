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Дилан ван Барле – серебряный призёр чемпионата мира по велоспорту-2021

Дилан ван Барле: «Думал, что не смогу проехать гонку после падения на Вуэльте Испании-2021»

 

 

  29-летний велогонщик Дилан ван Барле (Dylan van Baarle) принёс Нидерландам серебряную медаль в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии. Ван Барле отреагировал на ускорение Валентина Мадуа (Франция) и Ремко Эвенепула (Бельгия) и остался в этом отрыве, когда группа выросла до 17 гонщиков.

 

  После атаки будущего победителя гонки Жулиана Алафилиппа (Франция) за 17 км до финиша Дилан Ван Барле вместе с Яспером Стёйвеном (Бельгия), Михаэлем Вальгреном (Дания) и Нельсоном Паулессом (США) пытался закрыть просвет, но в итоге в спринте боролся за подиум. Фотофиниш показал, что Дилан Ван Барле стал серебряным призёром гонки, опередив Михаэля Вальгрена и Яспера Стёйвена.

 

Дилан ван Барле – серебряный призёр чемпионата мира по велоспорту-2021

 

 

Дилан ван Барле – серебряный призёр чемпионата мира по велоспорту-2021

 

Дилан ван Барле – серебряный призёр чемпионата мира по велоспорту-2021

 

  В этом сезоне Дилан ван Барле пережил и взлёты, и падения. В начале года он стал победителем классики «Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre», а на Вуэльте Испании-2021 был вынужден сойти после 17 этапа из-за перелома (трещины) таза. Нидерландский гонщик успел восстановиться к старту групповой гонки чемпионата мира в Бельгии.

 

  Дилан ван Барле: «После падения на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021 я продолжил гонку с трещиной таза. Пришлось сойти с гонки на 17-м этапе. Мне пришлось лежать пять дней, мне не позволяли ходить, так что было тяжело. Но я верил, что восстановлюсь, как и тренер сборной Муренхаут (Moerenhout), который верил в меня. Мы очень много работали, чтобы я вернулся на хороший уровень. Думаю, мы успели набрать хорошую форму. Возможно, если бы чемпионат проходил на пять дней раньше, мне было бы труднее. Но времени для восстановления как раз хватило.

 

  Эта история с  Вуэльтой усилила эмоции после финиша, потому что я думал, что не смогу проехать эту гонку. Я был счастлив, даже просто вернув форму.

 

  Спринт вовсе не был великолепным. Нельсон Паулесс ускорился уже после поворота. Я не был самым быстрым в группе, но после долгой гонки спринт никогда не бывает обычным. Поэтому когда Нельсон поехал снова за 200 метров, я просто ждал колеса. Они начали спринт, я сел на колесо и вышел с него, поэтому не мог поверить в результат на финише.

 

  Конечно, Жулиан был сильнейшим. Он несколько раз атаковал, мы просто больше не могли отвечать на его ускорения в конце. Мы ехали в сильной группе, но не смогли больше его догонять.

 

  Мне было только на руку, что гонка была тяжёлой. Если бы они атаковали на этих коротких подъёмах, я бы не смог за ними поехать. Поэтому для меня было просто идеально, что я  оказался в хорошей группе, что они собрались как раз перед последним кругом у Лёвена. У нас с Матье был хороший шанс».

 

 

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Теги к статье: Дилан Ван Барле Dylan van Baarle Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships групповая гонка

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Комментарии

  • serghi
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    serghi-Фото
    Полностью согласен, нужно было на Ремко ставить, у парня вагон сил был, а его принесли в напрасную жертву, не понятно для чего и для кого.
  • serghi
    Жулиан Алафилипп – двукратный ... (1)
    serghi-Фото

    Жулиан, лучший из лучших, не смотря ни на что верил в его силы, в его победу... Браво!!!

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Эта победа Алафилиппа - ответ всем тем, кто жалуется на колесников и обвиняет их в своих неудачах. 




  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Честно говоря я верил в ЖуЖу как кандидата на подиум, но точно не на победу, тем более вот в таком сольном рейде...как и в 2020-м! Молодец, не побоялся, дёргал, уезжал и таки уехал ко второму подряд золоту ЧМ. Призёры меня удивили, но с другой стороны - заслужили на медали, ведь тоже не отсиживались и хоть пробовалаи догонять француза...неудачно, но 2 из 4 с медалями в итоге.

    Цитата: Николай Н.
    Смотрел с самого старта и не пожалел. Гонка была сумасшедшей почти с самого старта. Ни кто не ставил на Алафилиппо, а он это сделал, молодец. А вот на Бельгийцев много ставок было, а в итоге без медали, и даже за весь ЧМ ни одного золота.

    Насчёт провала Бельгии согласен, а вот что касается Алфаилиппа не скажите. Он был в претендентах, но конечно на фоне ВВА и МВДП котировался максимум 3-м..зато стал 1-м (снова)

    Цитата: SportSpirit
    Belgium epic fale

    Хотел плюсануть (вам), но ведь на самом деле нужно ставить минус БОЛЬШОЙ Бельгии. Вся ставка на Воута, как вчера у голландок-женщин на Фосс (ну Марианна хоть с серебром), а в итоге даже Стуйвен как не старался на финише остался с деревянной медалью. И он и ван Арт после гонки были просто морально убиты и это было видно по их после_гоночных интервью.

    Вроде как неплохо всё начиналось для Бельгии на домашнем ЧМ, а закончилось не побоюсь этого слова действительно провалом. К слову удивила (даже разочеровала) и сборная Словении: где вы Роглич(ы) и Погачар(ы)..??  

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (79)
    nightbuster33-Фото

    Если это правда,что подписали Лопеса,то об этом Астана может объявить на следующей неделе,то есть 27.09.Т.к.уже с 01.10 он может выступать за другую команду.А впереди несколько итальянских гонок,после которых могуть объявить и о остальных преобретениях.

  • Coffe
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    Coffe-Фото
    Алафилипп молодец.Дотерпел до конца.Ван Барле заслужил подиум.Сильнейший пахарь.
  • Zhanzhak
    Винченцо Нибали возвращается в ... (39)
    Zhanzhak-Фото
    К чему это пост? Вино наказание понёс, 2 года дисквалификации. Переживал тяжело. Конта, тоже понёс. Фрум тоже замарался, но справкой отделался. Про Ленса можно и не упоминать. Их много, и ещё будет не мало. Но, у каждого своя армия поклонников, и они находят им оправдание. Так что к чему мусолить дела давно минувших дней? Уже ни для кого не секрет, то что все на фарме, только кто-то ловится, а кто-то нет. Все же обычные люди, а не атланты. Тут уж у кого как карта ляжет.
  • Karmatron
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    Karmatron-Фото

    ЖуЖу как-то по фигу, а вот Ван Баарле и Вальгрена видеть на подиуме очень приятно.

  • hodorik
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (22)
    hodorik-Фото

    Алёна молодчинка , шанс мог быть!!!

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (40)
    старт-шоссе 82-Фото

    Бельгия в нокауте. Гонка была очень тяжолой .

    Алафилип показал как надо выигрывать у спринтеров и всякого рода  специалистов которые умеют все и не стесняются заявлять о своих амбитных планах перед стартом. Молодец !!! Рейд за 16 км до финиша дорогово стоит.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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