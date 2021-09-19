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Элиза Бальсамо – чемпионка мира-2021 в групповой гонке на шоссе

Элиза Бальсамо, Марианне Вос и Катаржина Невядома – на подиуме групповой гонки чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021

 

 

  Элиза Бальсамо (Elisa Balsamo) одержала победу в женской групповой гонке на шоссе на чемпионате мира-2021 во Фландрии (Бельгия). Никому из атаковавших на 157,7-километровой дистанции не удалось уехать от соперниц. После многочисленных атак  гонка завершилась спринтом. Элиза Лонго Боргини развезла свою тёзку и соотечественницу  Элизу Бальсамо, которая опередила в спринте нидерландскую гонщицу Марианне Вос. Польская велогонщица Катаржина Невядома, атаковавшая несколько раз на финальных километрах, смогла ускориться на финише и взять бронзовую медаль. Со следующего года Элиза Бальсамо будет выступать в велокоманде Trek-Segafredo.

 

Элиза Бальсамо – чемпионка мира-2021 в групповой гонке на шоссе

 

 

  Элиза Бальсамо: «Невероятно, эта победа – мечта после этого долгого сезона. Моя команда была так хорошо, без команды эту майку не удалось бы взять. Команда идеально меня развезла, я полностью на них полагалась. На последнем повороте я отключила все мысли, сказала себе, что надо дать полный газ и не смотреть, что происходит позади.

 

  У меня был тяжёлый сезон. Я много тренировалась для трека и Олимпиады, но там всё прошло не так, как я надеялась. Поэтому, вернувшись из Токио, я усиленно тренировалась только ради этой большой цели. Победа здесь – мой реванш за сезон. Поэтому я очень счастлива. И в то же время удивлена, моя команда была очень сильна сегодня. Мы так превосходно провели гонку, и развоз получился идеальным. Я не могу поверить, что надела эту майку.

 

  Спринт мне подходил. Мне надо было выжить на подъёмах и дождаться спринта. В конце было нелегко, но на двух последних кругах команда великолепно вела гонку, отвечала на все атаки, а потом развезла меня. Последний километр дался непросто, но мне нравится подобный спринт в небольшой тягун.  Я знала, что мне надо выждать и не начинать спринт слишком рано. Меня развозила не только Элиза (Лонго Боргини), но и Мария Джулия (Конфалонери), и Марта (Кавалли). Очень хочу пересмотреть спринт в видеозаписи, потому что даже не поняла, как у нас всё получилось.

 

  Эта майка совершенно не такая, как майка чемпионки мира среди юниоров. Победа в юниорах хорошо мотивирует продолжать тренироваться. Но эта майка в категории «элита» на чемпионате мира намного, намного важнее, она навсегда.

 

Теперь поеду женский выпуск Париж-Рубэ. Думаю, что для моей нынешней команды Valcar-Travel & Service эта майка может многое изменить. Очень надеюсь, что она поможет команде найти дополнительных спонсоров, поможет сделать сильную команду для других девушек. Для нас это очень важно».

 

 

  Марианне Вос: «Сборная Италии всегда очень сильная и предельно мотивированная, было понятно, что за ними надо следить. Перед стартом этого чемпионата мира я многим говорила, что Элиза – одна из фаворитов гонки. Я это уже знала. Весной видела, как Элиза выступала на «Флеш Брабансонн», она была там очень сильна. Она всегда хорошо выступает во Фландрии. Она спринтер, который может выжить на трудном маршруте.

 

  Конечно, должна признаться, что была очень разочарована. Мне не удалось набрать скорость, чувствовала, что будет тяжело. Серебро – это всё, чего могла добиться. Я довольна своей формой, и тем, что смогла взять серебряную медаль.

 

  Наша команда хотела осложнить гонку соперницам, мы хотели создать возможность в ранних отрывах. А на тот случай, если это не сработает, планировали атаковать в финале, чтобы все устали, а я бы постаралась сохранить свежесть до финиша. Всё прошло хорошо, мы ни разу не упускали момент, просто Элиза была быстрее на финише. Поэтому надо быть довольной серебром. Возможно, не хватило развозящих в конце, но частью нашего плана было утомить спринтеров. Я проиграла гонку не из-за развоза, а потому, что не смогла опередить Элизу на финише. Никогда не знаешь, можешь ли сохранить больше сил до финиша. Я сумела переложиться и сесть на правильное колесо».

 

  Катаржина Невядома: «Я просто хотела атаковать на каждом небольшом подъёме, но со мной всё время оставались одна девушка из Голландии и одна из Италии. К сожалению, никто из них со мной никто не работал. Теперь понятно, почему.  

 

  Может, я и была сильнейшей, но закончила с бронзовой медалью, которая тоже является наградой. Быть третьей на чемпионате мира всё равно великолепно. Я рада бронзе. Это моя первая медаль на чемпионате мира, в котором принимаю участие почти 10 лет. Поэтому я очень рада.

 

  Меня удивило, что на «Фламандском кольце» мы ехали относительно легко и атак почти не было. Думала, что гонка взорвётся в Смейсберге (Smeysberg), но мы прошли там довольно ровно, после чего стало понятно, что круги у Лёвена будут очень нервными.

 

  Думаю, что сегодня всё было возможно. Да, тяжело победить голландскую и итальянскую команды, но по гонке юниоров и андеров мы видели, что шанс есть, если в одиночку атаковать перед финишем. Сегодня я это и планировала. Просто старалась приложить все силы и атаковать, к сожалению, уехать не удалось.

