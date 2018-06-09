Результаты чемпионата России по велоспорту на треке

Николай Степаныч

Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19) Кто такой этот Кожатаев, что ему посвящено столько сообщений в этой ветке? Победитель ЧМ по юниорам/андерам, может, Тур де л'Авенир выигрывал или молодежную Джиро? Поделитесь, видно какой-то особенный парень, что ему столько внимания? На Сайклингньюз, наверное, в комментариях во всю обсуждают... пойду пояитаю.

Николай Степаныч

Сюрприз от организаторов Тур д ... (38) Может, здесь не очень детально написано, но очевидно же, что это никакая не гонка преследования, а просто старт по решетке как в автоспорте или масс-старты в лыжах и старт в нескольких шруппах на марафонах. Только и всего. Лидеров от второй группы будет отделять пара десятков метров - ничего особенного, на самом деле, просто организаторы заранее анонсировали порядок. Единственное серьезное отличие: нет нейтральной зоны и привидегии стартовать впереди не у обладателей маек, а строго по порядке генерала.

Kozhatayeva

Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19) Цитата: Astanaforever Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим?Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.



Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.

Zhanzhak

Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19) Все правильно! Я тоже за то, что надо поддерживать. Им есть от кого нахлобучку получать, и уж точно это не от нас должно исходить! Есть вещи о которых мы не знаем, что происходит в командных автобусах, там должно и оставаться! Не переживайте, предавайте привет Бахтияру и маленькому Маю! Все победы ещё в перейди! Берегите мужа!

Kozhatayeva

Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19) Цитата: Astanaforever Никто не обзывается на Бахтияра.А критику никто пока еще не отменял и не имеет право это отнять у болельщиков.Как им, так другим не видно, что хорошо,а что плохо.Критика бывает полезной для спортсмена , если он к ним прислушивается. Хуже было бы Бахтияру если ему пели сладострастные дифирамбы.Вот это нездорово.Я думаю если вы прочитали отзывы болельщиков о нем и передадите ему все наши комментарии о нем,он подумает и включится, чтобы оправдать надежды поклонников команд бывшего советского пространства и в частности команды Астана.Вы пишете, что у каждого из наших ребят есть лидер на кого они работают.Вы правы, у всех разные задачи, одни бачки привозят, другие куют победы. Но я думаю, что ни у одного из таких подвозящих ребят не было бы чуть чуть собственных амбиций на собственные победы. Я на сто процентов прав. Но если нет амбиций на победы , если настроен только на подвоз бачков лидерам, то этот спортсмен обречен как личность, как боец. Нужно еще не забывать о собственной стране, о ее престиже в мире велоспорта. Вспомнить даже Винокурова, того страшного падения на туре и обьявления о прекращении спортивной карьеры после тяжелейших травм...и возвращении только из за того, что не хватало рейтинговых очков для попадания сборной Казахстана на олимпиаду. Вот пример мужества и чести спортсмена думающий о собственной стране . Все мы недавно видели подвиг Тибо Пино, который ехал этап с температурой, но скрипя зубами доехал до финиша, после которого в обморочном состоянии увезли на скорой в госпиталь. Вот пример отчаянного спортсмена, его невероятного подвига.О нем писал весь спортивный мир. Я думаю Бахтияру нужно осмыслить свой спортивный путь, собраться с духом и показать достойные результаты , а не плестись в хвосте пелотона от гонки к гонке...доезжая его, на лишь бы уложиться в лимит времени. Если это он поймет, то все болельщики будут только рады. А если нет, то пусть уступит место другим молодым талантам, которые будут рвать и метать, чтобы показать свои устремления на будущие победы. Только без обид. Поверьте, никто не хочет болеть за чужих, даже если он Нибали или Лопес, если у нас есть Винокуровы, Закарины, Кириенки.



