Элиза Бальсамо – чемпионка мира-2021 в групповой гонке на шоссе

Элиза Бальсамо, Марианне Вос и Катаржина Невядома – на подиуме групповой гонки чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021

Элиза Бальсамо (Elisa Balsamo) одержала победу в женской групповой гонке на шоссе на чемпионате мира-2021 во Фландрии (Бельгия). Никому из атаковавших на 157,7-километровой дистанции не удалось уехать от соперниц. После многочисленных атак гонка завершилась спринтом. Элиза Лонго Боргини развезла свою тёзку и соотечественницу Элизу Бальсамо, которая опередила в спринте нидерландскую гонщицу Марианне Вос. Польская велогонщица Катаржина Невядома, атаковавшая несколько раз на финальных километрах, смогла ускориться на финише и взять бронзовую медаль. Со следующего года Элиза Бальсамо будет выступать в велокоманде Trek-Segafredo.

Элиза Бальсамо: «Невероятно, эта победа – мечта после этого долгого сезона. Моя команда была так хорошо, без команды эту майку не удалось бы взять. Команда идеально меня развезла, я полностью на них полагалась. На последнем повороте я отключила все мысли, сказала себе, что надо дать полный газ и не смотреть, что происходит позади.

У меня был тяжёлый сезон. Я много тренировалась для трека и Олимпиады, но там всё прошло не так, как я надеялась. Поэтому, вернувшись из Токио, я усиленно тренировалась только ради этой большой цели. Победа здесь – мой реванш за сезон. Поэтому я очень счастлива. И в то же время удивлена, моя команда была очень сильна сегодня. Мы так превосходно провели гонку, и развоз получился идеальным. Я не могу поверить, что надела эту майку.

Спринт мне подходил. Мне надо было выжить на подъёмах и дождаться спринта. В конце было нелегко, но на двух последних кругах команда великолепно вела гонку, отвечала на все атаки, а потом развезла меня. Последний километр дался непросто, но мне нравится подобный спринт в небольшой тягун. Я знала, что мне надо выждать и не начинать спринт слишком рано. Меня развозила не только Элиза (Лонго Боргини), но и Мария Джулия (Конфалонери), и Марта (Кавалли). Очень хочу пересмотреть спринт в видеозаписи, потому что даже не поняла, как у нас всё получилось.

Эта майка совершенно не такая, как майка чемпионки мира среди юниоров. Победа в юниорах хорошо мотивирует продолжать тренироваться. Но эта майка в категории «элита» на чемпионате мира намного, намного важнее, она навсегда.

Теперь поеду женский выпуск Париж-Рубэ. Думаю, что для моей нынешней команды Valcar-Travel & Service эта майка может многое изменить. Очень надеюсь, что она поможет команде найти дополнительных спонсоров, поможет сделать сильную команду для других девушек. Для нас это очень важно».

Марианне Вос: «Сборная Италии всегда очень сильная и предельно мотивированная, было понятно, что за ними надо следить. Перед стартом этого чемпионата мира я многим говорила, что Элиза – одна из фаворитов гонки. Я это уже знала. Весной видела, как Элиза выступала на «Флеш Брабансонн», она была там очень сильна. Она всегда хорошо выступает во Фландрии. Она спринтер, который может выжить на трудном маршруте.

Конечно, должна признаться, что была очень разочарована. Мне не удалось набрать скорость, чувствовала, что будет тяжело. Серебро – это всё, чего могла добиться. Я довольна своей формой, и тем, что смогла взять серебряную медаль.

Наша команда хотела осложнить гонку соперницам, мы хотели создать возможность в ранних отрывах. А на тот случай, если это не сработает, планировали атаковать в финале, чтобы все устали, а я бы постаралась сохранить свежесть до финиша. Всё прошло хорошо, мы ни разу не упускали момент, просто Элиза была быстрее на финише. Поэтому надо быть довольной серебром. Возможно, не хватило развозящих в конце, но частью нашего плана было утомить спринтеров. Я проиграла гонку не из-за развоза, а потому, что не смогла опередить Элизу на финише. Никогда не знаешь, можешь ли сохранить больше сил до финиша. Я сумела переложиться и сесть на правильное колесо».

Катаржина Невядома: «Я просто хотела атаковать на каждом небольшом подъёме, но со мной всё время оставались одна девушка из Голландии и одна из Италии. К сожалению, никто из них со мной никто не работал. Теперь понятно, почему.

Может, я и была сильнейшей, но закончила с бронзовой медалью, которая тоже является наградой. Быть третьей на чемпионате мира всё равно великолепно. Я рада бронзе. Это моя первая медаль на чемпионате мира, в котором принимаю участие почти 10 лет. Поэтому я очень рада.

Меня удивило, что на «Фламандском кольце» мы ехали относительно легко и атак почти не было. Думала, что гонка взорвётся в Смейсберге (Smeysberg), но мы прошли там довольно ровно, после чего стало понятно, что круги у Лёвена будут очень нервными.

Думаю, что сегодня всё было возможно. Да, тяжело победить голландскую и итальянскую команды, но по гонке юниоров и андеров мы видели, что шанс есть, если в одиночку атаковать перед финишем. Сегодня я это и планировала. Просто старалась приложить все силы и атаковать, к сожалению, уехать не удалось.

Знаю, где сделала ошибку. Не надо было сидеть на колесе Марианне. Когда упустила ускорение и увидела, что они уезжают. Я была просто на другой стороне дороги, мне надо было закрыть просвет. Но я всё равно счастлива, что заняла третье место».