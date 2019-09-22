Аннемик Ван Флётен - чемпионка мира в групповой гонке-2019

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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:07
Аннемик Ван Флётен одержала победу в групповой гонке чемпионата мира-2019 из 105-км сольного отрыва
Нидерландская велогонщица Аннемик Ван Флётен (Annemiek van Vleuten) одержала победу в групповой женской гонке чемпионата мира-2019 из одиночного отрыва, в который уехала за 105 км до финиша.
Photo (с) Getty Images
Двукратная чемпионка мира в индивидуальной гонке Аннемик Ван Флётен в этом году не смогла повторить успех в этой дисциплине, где взяла бронзовую медаль, но без радужной майки в итоге не осталась. Она просто проехала ещё одну разделку в рамках групповой гонки и привезла ближайшей преследовательнице, своей соотечественнице Анне Ван дер Брегген 2 минуты 15 секунд. Австралийская велогонщица Аманда Спратт финишировала третьей через 2 минуты 28 секунд.
За 105 км до финиша Аннемик Ван Флётен подвинулась в голову проредившегося пелотона и ускорилась. На её мощный рывок никто из соперниц ответить не смог, и 36-летняя нидерландская велогонщица продолжила наращивать преимущество. На финальных кругах небольшая группа преследования не смогла работать слаженно, что позволило Аннемик Ван Флётен увеличить разрыв.
Photo © SWPix.com
Аннемик Ван Флётен: «Это была 100-километровая разделка. Безумно, и вообще-то, это не было запланировано. Я хотела просто мощней пройти подъём. Потом увидела, что возник просвет, и мой тренер сказал, чтобы я просто продолжала. Так что это был безумный шаг.
Я много тренировалась, думаю, это сегодня мне помогло быть готовой к такому большому приложению усилий. Я часами тренируюсь на велосипеде, это помогло мне сегодня. Только к концу дистанции я осмелилась поверить в победу. Меня подбадривало так много болельщиков. Британские болельщики потрясающие, благодарю их за то, что помогли одержать такую ошеломляющую победу. Эмоции переполняют. Моя мама здесь, это важно для меня.
Эта победа имеет для меня особый вкус, потому что я была очень разочарована после разделки. Но всё ещё не могу поверить, что выиграла, проехав 100 км в одиночку. В прошлом году в Инсбруке дистанция подходила мне больше, чем сегодня. Мне было трудно возвращаться после травмы, и я не смогла насладиться моим титулом чемпионки мира в индивидуальной гонке. Но теперь у меня будет время на то, чтобы радоваться радужной майке.
Анна сделала для меня большую работу. То, что финишировала сразу после меня, просто отлично. Великолепный подиум».
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Mima
Нильс Экхофф: «Я опустошён, сч ... (12)
Цитата: Адриен
К правилам, к законам нельзя подходить ИЗБИРАТЕЛЬНО. Сегодня трактовать так, завтра - эдак. Если наказывать - то ВСЕХ и каждого за аналогичные нарушения. А когда одних наказываю, "незамечая" подобное у других - это уже бардак. Помните, знаменитый "забег" Фрума. В правилах однозначно прописано, что это - нарушение. Но... Принимая во внимание то и это, войдя в положение - простили, закрыли глаза - как и ДРУГИЕ "разногласия" с правилами у этого спортсмена... Так почему же Экхоффу не считать себя обманутым и обиженным, раз одним можно, а ему - нет ? Или ПРАВО НА БЕЗНАКАЗАННОСТЬ надо "заслужить" принадлежнастью к определенной команде, определенным гражданством и суммой титулов ?
Ваш последний вопрос и есть ответ на него. Так всегда было и есть. Справедливости нет. Будешь наверху - тебе можно все ( Форум - Вуэльте). Ты середнячок - до свидания. Жизнь.
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Roscomsport
Самуэле Баттистелла стал чемпи ... (10)
Нужна конкретика GPS. По TV картинке впечатления "наглого подвоза" не было, но, понятно, мы видели не всё. Нужны цифры, нужна справедливость...
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close2you
Матье ван дер Пул: «Я не сильн ... (3)
Успокойтесь) аккерман...трентин... погочар... это не то. Не те! Тут будут лютые волки сражаться, жильбер, мвдп, алафилипп, саган, гва, вальв... кого еще забыл?
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SportSpirit
Матье ван дер Пул: «Я не сильн ... (3)
Я кайфую от того, что творит Матье на велосипедах) но длина дистанции - это некая очередная неопределенность для него.
Что касается погоды, то нравится - не нравится, а на прошлогоднем ЧЕ в Глазго, в дождливую пасмурную погоду ван дер Пул заехал вторым, проиграв спринт Трентину. Так что погода ему не помешает. Как и Трентину, который подходит в отличной форме.
Кстати, дождь любит Погачар. Может уже присмотрел себе кружок для атаки)
Судя по Джиро, по-немецки стойко переносит дождь Аккерман, и форма сейчас при нем. Вопрос, будет ли помогать команда.
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Made in USSR
Нильс Экхофф: «Я опустошён, сч ... (12)
Цитата: Camel
Солидарен с вами. Убежден, жюри просто обязаны были рассмотреть степень нарушения Правил именно во время гонки, а не после финиша, поскольку Правила были нарушены в процессе, а не в результате. У них, у жюри, на это было 125 км. Но они все 125 км жевали сопли, как дети, а парень в это время пахал, как конь. Зачем было рассматривать запись? Разве без записи не видно, что его подвозили? Разве гонщик виноват в том, что какой-то де*бил неправильно поставил машину? Парень из-за этого покалечился физически, наверняка получил психологическую травму, повредил велосипед. Но после этого нашел в себе силы ликвидировать отрыв и победить! Не чемпион ли мира он после этого?
Да, подвезли. Да, это нарушение. Но где вы были раньше, когда прос*рали автонарушителя? Где было ваше долбаное жюри, когда велогонщик рисковал жизнью, доверяя вам? Это ведь вы убеждали всех участников, что безопасность на трассе обеспечена. Это ведь вы запрещаете радиосвязь, мотивируя тем, что она является фактом перестраховки, поскольку на трассе настолько все безопасно, что радиосвязь становится просто бременем для велогонщика. Безопасность ваша оказалась пшиком. Гонщик мог лишиться жизни, передоверившись вам.
Спортсмена наказали. И как наказали!!! Отобрали у него все то, к чему он стремился многие годы! Он готовился, тренировался, пренебрегал всем тем, что мог себе позволить, но не позволял, поскольку он ВЕЛОГОНЩИК, он едет на чемпионат мира, он потенциальный призер и, возможно, победитель! Он - Спортсмен! А вы взяли и растоптали многие годы подготовки. Вы отобрали у него мечту. И отдали другому. Который не падал. Которому повезло не упасть из-за нарушения каким-то ненормальным ПДД. И который оказался на финише слабее.
Надеюсь, с Экхоффом контракт подпишет нормальная, сильная профессиональная команда. Он достоин. Он - чемпион мира!
P.S. Лично я против радиосвязи, гонщик должен самостоятельно думать в гонке и принимать соответствующие решения. Но случай с Экхоффом совершенно дикий.
Мотокомиссар должен был подъехать и указать на недопустимость езды за авто, а затем просто снять..... А где видео по британцу Пидкоку? " Новичком "пахнет...
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Страницы истории велоспорта