На ваш вопрос я тоже отвечу по поводу собственных амбиций . Если вы следите внимательно за всеми гонками и слушаете голос комментатора Сергея Курдюкова , который каждую гонку рассказывает и разжёвывает так , что даже человек не из спорта всё поймёт как надо . Насчёт задач в гонке они поставлены чётко , гонщики не имеют право сделать то что вы говорите , у них у каждого гонщика стоит четко своя задача , ещё расписанная до гонки , и каждый знает что должен делать на определённой гонке . Это командный вид спорта ! Они не едут каждый сам за себя , они едут за команду . И если побеждает один из них празднует вся команда которая правильно выполнила свои задачи , это целая схема и подготовка плана по гонке , а не импровизация . Возможна импровизация в том случае если с лидером гонки например произошёл прокол колеса . Если бы каждый ехал как хотел на свой результат , не нужна бы было создавать целые команды . И представьте себе каждый гонщик надеется и верит в свою собственную победу и надеется что когда либо будет шанс проехать лидером на одной из гонок , или получится импровизация на важной гонке . Нет гонщика который едет просто так как вы выразились , у гонщиков в крови побеждать , ради этого они все и тренируются. Надеюсь объяснила доступно вашему пониманию . На ваш вопрос я тоже отвечу по поводу собственных амбиций . Если вы следите внимательно за всеми гонками и слушаете голос комментатора Сергея Курдюкова , который каждую гонку рассказывает и разжёвывает так , что даже человек не из спорта всё поймёт как надо . Насчёт задач в гонке они поставлены чётко , гонщики не имеют право сделать то что вы говорите , у них у каждого гонщика стоит четко своя задача , ещё расписанная до гонки , и каждый знает что должен делать на определённой гонке . Это командный вид спорта ! Они не едут каждый сам за себя , они едут за команду . И если побеждает один из них празднует вся команда которая правильно выполнила свои задачи , это целая схема и подготовка плана по гонке , а не импровизация . Возможна импровизация в том случае если с лидером гонки например произошёл прокол колеса . Если бы каждый ехал как хотел на свой результат , не нужна бы было создавать целые команды . И представьте себе каждый гонщик надеется и верит в свою собственную победу и надеется что когда либо будет шанс проехать лидером на одной из гонок , или получится импровизация на важной гонке . Нет гонщика который едет просто так как вы выразились , у гонщиков в крови побеждать , ради этого они все и тренируются. Надеюсь объяснила доступно вашему пониманию .

sstasuk

Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19) Да, много видел и читал тут, но родственники еще не регились защищать своих. Лучше расскажите нам какая программа гонок у Бахтияра, и какие цели на сезон. Диванные критики были, есть, и будут есть пока другие работают, забейте.

Kozhatayeva

Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19) Цитата: Astanaforever Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим?Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.



Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков. Я просто скопировала свой комментарий под комментариями Пролога , здесь вам ваш ответ на ответ по Прологу .



Всем привет ! Если уж вы ребята комментируете то будьте с собой честны смотрели ли вы все гонки или нет , ответьте на свой вопрос . Если в каждом интервью говорят об Кожатаеве как вы думаете почему ? Просто за красивые глаза в проф спорте ничего не делается, только за дело . Если говорят значит есть за что . Если вы видели Джиро где Кожатаев помог Нибали чем смог , вы молодцы . Но были и другие гонки , был у него Тур де Франс 2017 где он уезжал в отрыв очень часто и не два три этапа а намного больше , вы точно смотрите все гонки ?! Что касается этого пролога прежде чем критиковать спросили бы у него как дела , поддержали бы , вы же их поддержка , или для чего вы здесь собрались ! Кожатаев провёл сбор на высоте с командой, приехал домой на один день , и уехал за 2 дня на гонку Дофине . Так получилось в аэропорту был беспредел , и он потерял свой рейс , потерял день , и сумка до сих с его вещами летает по миру . Он тоже человек и сильно расстроился , что он готовился на высоте , дома не побыл уехал на гонку чтоб показать хороший результат, но авиакомпании преподнесли сюрприз . Вот читаю я Вас и мне вас всех жалко . Судя по вашим комментариям только и желаете зла своим же соотечественникам , то Кожатаеву , то Чернецкому . Нет бы порадовались что кто что из наших заслуженно ездит под Кз флагом! Ребята будьте добрее , мира вам и добра . И пусть всё у вас будет хорошо , дорога это опасно ! Сегодня Кожатаев ещё и упал , спасибо вам за поддержку .

Gottliche_Recht

Наиро Кинтана: «Мы сплочённая ... (18) Искренне надеюсь, что это неправда. Надеюсь, Тур покажет, что у него есть еще порох в пороховницах.

Astanaforever

Сюрприз от организаторов Тур д ... (38) Сейчас команды будут срочно пересматривать составы. А это ломка всего подготовочного сезона для индивидуалов и генеральщиков. Задумка опять заточена под Скай и конкретно против Мувиков. Ежу понятно. Фрум уставший, а Ланда, Вальверде с Кинтаной свежи как ландыши. Из троих никто даже не поехал Критериум. Британское лобби доминирует в велоспорте.

Astanaforever

Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19) Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим? Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.



Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.