Михаэль Вальгрен – победитель «Джиро делла Тоскана» и «Коппа Сабатини»-2021

Двойная победа Михаэля Вальгрена на итальянских велогонках

29-летний датский велогонщик команды EF Education Nippo Михаэль Вальгрен (Michael Valgren) стал победителем двух итальянских классик – “Джиро делла Тоскана” и “Коппа Сабатини”-2021. Подобный дубль удавался лишь Франко Битосси (Franco Bitossi) в 1968 году и Маурицио Фондриесту в 1989 (Maurizio Fondriest).

Михаэль Вальгрен не одерживал победы с 2018 года, после победы на Амстел Голд Рэйс, и впервые выиграл гонки в форме команды EF Education – Nippo.

На «Джиро делла Тоскана»-2021 Михаэль Вальгрен одержал победу из одиночного отрыва, уехав от соперников за 14 км до финиша. Вклад в его победу внесли товарищи по команде Нейльсон Паулесс и Серхио Игита, которые проделали огромную работу, нейтрализуя группы преследования. В итоге Вальгрен пересёк линию финиша «Джиро делла Тоскана»-2021 с преимуществом в 1 минуту 13 секунд.

После победы на «Джиро делла Тоскана»-2021 Михаэль Вальгрен сказал: «Я отлично знаю Монте-Серра, потому что жил в Луке в первый год карьеры. Мне очень нравится этот подъём, поэтому быть впереди и бороться за победу здесь – особенное событие. Выиграть здесь было тяжелее, чем на Амстел Голд Рэйс. Это гонка для горняков, а я не совсем горняк, так что пришлось очень сильно постараться».

Матти Брешель, спортивный директор команды EF Education Nippo: «Эта победа настолько же принадлежит команде, как и Михаэлю. Команда весь день выступала идеально».

На следующий день, классику «Коппа Сабатини» Михаэль Вальгрен выиграл уже в дуэли с действующим чемпионом Европы Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious). И снова товарищи по команде Нейльсон Паулесс (Neilson Powless) и Джимми Уилан (Jimmy Whelan) сделали всё, чтобы Михаэль Вальгрен смог побороться за победу. Джимми Уилан в одиночку сократил преимущество отрыва и удерживал пелотон в пределах минуты на последних 50 километрах 207-километровой дистанции. Нейльсон Паулесс атаковал за 12 км, а когда его добрали у подножия финишного подъёма, Михаэль Вальгрен атаковал и обошёл находившегося впереди Джанни Москона (Ineos Grenadiers). Сонни Кольбрелли поехал за атаковавшим Вальгреном, на финишной прямой чемпион Европы попытался обойти датского гонщика, но у Михаэля Вальгрена остались силы на победный рывок.

Нейльсон Паулесс: «Сегодня Михаэль снова был сильнейшим. Я просто знал, что у нас хороший шанс выиграть. Из нас двоих он быстрее финиширует. Я попробовал атаковать, но в итоге потрясающе, что Михаэль успешно оттфинишировал».

Михаэль Вальгрен: «Приятно выиграть в борьбе с Кольбрелли. Он – один из фаворитов на предстоящий чемпионат мира, поэтому победить его в спринте в подъём – большое достижение. Я очень счастлив. Эта победа всей команды, ребята ехали потрясающе, я очень всем благодарен. Мне очень помог мой товарищ по команде Нейльсон Паулесс, он был настолько силён, что мне можно было просто сидеть у него на колесе даже на отрезках со встречным ветром. У меня шла нога, я подумал, что надо как можно больше осложнить гонку и посмотреть, как пойдёт. К счастью, мне удалось первым пересечь финишную черту. Посвящаю эту победу всей команде».

Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious): «Сегодня отдал все силы. В позднем отрыве всё время тянул впереди. Их было двое из команды, естественно Вальгрен держался позади и в финале у него осталось больше энергии. Не могу сказать, что доволен вторым местом. Всегда хочу выигрывать, а сегодня больше, чем когда-либо, потому что ношу майку чемпиона Европы. Я хотел одержать в ней первую победу. Кроме того, мои товарищи по команде, особенно Домен Новак и Джонатан Милан, очень много работали, я хотел отплатить им победой».