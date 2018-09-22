VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Анна ван дер Брегген – чемпионка мира-2018 в женской групповой гонке

Анна ван дер Брегген завоевала золото чемпионата мира-2018 в групповой гонке, выиграв из одиночного отрыва

 

 

 Нидерландская велогонщица, действующая олимпийская чемпионка,  Анна ван дер Брегген (Anna van der Breggen) одержала победу в групповой гонке чемпионата мира-2018 по велоспорту на шоссе. Четырёхкратная победительница женской версии Флеш Валлонь, двукратная победительница женской Джиро д’Италия, двукратная победительница Льеж-Бастонь-Льеж, она  атаковала за 40 км до финиша и опередила ближайшую соперницу, австралийскую гонщицу Аманду Спратт на 3 минуты 42 секунды. Аманда Спратт (Amanda Spratt ) взяла серебряную медаль в групповой гонке, а бронзу завоевала итальянская велогонщица, чемпионка мира в групповой гонке 2009 года, Татьяна Гудерцо (Tatiana Guderzo).

 

 

 

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Анна ван дер Брегген: «Когда в первый раз увидела круг маршрута, мне он очень понравился. Весь сезон я построила так, чтобы в это время года остаться свежее, чем обычно. Я пропустила несколько гонок, в том числе Джиро д’Италия, где выиграла в прошлом году. Вместо шоссейного велоспорта немного позанималась на маунтинбайке. Чем ближе подходил старт гонки, тем больше ощущала давление, и это состояние длилось довольно долго. Сегодня утром я, наконец, почувствовала, что скоро смогу расслабиться.

 

Мне и Аннемик ван Флётен (Annemiek  Van Vleuten) помогала невероятная команда. Мы с ней делили лидерство, но она упала. Аманда Спратт первой уехала в отрыв. Мы знали, что она хороший горняк, но наша реакция была идеальной. Я смогла продолжить гонку и бороться за победу.

 

Я не знала, какими были разрывы, поэтому до самого финиша не верила, что буду чемпионкой мира. Я просто ехала как можно быстрее. Перед тем, как атаковать, сомневалась, не рано ли уезжать одной. Но раз поехала, надо было до конца использовать эту возможность. Знаю, как трудно выиграть чемпионат мира, поэтому я очень счастлива.

 

Когда пересекала финишную черту, облегчение было огромным. Наконец, у меня всё сработало на чемпионате мира.

 

Мне очень понравилось здесь, в Инсбруке. Я просто люблю горы. Мне понравились здешние жители, они были так счастливы принимать чемпионат мира. Они приложили силы, чтобы сделать замечательное соревнование. У меня дома нет гор, а Инсбрук недалеко от Нидерландов. Это отличное место для тренировок. Я вернусь сюда».

 

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Аманда Спратт: «Конечно, я счастлива, что выиграла серебряную медаль. Могу этим очень гордиться. Австралийская команда сделала всё, чтобы защитить меня на первых кругах. Когда я атаковала, то ожидала, что голландские гонщицы переложатся. Так и получилось. Анна ван дер Брегген меня догнала. Я просто постаралась держаться у неё на колесе как можно дольше, но немного в этом ошиблась. Возможно, мне надо было чуть дольше оставаться с ней, но она ехала сегодня совсем на другом уровне. Она была так сильна…

 

  Я рада, что принесла команде медаль. Они помогали мне с тех пор, как был назван состав сбороной. Я второй раз еду гонку в Австрии. 13 лет назад в этой стране я участвовала в чемпионате мира среди юниоров на треке и шоссе. В прошлом году, в октябре, я приехала сюда, чтобы разведать трассу. Мне понравилась природа и пейзажи Тироля».

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Татьяна Гудерцо: «Лидером нашей команды была Элиза Лонго Боргини, и мы не меняли стратегию. Я хотела проехать гонку, работая на команду, и показать хороший результат. Так и получилось. Анна ван дер Брегген не нуждается в представлении. Она главный соперник, и если она выигрывает, это означает, что она непобедима.

 

  Я не ожидала, что выиграю медаль. Надеялась, что сборная Италии хорошо проедет и возьмёт медаль, но, честно, не думала, что медаль будет у меня. У меня был тяжёлый сезон, я потеряла дедушку, многие обстоятельства помешали мне быть в  лучшей форме. Но тренер сборной Дино Савольди знал, как сильно мне хотелось быть в составе сборной, знал, что я готова умереть за команду. Он также видел, как много я работала последние шесть недель, хотя результатов показать не могла.

 

  За два круга до финиша у меня были судороги, думала, что выпаду из группы. Но я удержалась, чтобы убедить моих товарищей по команде продолжать борьбу. Когда атаковала канадская гонщица, я знала, что мне надо помочь команде и начала закрывать атаку. До самого финиша мне было тяжело – я умирала снова и снова на каждом километре, пока боролась за бронзу, но это того стоило».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships Анна ван дер Брегген Anna van der Breggen женский велоспорт

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

22 - 30 сентября 2018

UCI Road World Championships (Innsbruck-Tirol)

29 - 30 сентября 2018

Tour of Almaty

3 октября 2018

Sparkassen Munsterland Giro

7 октября 2018

Paris - Tours Elit


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • paziz
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (28)
    paziz-Фото
    Цитата: 0x5F375A86
    Мне, кажется кто-то из французов возьмет, уж больно хорошо подходят к чемпионату и Алафилипп и Барде, а трасса прямо вот под них.
    Имхо Бардэ не конкурент
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (28)
    EL-Fenomeno-Фото

    Маршрут бомба как и та стенка под 28%, а претендентов хоть отбавляй. Посему всё будет зависить не только от физухи каждого (фаворита), но и от командной тактики. Главное чтобы не повторилась ситуация как вчера у женщин, когда чемпион(ка) стал(а) можно было поздравлять ещё за 33 км. до финиша.