 

  Знаю, где сделала ошибку. Не надо было сидеть на колесе Марианне. Когда упустила ускорение и увидела, что они уезжают. Я была просто на другой стороне дороги, мне надо было закрыть просвет. Но я всё равно счастлива, что заняла третье место».

 

Чемпионат мира по велоспорту-2021. Групповая гонка. Женщины

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Теги к статье: Элиза Бальсамо Elisa Balsamo Чемпионат мира по шоссейному велоспорту чемпионат мира по велоспорту-2021 UCI Road World Championships групповая гонка женский велоспорт

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Комментарии

  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (29)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Cesare Benedetti (Poland)

    Это, видимо, ошибка, или я что-то пропустил?


    В 2020 он принял польское гражданство.

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Cesare Benedetti (Poland)

    Это, видимо, ошибка, или я что-то пропустил?



    Судя по составам, никто из "главных тренеров" команд не имеет понятия, чем закончится гонка. Может быть и спринт и отрыв и отстрел на последних км.

    Полная непредсказуха. Фландрия, однако.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Лично мне не хотелось бы чтобы сегодня в мужской групповой гонке всё решалось на финише в большой/не большой группе как это было вчера у женщин. А вот разборки между 3-4 или 5-6 фаворитами (и только) на последних 5-6 км. было бы здорово, хотя и сольную победу (из отрыва) тоже не против такого сценария. 

    Цитата: reforg34
    Жаль что Вальверде получил травму. Так бы без проблем одержал бы 3 победу на ЧМ. А так, слишком легкая победа для Алафилиппа, учитывая что король однодневных гонок, главный фаворит будет отсуствовать в гонке.

    В самом деле !? Ну раз вы такой Коперфилд тогда может ещё на легке, ради интереса (для всех нас) спрогнозируйте кто выграет через неделю Париж-Рубэ, а потом с_вангуете ещё и победителя Ломбардии. mail1

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Италия таки прёт на этом ЧМ, но вот что победит именно молодая Элиза Б. думаю мало кто верил.

    Скаудра грамотно сработала, а в Нидерландах выходит вся ставка была на Фосс (хотя могли ведь и ван Дийк задействовать до последнего), возможно потому, что Марианна заканчивает свою профи-карьеру (показали потом как она плакала после финиша). К слову, и бывшая уже чемпионка мира (2020) Анька ван дер Брегген тоже проколесила свою последнюю гонку в качестве велогонщицы.

    Цитата: Makus
    А самая крутая в этой гонке Каторжина! Вот пример бойца настоящего!

    На последних км. только полька и дёргала да взвинчивала темп (первой) пытаясь оторваться от группы и сделать просвет ещё и ещё. Очень рад, что именно Катаржине Нєвядомой досталась бронза - заслужила, так заслужила!

    Цитата: RVL
    + какой же тяжёлый этот второй сокомментатор в эфире с кондрашовым. Беда, если такие люди работают в спорте

    Я включил ТВ-трансляцию, когда этот заслуженный мастер спорта (как потом озвучил товарищ Андрей К.) делился своим мнением за радиосвязь и новшенства типа смешаная эстафета на ЧМ. За переговоры между спортсменами и тренерами (спорт.директорами) ещё вроде ничего, можно было слушать (с нятягом), но потом за UCI начал нести откровенную ахинею, типа в будущем у парней возможно обязательно должен быть в команде хотя бы 1 чернокожый, а у девушек обязательно 1 лесбиянка (!) ну бред же crazy Хорошо хоть А.Кондрашев был с ним не согласен и дискутировал насчёт той или иной темы.

  • Владимир__BLR
    Винченцо Нибали возвращается в ... (35)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Адриен
    порядочность со стороны руководства Астаны

    В первую очередь, ЧЕСТНОСТЬ от ВИНО: не стал засорять эфир дифирамбами, а указал реальные цели и надежды

  • Владимир__BLR
    Винченцо Нибали возвращается в ... (35)
    Владимир__BLR-Фото
    При таком раскладе, он бы раза в 3 превысил возлагаемые на него планы по победам...
    Вы слишком оптимистично восприняли слова: "в ряде гонок мы сможем сделать на него ставку"
  • Владимир__BLR
    Винченцо Нибали возвращается в ... (35)
    Владимир__BLR-Фото
    "как и для Мартина, ставшего в последней гонке жизни чемпионом мира, да?"
    Да, и эта победа его и Германии, ну и велосипеды Цервело поимели свой хайп.
  • Владимир__BLR
    18-летний Мартин Сврцек – новы ... (3)
    Владимир__BLR-Фото
    И так со всеми, если только тренер и спортсмен не родственники.
    Контракт предусматривает обязательства двух сторон, а не хочу помочь.
  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (18)
    uran-Фото
    В этом есть какой-то тайный смысл? Неизвестность?
  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (18)
    uran-Фото

    Вообще непонятны претензии голландкам, весь финал только они и атаковали и немного одна полька. Остальные лишь закрывали атаки и сидели на колесе. Единственный упрек что не укатали и не порвали ранее именно в стиле sky, но это и самый тяжёлый вариант и не факт что осуществимый. Итальянцы привезли на финиш спринтера и развезли, ничего экстраординарного. Катаржина вообще чудо что зацепила бронзу, в финале работала за всех, силы вагон.

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