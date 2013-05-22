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Артем Ныч — новый чемпион России

Артем Ныч — новый чемпион России

 



Сегодня гонщик российской профессиональной команды «Газпром-РусВело» Артем Ныч одержал победу в групповой гонке чемпионата России по велоспорту в Пензе. Второе место занял Ильнур Закарин, а третьим среди сильнейших стал Иван Ровный.

 

Артем Ныч — новый чемпион России

Photo (c) Gazprom — RusVelo

 

 

«Сегодня была непростая гонка, было довольно жарко и все решилось на последних километрах. Чувствовал себя хорошо и рассчитывал на то, что буду бороться за победу. Безусловно я очень рад, что все удалось, для меня эта победа много значит. Хочу поблагодарить весь коллектив “Газпром-РусВело” и титульного спонсора команды за поддержку» — чемпион России 2021 года Артем Ныч.

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Артем Ныч Gazprom — RusVelo чемпионат России по велоспорту

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:55 | Регистрация: 22.05.2013

    Солидные какие сзади спонсоры, а дарят дешевые микроволновочки. 

    Майкин очень активно ехал, много раз дёргал, видимо хотел попутчика.

    На трансляцию заходил Вячесла Екимов, Отар ему хорошие вопросы задал, всю правду матку конечно нам не сказали, но ответ, что нам бы хотя бы в федерацию половину бюджета баскетбольного Зенита, меня порадовал. (вольная цитата). biggrin

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Так уныло на улицах Пензы было. Никакой организованности организаторами гонки не было проведено. Все так допотопно было. Люди шастали туда-сюда по трассе. Асфальт трассы раздолбан. Какими то дешевыми ленточками частями был перевязан. Трасса ужасная. Награждение вообще в духе совка. Примитив. Призы вообще не поддаются обсуждению. Трасса проложена чисто под Газпром русвело с ее доминирующим составом. Областные команды сделали статистами. Позор организаторами. Отар-мистер пауза вообще молчал вставояя невпопад редкие слова. Да еще. Зачем нужно было выдавать инфу..якобы подписанного контракта Власова с Борой. Некорректно это посреди сезона. Своего рода такое бахвальство. .мол смотрите Власов в какую команду уходит..не чета Астане. Противно. Минус Два этому чемпионату.

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Astanaforever
    Омар Фраиле становится чемпион ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Жаль в чемпионате Дании Фульсанг не сумел удержаться в группе и взять майку чемпиона. Астана проделала хорошую работу взяв пять маек нац.чемпионов.

    Омар будет мотивирован перед туром. Попытается выиграть горох и взять этап Тур де Франс во второй раз в карьере. Нет лидера и не на кого пахать. Будет освобожден от коллективной работы. Я так думаю. Два этапа Астане под силу забрать. Команда на моральном подьеме.
  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    В групповой в Словении Мохорич победил. Погачар только 5-й. Роглича не было.
    Странное поведение у него,ну надеюсь он знает,что делает
  • Astanaforever
    Артем Ныч — новый чемпион Росс ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Так уныло на улицах Пензы было. Никакой организованности организаторами гонки не было проведено. Все так допотопно было. Люди шастали туда-сюда по трассе. Асфальт трассы раздолбан. Какими то дешевыми ленточками частями был перевязан. Трасса ужасная. Награждение вообще в духе совка. Примитив. Призы вообще не поддаются обсуждению. Трасса проложена чисто под Газпром русвело с ее доминирующим составом. Областные команды сделали статистами. Позор организаторами. Отар-мистер пауза вообще молчал вставояя невпопад редкие слова. Да еще. Зачем нужно было выдавать инфу..якобы подписанного контракта Власова с Борой. Некорректно это посреди сезона. Своего рода такое бахвальство. .мол смотрите Власов в какую команду уходит..не чета Астане. Противно. Минус Два этому чемпионату.
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    Earl57-Фото
    В групповой в Словении Мохорич победил. Погачар только 5-й. Роглича не было.
  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    Arciv-Фото
    Цитата: velodoctor
    Этого года уже провели, Беннетт чемпион.
    Ну да,поэтому и говорю 7)

    Цитата: Earl57
    У Юмбо 7 маек - Фосс и в разделке, и в групповой победил.
    Я Фосса посчитал! Две у него,две в Нидерландах,Мартин и Ван Арт! Это 6 и Беннет 7! Роглич поедет групповую гонку Словении или он забил на всё?))
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    Earl57-Фото
    У Юмбо 7 маек - Фосс и в разделке, и в групповой победил.
  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    velodoctor-Фото

    Этого года уже провели, Беннетт чемпион.

  • Владимир__BLR
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (30)
    Владимир__BLR-Фото
    Ну еще есть "Gazprom-RusVelo"...
  • Владимир__BLR
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (30)
    Владимир__BLR-Фото
    Да, весь вопрос в команде. Фруми вот "дорожным кэпом" стал - раз команда платит, чего не кататься. Есть гонцы, которые бесплатно готовы гоняться. А Кэву пришлось заплатить, чтобы попасть в гонки, при этом он на 2-ом уровне прилично понавыигрывал уже.
    Только вот вопрос - найти ту команду, которая возьмет.
    Любопытно, как Фруми в следующий сезон попадет...
  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (44)
    Arciv-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Каванья круто и даже неожиданно, но очень приятно за Реми-трудягу. Второй год подряд нац.чемпион ещё и в разных дисциплинах. Ну и за Колбрелли рад. Это чемпионство заменит (т.е. компенсирует) Сонни все его 2 и 3 места по сезону.А в Астане я так понял будет больше всего чемпионских маек ? Это тоже я думаю определённо сыграет некую роль в пелотоне на разных гонках/этапах.Ну и это самое: кто чемпион ITT & RR у нас, в Украине. Почему никаких результатов...как даже странно.
    Сейчас у Юмбо и Астаны по 6

    И у Юмбо ещё Новая Зеландия,они вроде зимой проводят

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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