    Выделю двух на золото: Алафилиппа и Роглича, но хочется чтобы и ветераны Нибали + Вальверде были в призах. Жаль, что подиум не резиновый и уважат только первых 3-х, хотя на самом деле мы будем ярко помнить на сезон 2019 только одного ЧЕМПИОНА №1 2018

  • EL-Fenomeno
    Результаты чемпионата мира-201 ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну наконец то разменяла Анна свои вторые места этого ЧМ на золото. Уехала аля Канчеллара в свои лучшие годы) за много км. до финиша.

    А вообще голландки на ЧМ это "игра в одни ворота" holl хотя правильно подметил Отар. Майка чемпионская одна на страну, но профи-команды, что представляют девушки то разыне. И не солгут наверное директора и начальство Мичельтон-Скотт (женской) когда скажут что хотели бы видеть ван Флюйтен в майке чемпионки на весь поСледующий сезон, а так ван дер Брегген и её Бёльс-Долманс теперь в радужном tender

  • Tom_Boonen
    Результаты чемпионата мира-201 ... (8)
    Tom_Boonen-Фото

    Странно повелись голландки после отьезда Анны. Сомневаюсь, что в Аннемик и Люсинды не было желания побороться за призовые места, но легко отпустили не только Аманду, но и следующую группу. Вот Рабобанк в своё время не стыдался завозить на каждую ступень подиума Джиро Розы свою представительницу.:))

    Анна молодец, воспользовалась удобнейшей трассой, чтобы наконец получить титул чемпионки мира. Аж не верится, что это впервые для неё.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Результаты чемпионата мира-201 ... (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Без радио и мужской велоспорт будет непредсказуемым.
    Анна Ван дер Бреген сказала, что ее часто ловили на финише, разрывы она не знала, поэтому просто хотела уехать подальше от соперниц. И поэтому оглядывалась, догоняют ее или нет.
    У 34-летней итальянки Гудерзо лучшие годы давно позади. Сезон прошел не шатко не валко. Ни одному аналитику и в голову не пришло бы назвать ее кандидатом на подиум. Однако бронзу она взяла, честно и трудно ее заработав.
    Зато американка Корин Ривера, которая великолепно проводит сезон, только 31-я. Не выдержала, капнула, хотя шла на подиум.
     
     
    Гудерцо на 4 киллограма худее ,чем в прошлом году, и на неё ставили ,я правда думал Ван Влютен ,Спратт, Гудерцо ,Кася, Ван дер Брегген. И ещё парочку но гудерцо я думал ,в Италии. И ставить некого было под этот маршрут, разве что Пирроне но она первогодка.Ривера я думаю хорошая финишерка но никак не горнячка.

    Фалин с Чехии летает, я не знаю на сколько она похудела но она была очень массивная во времена первого раза в вигл. Подозрительно правда но не пойман не вор
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    С фаворитами все понятно ... буду болеть за Чернецкого и за Стального. Многие команды привезли супер-пупер составы, но на ЧМ выигрывают индивидумы, а не команды.



    ... А составы команд действительно классные, интересно было бы посмотреть их на гранд-турах.

  • Гонщик
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (28)
    Гонщик-Фото

    По всем законам жанра , Сагана такие торчки измотают с большой долей вероятности , а выделить явного фаворита из остальных , как тыкать пальцем в небо , тот же Вальв вполне может тряхнуть стариной .

  • marketbk
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (28)
    marketbk-Фото
    Не обращайте внимание. Это из-из невнимания (реакция на коммет человека с никнеймом, на который фас, нет чтоб вдумчиво прочитать))))) Хотя если вспомнить Student всегда "топил" за Лопеса. Но некоторые это не замечают.
  • SoulThief
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (28)
    SoulThief-Фото
    А давно Астана стала отдельным государством с квотой на ЧМ? Почему Вас так задевает негативная оценка одного из гонцов сборной Колумбии?
  • Student
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (28)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Цитата: Student
    Только Лондон 2013 года
    Цитата: Student
    Только Лондон 2013 года



    2012 все же. Да, Уран тогда тупанул в концовке знатно. Но как говорится- побеждает сильнейший.
    Ссори, да думал одное, а написал другое.

    Цитата: Адриен
    Очень рад вашему очередному прогнозу насчет Лопеса. Всегда, когда вы прогнозируете его так желанное вами поражение, он преподносит сюрприз. Перефразирую известную поговорку - Прочитай предсказание Student*a насчет Лопеса - и будет ровно наоборот. Ждем-с хорошего выступления от колумбийца ...
    Прогноз для Лопеса в лучшем случае топ-20, вероятен и сход, очень вероятен.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 сентября

Ivan Rovny (Gazprom - RusVelo)

David Tanner (Veranda'S Willems Crelan)

Dries Van Gestel (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2018 (153)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)