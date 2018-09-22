Анна ван дер Брегген – чемпионка мира-2018 в женской групповой гонке

Анна ван дер Брегген завоевала золото чемпионата мира-2018 в групповой гонке, выиграв из одиночного отрыва

Нидерландская велогонщица, действующая олимпийская чемпионка, Анна ван дер Брегген (Anna van der Breggen) одержала победу в групповой гонке чемпионата мира-2018 по велоспорту на шоссе. Четырёхкратная победительница женской версии Флеш Валлонь, двукратная победительница женской Джиро д’Италия, двукратная победительница Льеж-Бастонь-Льеж, она атаковала за 40 км до финиша и опередила ближайшую соперницу, австралийскую гонщицу Аманду Спратт на 3 минуты 42 секунды. Аманда Спратт (Amanda Spratt ) взяла серебряную медаль в групповой гонке, а бронзу завоевала итальянская велогонщица, чемпионка мира в групповой гонке 2009 года, Татьяна Гудерцо (Tatiana Guderzo).

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Анна ван дер Брегген: «Когда в первый раз увидела круг маршрута, мне он очень понравился. Весь сезон я построила так, чтобы в это время года остаться свежее, чем обычно. Я пропустила несколько гонок, в том числе Джиро д’Италия, где выиграла в прошлом году. Вместо шоссейного велоспорта немного позанималась на маунтинбайке. Чем ближе подходил старт гонки, тем больше ощущала давление, и это состояние длилось довольно долго. Сегодня утром я, наконец, почувствовала, что скоро смогу расслабиться.

Мне и Аннемик ван Флётен (Annemiek Van Vleuten) помогала невероятная команда. Мы с ней делили лидерство, но она упала. Аманда Спратт первой уехала в отрыв. Мы знали, что она хороший горняк, но наша реакция была идеальной. Я смогла продолжить гонку и бороться за победу.

Я не знала, какими были разрывы, поэтому до самого финиша не верила, что буду чемпионкой мира. Я просто ехала как можно быстрее. Перед тем, как атаковать, сомневалась, не рано ли уезжать одной. Но раз поехала, надо было до конца использовать эту возможность. Знаю, как трудно выиграть чемпионат мира, поэтому я очень счастлива.

Когда пересекала финишную черту, облегчение было огромным. Наконец, у меня всё сработало на чемпионате мира.

Мне очень понравилось здесь, в Инсбруке. Я просто люблю горы. Мне понравились здешние жители, они были так счастливы принимать чемпионат мира. Они приложили силы, чтобы сделать замечательное соревнование. У меня дома нет гор, а Инсбрук недалеко от Нидерландов. Это отличное место для тренировок. Я вернусь сюда».

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Аманда Спратт: «Конечно, я счастлива, что выиграла серебряную медаль. Могу этим очень гордиться. Австралийская команда сделала всё, чтобы защитить меня на первых кругах. Когда я атаковала, то ожидала, что голландские гонщицы переложатся. Так и получилось. Анна ван дер Брегген меня догнала. Я просто постаралась держаться у неё на колесе как можно дольше, но немного в этом ошиблась. Возможно, мне надо было чуть дольше оставаться с ней, но она ехала сегодня совсем на другом уровне. Она была так сильна…

Я рада, что принесла команде медаль. Они помогали мне с тех пор, как был назван состав сбороной. Я второй раз еду гонку в Австрии. 13 лет назад в этой стране я участвовала в чемпионате мира среди юниоров на треке и шоссе. В прошлом году, в октябре, я приехала сюда, чтобы разведать трассу. Мне понравилась природа и пейзажи Тироля».

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Татьяна Гудерцо: «Лидером нашей команды была Элиза Лонго Боргини, и мы не меняли стратегию. Я хотела проехать гонку, работая на команду, и показать хороший результат. Так и получилось. Анна ван дер Брегген не нуждается в представлении. Она главный соперник, и если она выигрывает, это означает, что она непобедима.

Я не ожидала, что выиграю медаль. Надеялась, что сборная Италии хорошо проедет и возьмёт медаль, но, честно, не думала, что медаль будет у меня. У меня был тяжёлый сезон, я потеряла дедушку, многие обстоятельства помешали мне быть в лучшей форме. Но тренер сборной Дино Савольди знал, как сильно мне хотелось быть в составе сборной, знал, что я готова умереть за команду. Он также видел, как много я работала последние шесть недель, хотя результатов показать не могла.

За два круга до финиша у меня были судороги, думала, что выпаду из группы. Но я удержалась, чтобы убедить моих товарищей по команде продолжать борьбу. Когда атаковала канадская гонщица, я знала, что мне надо помочь команде и начала закрывать атаку. До самого финиша мне было тяжело – я умирала снова и снова на каждом километре, пока боролась за бронзу, но это того стоило».