- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:26
Gazprom — RusVelo выступит на «Туре ОАЭ»
Российская профессиональная велокоманда Gazprom— RusVelo готова к своей первой гонке Мирового тура UCI в сезоне 2019.
«Тур ОАЭ» — новая многодневная гонка в соревновательном календаре, которая будет проводиться с 25 февраля по 2 марта. Организаторы решили объединить «Тур Дубая» и «Тур Абу-Даби» в одну более сложную и грандиозную гонку. Маршрут в 1090 километров затронет все семь эмиратов и даст возможность проявить себя как спринтерам, так и специалистам горного рельефа.
Гонщик Gazprom— RusVelo Артем Ныч поделился своими ожиданиями: «Воспоминания с прошлогоднего "Тура Абу-Даби" остались самые приятные. Организация была на высшем уровне, поэтому я уверен, что и дебютный "Тур ОАЭ" пройдет безупречно.
Чувствую себя хорошо, это будет моя четвертая гонка в этом сезоне, и я надеюсь увидеть прогресс в своей форме. Тренировочные сборы перед стартом сезона прошли продуктивно, поэтому на каждую гонку приезжаем с амбициями бороться за победу. Настроение в команде отличное, будем стараться порадовать наших спонсоров и болельщиков достойным выступлением».
Состав: Ильдар Арсланов, Игорь Боев, Антон Воробьев, Степан Курьянов, Артем Ныч, Александр Порсев, Сергей Шилов.
Пресс-релиз команды Gazprom— RusVelo
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