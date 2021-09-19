Джейк Стюарт: «Том Пидкок способен отлично выступить на чемпионате мира»

Джей Стюарт о дебюте в групповой гонке категории "элита" чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2021

21-летний британский велогонщик Джейк Стюарт (Jake Stewart) впервые в карьере собирается принять участие в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2021 ,который проходит во Фландрии (Бельгия). Чемпионат мира по велоспорту – кульминация сезона, важнейшая гонка для профессиональных велосипедистов, и ставки на ней высоки, а зрители могут принять участие, делая ставки на результат, если 1хставка скачать приложение.

Сборная Великобритании может использовать разные варианты развития событий в групповой велогонке, так как стартует в составе восьми гонщиков. Но основные надежды сборной Великобритании связаны с выступлением олимпийского чемпиона в маунтинбайке Тома Пидкока (Tom Pidcock), который ранее в этом сезоне одержал победу на подобной дистанции классики «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl). Некоторые подъёмы из маршрута «Стрелы Брабанта» сыграют ключевую роль и в групповой велогонке на шоссе на чемпионате мира по велоспорту-2021.

Однако тренер сборной Великобритании Мэтт Браммейер (Matt Brammeier) выразил сомнения в форме 22-летнего британского велогонщика. Том Пидкок не выступал в шоссейных велогонках с начала сентября, после того, как закончил дебютный Гранд-тур – Вуэльту Испании-2021. Но, несмотря на это, Том Пидкок остаётся одним из кандидатов на роль капитана в сборной Великобритании. Дебютант чемпионата мира Джейк Стюарт считает, что сборная его страны будет делать ставку не только на Пидкока.

В интервью Cyclingnews Джейк Стюарт сказал: «У нас в команде есть и молодые, и опытные гонщики. Для такого маршрута, который ждёт нас в этом году, у нас один из сильнейших составов из всех, что были в групповых гонках на чемпионатах мира за последние годы. Наш состав даёт массу возможностей на такой гонке как чемпионат мира, где не будет ни радиосвязи, где маршрут в стиле фламандской классики означает, что гонка будет непредсказуемой.

Как говорил Мэтт, мы ещё не знаем, какова форма Тома на самом деле после завершения им Вуэльты Испании. Но у нас много сильных гонщиков, которые смогут выполнить работу, например, Итан Хейтер (Ethan Hayter), который недавно финишировал на второй ступени подиума на Туре Великобритании-2021. Также есть Фред Райт (Fred Wright), который хорошо выступал на Туре Бенилюкса. Потом в команде будет Коннор Свифт (Connor Swift), он тоже сильный гонщик. Так что, стартуя в групповой гонке, мы можем рассчитывать на несколько вариантов. Не будем прятаться и выжидать, потому что во Фландрии гонка будет непредсказуемой.

Все знают, на что способен Пидкок, он отлично справляется с давлением, под которым выступает ещё лучше. И он точно будет готов к борьбе. Это самая важная гонка года, а Том способен показать отличный результат».

Сам Джейк Стюарт находится в хорошей форме. После весенней кампании у него был перерыв в гонках, а во второй части сезона на Туре Бенилюкса Стюарт выступал как помощник Штефана Кюнга, своего товарища по команде Groupama-FDJ.

«Я в отличной форме, она приблизительно на том же уровне, на каком была весной. Просто у меня не было возможности это продемонстрировать за последние несколько недель. Например, на Туре Бенилюкса, я хорошо выступил, но был помощником Штефана Кюнга. Поэтому не смог сам побороться за результат, так как мы защищали позицию Штефана. Я уверен, что форма есть - показатели Garmin не лгут. Последние несколько недель был в полном порядке, а на старт групповой гонки выйду на пике формы, потому что мы так выстраивали подготовку.

Я впервые поеду чемпионат мира по шоссейному велоспорту в категории «элита». До этого во всех категориях на чемпионате мира мы выступали вместе с Фредом Райтом и Томом. Мы с Фредом впервые поедем элиту после юниоров и андеров. Это будет особенная гонка. Все стартуют предельно мотивированными. Что касается моих задач – я буду работать на ребят изо всех сил. Моя первая групповая гонка в составе сборной даст мне ценный опыт, с нами будут и Марк Кэвендиш, и Люк Роу, и Бен Свифт, у которых можно многому научиться».