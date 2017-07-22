Gazprom — RusVelo выступит на «Туре ОАЭ»

Цитата: Astanaforever

А с Ару все так же тяжко. Да, уж. Вот, что значит уходить из команды не по обоюдному решению. Теперь проклятие какое то.Арабы его долго терпеть не будут, если не будет побед. Так просто никто три миллиона долларов платить не будет.А предпосылок к победам и результатам никаких к этому даже на горизонте не видно. Звезданулся он по тяжелому видимо.



Астане нужно спасибо сказать Ару. С его уходом победы уже второй год как из рога изобилия. )))

Самому от желчи ещё не тошно?