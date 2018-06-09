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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:38
Результаты чемпионата России по велоспорту на треке
В столице прошли соревнования чемпионата России в рамках международного турнира «Гран-при Москвы» 2018 по велоспорту на треке. Победители были определены в трех дисциплинах: гит с ходу на 200 м, гонка с выбыванием, гит с места на 500 м у женщины и гит с места на 1000 м у мужчин.
В первый день соревнований в квалификационной гонке на 200 метров с хода призер Олимпийских игр Денис Дмитриев установил новый рекорд России – 9,493 секунды. В финале он также стал первым. Второе место занял Шейн Перкинс, проиграв Дмитриеву десятую долю секунды (9,609 секунды). Третье время (9,624 секунды) среди россиян показал Павел Якушевский.
Чемпионом России в этом виде соревнований у женщин стала Дарья Шмелева, которая преодолела дистанцию в 200 метров за 10, 672 секунды. До мирового рекорда ей не хватило 0,3 секунды. Второе время показала Анастасия Войнова, замкнула тройку призеров Анастасия Сухарева, показавшая результат 11,157 секунд.
Во второй день соревнований в гите с места на 1000 м у мужчин золото выиграл Александр Васюхно, второе место у Павла Якушевского, третий результат показал Алексей Ткачев. В женском гите с места на 500 м выиграла Анастасия Войнова, второе место заняла Наталья Антонова, третье - Екатерина Роговая.
В мужской гонке на выбывание победу одержал Владимир Ильченко. Второе место занял Павел Чурсин. Третьим стал Серафим Алексюк. У женщин победила Александра Гончарова. Второй результат показала Гульназ Бадыкова. Бронза досталась Гюнель Мехтиевой.
Организатор мероприятия - Федерация велосипедного спорта в городе Москве. Турнир прошел при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Департамента спорта и туризма города Москвы и Федерации велосипедного спорта Российской Федерации.
Соревнования прошли с 30 мая по 01 июня на велотреке «Крылатское».
Пресс-релиз Федерации велосипедного спорта
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Николай Степаныч
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Кто такой этот Кожатаев, что ему посвящено столько сообщений в этой ветке? Победитель ЧМ по юниорам/андерам, может, Тур де л'Авенир выигрывал или молодежную Джиро? Поделитесь, видно какой-то особенный парень, что ему столько внимания? На Сайклингньюз, наверное, в комментариях во всю обсуждают... пойду пояитаю.
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Николай Степаныч
Сюрприз от организаторов Тур д ... (38)
Может, здесь не очень детально написано, но очевидно же, что это никакая не гонка преследования, а просто старт по решетке как в автоспорте или масс-старты в лыжах и старт в нескольких шруппах на марафонах. Только и всего. Лидеров от второй группы будет отделять пара десятков метров - ничего особенного, на самом деле, просто организаторы заранее анонсировали порядок.
Единственное серьезное отличие: нет нейтральной зоны и привидегии стартовать впереди не у обладателей маек, а строго по порядке генерала.
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Kozhatayeva
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Цитата: Astanaforever
Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим?Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.
Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.
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Zhanzhak
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Все правильно! Я тоже за то, что надо поддерживать. Им есть от кого нахлобучку получать, и уж точно это не от нас должно исходить! Есть вещи о которых мы не знаем, что происходит в командных автобусах, там должно и оставаться! Не переживайте, предавайте привет Бахтияру и маленькому Маю! Все победы ещё в перейди! Берегите мужа!
