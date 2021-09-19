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Джейк Стюарт: «Том Пидкок способен отлично выступить на чемпионате мира»

Джей Стюарт о дебюте в групповой гонке категории "элита" чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021

 

 

  21-летний британский велогонщик Джейк Стюарт (Jake Stewart) впервые в карьере собирается принять участие в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2021 ,который проходит во Фландрии (Бельгия). Чемпионат мира по велоспорту – кульминация сезона, важнейшая гонка для профессиональных велосипедистов, и ставки на ней высоки, а зрители могут принять участие, делая ставки на результат, если 1хставка скачать приложение.

 

  Сборная Великобритании может использовать разные варианты развития событий в групповой велогонке, так как стартует в составе восьми гонщиков. Но основные надежды сборной Великобритании связаны с выступлением олимпийского чемпиона в маунтинбайке Тома Пидкока (Tom Pidcock), который ранее в этом сезоне одержал победу на подобной дистанции классики «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl). Некоторые подъёмы из маршрута «Стрелы Брабанта» сыграют ключевую роль и в групповой велогонке на шоссе на чемпионате мира по велоспорту-2021.

 

  Однако тренер сборной Великобритании Мэтт Браммейер (Matt Brammeier) выразил сомнения в форме 22-летнего британского велогонщика. Том Пидкок не выступал в шоссейных велогонках с начала сентября, после того, как закончил дебютный Гранд-тур – Вуэльту Испании-2021. Но, несмотря на это, Том Пидкок остаётся одним из кандидатов на роль капитана в сборной Великобритании. Дебютант чемпионата мира Джейк Стюарт считает, что сборная его страны будет делать ставку не только на Пидкока.

 

  В интервью Cyclingnews Джейк Стюарт сказал: «У нас в команде есть и молодые, и опытные гонщики. Для такого маршрута, который ждёт нас в этом году, у нас один из сильнейших составов из всех, что были в групповых гонках на чемпионатах мира за последние годы. Наш состав даёт массу возможностей на такой гонке как чемпионат мира, где не будет ни радиосвязи, где маршрут в стиле фламандской классики означает, что гонка будет непредсказуемой.

 

 Как говорил Мэтт, мы ещё не знаем, какова форма Тома на самом деле после завершения им Вуэльты Испании. Но у нас много сильных гонщиков, которые смогут выполнить работу, например, Итан Хейтер (Ethan Hayter), который недавно финишировал на второй ступени подиума на Туре Великобритании-2021. Также есть Фред Райт (Fred Wright), который хорошо выступал на Туре Бенилюкса. Потом в команде будет Коннор Свифт (Connor Swift), он тоже сильный гонщик. Так что, стартуя в групповой гонке, мы можем рассчитывать на несколько вариантов. Не будем прятаться и выжидать, потому что во Фландрии гонка будет непредсказуемой.

 

 Все знают, на что способен Пидкок, он отлично справляется с давлением, под которым выступает ещё лучше. И он точно будет готов к борьбе. Это самая важная гонка года, а Том способен показать отличный результат».

 

  Сам Джейк Стюарт находится в хорошей форме. После весенней кампании у него был перерыв в гонках, а во второй части сезона на Туре Бенилюкса Стюарт выступал как помощник Штефана Кюнга, своего товарища по команде Groupama-FDJ.

 

  «Я в отличной форме, она приблизительно на том же уровне, на каком была весной. Просто у меня не было возможности это продемонстрировать за последние несколько недель. Например, на Туре Бенилюкса, я хорошо выступил, но был помощником Штефана Кюнга. Поэтому не смог сам побороться за результат, так как мы защищали позицию Штефана. Я уверен, что форма есть -  показатели Garmin не лгут. Последние несколько недель был в полном порядке, а на старт групповой гонки выйду на пике формы, потому что мы так выстраивали подготовку.

 

  Я впервые поеду чемпионат мира по шоссейному велоспорту в категории «элита». До этого во всех категориях на чемпионате мира мы выступали вместе с Фредом Райтом и Томом. Мы с  Фредом впервые поедем элиту после юниоров и андеров. Это будет особенная гонка. Все стартуют предельно мотивированными. Что касается моих задач – я буду работать на ребят изо всех сил. Моя первая групповая гонка в составе сборной даст мне ценный опыт, с нами будут и Марк Кэвендиш, и Люк Роу, и Бен Свифт, у которых можно многому научиться».

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Комментарии

  • nightbuster33
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Молодец!Чувствуется,что Андрей Ремхе прошел школу многодневной гонки "Школьник Казахстана"основной кузнецой велогонщиков Республики. Ждем гонку Андеров:Федорова и его напарника по Олимпийской гонке среди юношей. Успехов! 

  • Ернат
    Винченцо Нибали возвращается в ... (24)
    Ернат-Фото
    100 согласен, не в одном спорте сейчас нет, быть чистым, значить, не когда не станешь топ спортсменом, потому что, элементарно не успеешь за ними ( в любом виде спорта, высоких достижений )
  • Серафим
    Винченцо Нибали возвращается в ... (24)
    Серафим-Фото
    Согласен, молодые едят ещё как. С развитием антидопинговых технологий развиваются и анти-антидопинговые. Поэтому и ловят часто по 8-летним пробам, когда технология ловли достигает технологии пряток.
    А вообще, считаю, прежде чем кидать камни в "редискаов" надо принять , что стопроцентно чистых профессиональных спортсменов не бывает.
  • MVDP
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (15)
    MVDP-Фото
    Да, боюсь, мясорубка будет.
  • Серафим
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (15)
    Серафим-Фото

      Ван дер Пул за грегари в этот раз? Вряд ли настолько восстановился, чтобы претендовать на трон. Команда Нидерландов по именам не гремит.

       Зато у датчан просто куча гонцов, могущих выстрелить в нужное время в нужном месте.

     

     

  • ЛехаСилос
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (15)
    ЛехаСилос-Фото

    Чую, разденут Алафилиппа. Как я вижу, в тройке будет кто-то из словенцев, кто-то из бельгийцев ну и датчане со швейцарцами за 3-е место поспорят. )

    В общем будет интересно!

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (78)
    Earl57-Фото

    Давно ходил слух, что Джамбо собирается подписать маутинбайкера Милана Вадера. Слух оказался верным, контракт не 3 года. Маутинбайкер он очень хороший.

  • ANDREW_STROGINO
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (15)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Очень уж заковыристый последний городской круг... Узкие места, ножки ограждений в быстрых поворотах.... Хочется пожелать всем гонщикам удачи. 

     

  • Ice
    Винченцо Нибали возвращается в ... (24)
    Ice-Фото

    Цитата: vadi
    Цитата: Ice
    Очень хочется повторения истории Хорнера

    Чтобы потом все многозначительно шушукались, как про Хорнера? Даже ТВ комментаторы не стесняются после упоминания Хорнера вслух добавлять сомнения.   В таком возрасте, да еще после такого убедительного спада, без лошадиной дозы "корма" не выигрывают.   Кэвендиши, Хорнеры, Нибали - должны были уйти достойно и своевременно, как в этом году ушли два Мартина.

    У каждого свой организм. 90% и с кормом ничего не показжут. А если вы думаете, что молодые едят его меньше, то вы сильно ошибаетесь)

  • motte
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (15)
    motte-Фото

    Прямо под Арта адаптирован маршрут, завершит ли он свою серию  серебра на чемпионатах мира , взяв у себя на родине золото???

    Мне, сдаётся, маловероятно, растерзают его, работать не будут и он это прекрасно понимает. 

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