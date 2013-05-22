- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 19:47
Артем Ныч — новый чемпион России
Сегодня гонщик российской профессиональной команды «Газпром-РусВело» Артем Ныч одержал победу в групповой гонке чемпионата России по велоспорту в Пензе. Второе место занял Ильнур Закарин, а третьим среди сильнейших стал Иван Ровный.
Photo (c) Gazprom — RusVelo
«Сегодня была непростая гонка, было довольно жарко и все решилось на последних километрах. Чувствовал себя хорошо и рассчитывал на то, что буду бороться за победу. Безусловно я очень рад, что все удалось, для меня эта победа много значит. Хочу поблагодарить весь коллектив “Газпром-РусВело” и титульного спонсора команды за поддержку» — чемпион России 2021 года Артем Ныч.
Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo
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