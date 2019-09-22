Аннемик Ван Флётен - чемпионка мира в групповой гонке-2019

Аннемик Ван Флётен одержала победу в групповой гонке чемпионата мира-2019 из 105-км сольного отрыва

Нидерландская велогонщица Аннемик Ван Флётен (Annemiek van Vleuten) одержала победу в групповой женской гонке чемпионата мира-2019 из одиночного отрыва, в который уехала за 105 км до финиша.

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Двукратная чемпионка мира в индивидуальной гонке Аннемик Ван Флётен в этом году не смогла повторить успех в этой дисциплине, где взяла бронзовую медаль, но без радужной майки в итоге не осталась. Она просто проехала ещё одну разделку в рамках групповой гонки и привезла ближайшей преследовательнице, своей соотечественнице Анне Ван дер Брегген 2 минуты 15 секунд. Австралийская велогонщица Аманда Спратт финишировала третьей через 2 минуты 28 секунд.

За 105 км до финиша Аннемик Ван Флётен подвинулась в голову проредившегося пелотона и ускорилась. На её мощный рывок никто из соперниц ответить не смог, и 36-летняя нидерландская велогонщица продолжила наращивать преимущество. На финальных кругах небольшая группа преследования не смогла работать слаженно, что позволило Аннемик Ван Флётен увеличить разрыв.

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Аннемик Ван Флётен: «Это была 100-километровая разделка. Безумно, и вообще-то, это не было запланировано. Я хотела просто мощней пройти подъём. Потом увидела, что возник просвет, и мой тренер сказал, чтобы я просто продолжала. Так что это был безумный шаг.

Я много тренировалась, думаю, это сегодня мне помогло быть готовой к такому большому приложению усилий. Я часами тренируюсь на велосипеде, это помогло мне сегодня. Только к концу дистанции я осмелилась поверить в победу. Меня подбадривало так много болельщиков. Британские болельщики потрясающие, благодарю их за то, что помогли одержать такую ошеломляющую победу. Эмоции переполняют. Моя мама здесь, это важно для меня.

Эта победа имеет для меня особый вкус, потому что я была очень разочарована после разделки. Но всё ещё не могу поверить, что выиграла, проехав 100 км в одиночку. В прошлом году в Инсбруке дистанция подходила мне больше, чем сегодня. Мне было трудно возвращаться после травмы, и я не смогла насладиться моим титулом чемпионки мира в индивидуальной гонке. Но теперь у меня будет время на то, чтобы радоваться радужной майке.

Анна сделала для меня большую работу. То, что финишировала сразу после меня, просто отлично. Великолепный подиум».