VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Михаэль Вальгрен – победитель «Джиро делла Тоскана» и «Коппа Сабатини»-2021

Двойная победа Михаэля Вальгрена на итальянских велогонках

 

 

  29-летний датский велогонщик команды EF Education Nippo Михаэль Вальгрен (Michael Valgren) стал победителем двух итальянских классик – “Джиро делла Тоскана” и “Коппа Сабатини”-2021. Подобный дубль удавался лишь Франко Битосси (Franco Bitossi) в 1968 году и Маурицио Фондриесту в 1989 (Maurizio Fondriest).

 

Михаэль Вальгрен – победитель «Джиро делла Тоскана» и «Коппа Сабатини»-2021

 

 

  Михаэль Вальгрен не одерживал победы с 2018 года, после победы на Амстел Голд Рэйс, и  впервые выиграл гонки в форме команды EF Education – Nippo.

 

На «Джиро делла Тоскана»-2021 Михаэль Вальгрен одержал победу из одиночного отрыва, уехав от соперников за 14 км до финиша. Вклад в его победу внесли товарищи по команде Нейльсон Паулесс и Серхио Игита, которые проделали огромную работу, нейтрализуя группы преследования. В итоге Вальгрен пересёк линию финиша «Джиро делла Тоскана»-2021 с преимуществом в 1 минуту 13 секунд.

 

  После победы на «Джиро делла Тоскана»-2021 Михаэль Вальгрен сказал: «Я отлично знаю Монте-Серра, потому что жил в Луке в первый год карьеры. Мне очень нравится этот подъём, поэтому быть впереди и бороться за победу здесь – особенное событие. Выиграть здесь было тяжелее, чем на Амстел Голд Рэйс. Это гонка для горняков, а я не совсем горняк, так что пришлось очень сильно постараться».

 

  Матти Брешель, спортивный директор команды EF Education Nippo: «Эта победа настолько же принадлежит команде, как и Михаэлю. Команда весь день выступала идеально».

 

  На следующий день, классику «Коппа Сабатини» Михаэль Вальгрен выиграл уже в дуэли с действующим чемпионом Европы Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious). И снова товарищи по команде Нейльсон Паулесс (Neilson Powless) и Джимми Уилан (Jimmy Whelan) сделали всё, чтобы Михаэль Вальгрен смог побороться за победу. Джимми Уилан в одиночку сократил преимущество отрыва и удерживал пелотон в пределах минуты на последних 50 километрах 207-километровой дистанции. Нейльсон Паулесс атаковал за 12 км, а когда его добрали у подножия финишного подъёма, Михаэль Вальгрен атаковал и обошёл находившегося впереди Джанни Москона (Ineos Grenadiers).  Сонни Кольбрелли поехал за атаковавшим Вальгреном, на финишной прямой чемпион Европы попытался обойти датского гонщика, но у Михаэля Вальгрена остались силы на победный рывок.

 

  Нейльсон Паулесс: «Сегодня Михаэль снова был сильнейшим. Я просто знал, что у нас хороший шанс выиграть. Из нас двоих он быстрее финиширует. Я попробовал атаковать, но в итоге потрясающе, что Михаэль успешно оттфинишировал».

 

  Михаэль Вальгрен: «Приятно выиграть в борьбе с Кольбрелли. Он – один из фаворитов на предстоящий чемпионат мира, поэтому победить его в спринте в подъём – большое достижение. Я очень счастлив.  Эта победа всей команды, ребята ехали потрясающе, я очень всем благодарен. Мне очень помог мой товарищ по команде Нейльсон Паулесс, он был настолько силён, что мне можно было просто сидеть у него на колесе даже на отрезках со встречным ветром. У меня шла нога, я подумал, что надо как можно больше осложнить гонку и посмотреть, как пойдёт. К счастью, мне удалось первым пересечь финишную черту. Посвящаю эту победу всей команде».

 

 

 Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious): «Сегодня отдал все силы. В позднем отрыве всё время тянул впереди. Их было двое из команды, естественно Вальгрен держался позади и в финале у него осталось больше энергии. Не могу сказать, что доволен вторым местом. Всегда хочу выигрывать, а сегодня больше, чем когда-либо, потому что ношу майку чемпиона Европы. Я хотел одержать в ней первую победу. Кроме того, мои товарищи по команде, особенно Домен Новак и Джонатан Милан, очень много работали, я хотел отплатить им победой».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Михаэль Вальгрен Michael Valgren EF Education Nippo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

14 - 18 сентября 2021

Skoda-Tour de Luxembourg

15 - 19 сентября 2021

Tour de Slovaquie

19 - 26 сентября 2021

World Championships

19 сентября 2021

Eschborn-Frankfurt

28 сентября - 1 октября 2021

Giro di Sicilia

3 октября 2021

Paris-Roubaix

9 октября 2021

Il Lombardia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • gumanoidd
    Тур Словакии-2021. Этап 1 (4)
    gumanoidd-Фото

    если его будет развозить Морькив---то будут Первые места

  • uran
    Тур Люксембурга-2021. Этап 3 (7)
    uran-Фото
    Канал подставляет его ещё сильнее)))
  • Nathan
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (5)
    Nathan-Фото
    Датчане в EF отжигают по полной!
  • ruleps
    Патрик Лефевр о Марке Кэвендиш ... (22)
    ruleps-Фото
    Лефевр - это типичный самодур начальник, удивительно, куда смотрят спонсоры, когда "благодаря", всем этим скандалам, у их компаний неприятный душок.
  • aksbor
    Тур Люксембурга-2021. Этап 3 (7)
    aksbor-Фото

    Еще сильнее он подставляет канал своим комментированием.

  • BG-
    Тур Словакии-2021. Этап 1 (4)
    BG--Фото
    Интересно, есть кто-то, кто за карьеру собрал больше вторых мест чем саган?
  • старт-шоссе 82
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Спасибо за информацию, а то я смотрю ребята сошли почти всей командой, в чем дело не понятно. Смотрел последние 15 км.

  • Astanaforever
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Вадим Пронский и Харольд Техада, казахстанские профессиональные велогонщики команды «Astana — Premier Tech», попали в аварию в Италии, где проходил «Коппа Сабатини», проводящийся в итальянском городе Печчоли провинции Пиза «К сожалению, Вадим Пронский и Харольд Техада попали в аварию в Италии. Они были доставлены в больницу для обследования, и мы предоставим обновленную информацию как можно скорее», — пишет официальный твиттер «Astana — Premier Tech».
  • Cyrill
    Патрик Лефевр о Марке Кэвендиш ... (22)
    Cyrill-Фото

    Про Марка и Фабио - понятно, что на 95% в перспективе выбор Лефевра верен, но чисто по-спортивному...а слабо пригласить обоих на гладкий 3-4 км круг и без поезда один на один предложить проехать первые 2-3 км, а затем спуртовать ... и кто будет первым ? Вы уверены, господин Лефевр, что знаете верный ответ ???

  • vadi
    Тур Словакии-2021. Этап 1 (4)
    vadi-Фото

    Саган второй - это нормально.  Ненормально, что он второй в Словакии.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 сентября

Kamil Gradek (Vini Zabu - Brado)

Joonas Henttala (Team Novo Nordisk)

Rudy Molard (Groupama - FDJ)

18 сентября

Ethan Hayter (INEOS Grenadiers)

19 сентября

Alex Aranburu (Astana – Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2021 (103)
Август 2021 (200)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)