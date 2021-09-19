Эллен ван Дейк – чемпионка мира-2021 в индивидуальной гонке на время

Эллен ван Дейк, Марлен Ройссер и Аннемик Ван Флёйтен – призёры в разделке чемпионата мира-2021

Нидерландская велогонщица Эллен ван Дейк (Ellen van Dijk) завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2021 во Фландрии.

Эллен ван Дейк второй раз в карьере надела радужную майку чемпионки мира, через 8 лет после первой победы. За последние десять лет нидерландская велогонщица никогда не занимала в разделках чемпионата мира ниже седьмого места, после победы во Флоренции она завоевала серебро в этой дисциплине в 2016 году и две бронзы – в 2018 и 2020 годах. На недавно прошедшем чемпионате Европы Эллен ван Дейк взяла золотую медаль в групповой гонке, а в индивидуальной гонке на время стала серебряным призёром.

30,3-километровую дистанцию индивидуальной гонки на время чемпионата мира-2021, проложенную по равнине, Эллен Ван Дейк преодолела за 36 минут 5 секунд со средней скоростью 50,383 км/ч. Она стартовала 20-й из 50 участниц, а затем около часа её пришлось с напряжением ожидать выступления соперниц.

Швейцарская велогонщица Марлен Ройссер (Marlen Reusser) показала лучшее время на промежуточных отсечках, но в итоге уступила 10 секунд Эллен Ван Дейк, взяв серебряную медаль. Аннемик Ван Флёйтен (Annemiek van Vleuten) проиграла своей соотечественнице 24 секунды и заняла 3-е место.

Эллен Ван Дейк: «Сбылась моя мечта. Эта дисциплина – моя страсть. Я знала, что дистанция мне подходит, но также знала, что будет тяжело. Марлен последние пару недель выступала лучше меня. Мне надо было прибавить, и мне это удалось.

Я начала быстро и не снижала скорость на финише, не знала, будет ли этого достаточно. Теперь вижу, что запаса хватило, об этом и мечтать не могла.

Я боролась за второй титул с 2013 года. Каждая медаль, которую выигрывала на чемпионате, со своей историей. Всегда чувствуешь разочарование, если не получается выиграть, но сейчас ощущаю огромное облегчение, потому что победила, и эта победа кажется самой прекрасной.

С первой победы прошло много времени, я постоянно чувствовала давление, обвиняла себя. Но теперь хочу наслаждаться моментом, потому что понимаю, что моя карьера скоро закончится. На следующий год у меня отличная коллекция маек, придётся покупать много стирального порошка для белых вещей. Я выиграла групповую гонку чемпионата Европы, что стало для меня сюрпризом, потому что хоть и проехала разделку хорошо, но кто-то был лучше. А если кто-то лучше, ты даже не замечаешь, что едешь хорошо.

Я стартовала на час раньше, видела, что ветер немного усиливается. Нам повезло, что ветер был попутным, потому что он довольно сильно влияет. Я не хотела знать время на промежуточных отсечках, хотела ехать свою разделку. Понимала, что мне надо полностью выложиться, что всё закончится на финишной черте. Мне надо было потратить все силы, что я и сделала.

Я всегда критически отношусь к выступлению, нахожу моменты, где могла бы проехать лучше. До этого я проехала сильную разделку, но Марлен всё равно меня победила. Я нервничала из-за этого, потому что я знала, что победа возможна. Когда увидела, что она на четыре секунды опережает меня на первой отсечке, подумала, что она выиграет. В конце нервничала меньше, потому что Аннемик уже проигрывала.

В начале года я перенесла коронавирус, не могла выступать на классиках, и сфокусировалась на конце сезона. То, что не поехала Олимпиаду, было огромным разочарованием. Эти соревнования всегда были для меня большой целью, участие казалось само собой разумеющимся, но всё оказалось не так просто. Теперь буду праздновать, но потом будет командная смешанная эстафета. К счастью, у меня сильные товарищи по команде.

Я была полностью сконцентрирована на сегодняшней гонке, даже не смотрела профиль групповой. Буду двигаться постепенно. Я исполнила свою мечту, теперь надо время, чтобы появилась новая».

Марлен Ройссер: «Я мечтала выиграть в свой 30-й день рождения. Вообще-то, эта была моя главная цель сезона, поэтому должна признаться, что очень разочарована. Было очень горько, но когда увидела, как счастлива Эллен, как она радуется победе, мне стало немного лучше".

Аннемик ван Флёйтен: «Эллен заслужила титул. Эта дистанция не очень мне подходила, и я довольна своим выступлением. Я показала очень хорошую мощность. Впереди были две сильнейших. Очень приятно, что Эллен выиграла. Она очень много работала. Она профессионал и прекрасная коллега. На неё всегда можно положиться. Я знаю, как упорно она шла к этому титулу и счастлива за неё, рада, что она снова надела майку. Я знаю, как приятно выиграть эту майку».