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Kozhatayeva
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Цитата: Astanaforever
Никто не обзывается на Бахтияра.А критику никто пока еще не отменял и не имеет право это отнять у болельщиков.Как им, так другим не видно, что хорошо,а что плохо.Критика бывает полезной для спортсмена , если он к ним прислушивается. Хуже было бы Бахтияру если ему пели сладострастные дифирамбы.Вот это нездорово.Я думаю если вы прочитали отзывы болельщиков о нем и передадите ему все наши комментарии о нем,он подумает и включится, чтобы оправдать надежды поклонников команд бывшего советского пространства и в частности команды Астана.Вы пишете, что у каждого из наших ребят есть лидер на кого они работают.Вы правы, у всех разные задачи, одни бачки привозят, другие куют победы. Но я думаю, что ни у одного из таких подвозящих ребят не было бы чуть чуть собственных амбиций на собственные победы. Я на сто процентов прав. Но если нет амбиций на победы , если настроен только на подвоз бачков лидерам, то этот спортсмен обречен как личность, как боец. Нужно еще не забывать о собственной стране, о ее престиже в мире велоспорта. Вспомнить даже Винокурова, того страшного падения на туре и обьявления о прекращении спортивной карьеры после тяжелейших травм...и возвращении только из за того, что не хватало рейтинговых очков для попадания сборной Казахстана на олимпиаду. Вот пример мужества и чести спортсмена думающий о собственной стране . Все мы недавно видели подвиг Тибо Пино, который ехал этап с температурой, но скрипя зубами доехал до финиша, после которого в обморочном состоянии увезли на скорой в госпиталь. Вот пример отчаянного спортсмена, его невероятного подвига.О нем писал весь спортивный мир. Я думаю Бахтияру нужно осмыслить свой спортивный путь, собраться с духом и показать достойные результаты , а не плестись в хвосте пелотона от гонки к гонке...доезжая его, на лишь бы уложиться в лимит времени. Если это он поймет, то все болельщики будут только рады. А если нет, то пусть уступит место другим молодым талантам, которые будут рвать и метать, чтобы показать свои устремления на будущие победы. Только без обид. Поверьте, никто не хочет болеть за чужих, даже если он Нибали или Лопес, если у нас есть Винокуровы, Закарины, Кириенки.
На ваш вопрос я тоже отвечу по поводу собственных амбиций . Если вы следите внимательно за всеми гонками и слушаете голос комментатора Сергея Курдюкова , который каждую гонку рассказывает и разжёвывает так , что даже человек не из спорта всё поймёт как надо . Насчёт задач в гонке они поставлены чётко , гонщики не имеют право сделать то что вы говорите , у них у каждого гонщика стоит четко своя задача , ещё расписанная до гонки , и каждый знает что должен делать на определённой гонке . Это командный вид спорта ! Они не едут каждый сам за себя , они едут за команду . И если побеждает один из них празднует вся команда которая правильно выполнила свои задачи , это целая схема и подготовка плана по гонке , а не импровизация . Возможна импровизация в том случае если с лидером гонки например произошёл прокол колеса . Если бы каждый ехал как хотел на свой результат , не нужна бы было создавать целые команды . И представьте себе каждый гонщик надеется и верит в свою собственную победу и надеется что когда либо будет шанс проехать лидером на одной из гонок , или получится импровизация на важной гонке . Нет гонщика который едет просто так как вы выразились , у гонщиков в крови побеждать , ради этого они все и тренируются. Надеюсь объяснила доступно вашему пониманию .
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sstasuk
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Да, много видел и читал тут, но родственники еще не регились защищать своих. Лучше расскажите нам какая программа гонок у Бахтияра, и какие цели на сезон. Диванные критики были, есть, и будут есть пока другие работают, забейте.
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Kozhatayeva
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Цитата: Astanaforever
Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим?Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.
Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.
Я просто скопировала свой комментарий под комментариями Пролога , здесь вам ваш ответ на ответ по Прологу .
Всем привет ! Если уж вы ребята комментируете то будьте с собой честны смотрели ли вы все гонки или нет , ответьте на свой вопрос . Если в каждом интервью говорят об Кожатаеве как вы думаете почему ? Просто за красивые глаза в проф спорте ничего не делается, только за дело . Если говорят значит есть за что . Если вы видели Джиро где Кожатаев помог Нибали чем смог , вы молодцы . Но были и другие гонки , был у него Тур де Франс 2017 где он уезжал в отрыв очень часто и не два три этапа а намного больше , вы точно смотрите все гонки ?! Что касается этого пролога прежде чем критиковать спросили бы у него как дела , поддержали бы , вы же их поддержка , или для чего вы здесь собрались ! Кожатаев провёл сбор на высоте с командой, приехал домой на один день , и уехал за 2 дня на гонку Дофине . Так получилось в аэропорту был беспредел , и он потерял свой рейс , потерял день , и сумка до сих с его вещами летает по миру . Он тоже человек и сильно расстроился , что он готовился на высоте , дома не побыл уехал на гонку чтоб показать хороший результат, но авиакомпании преподнесли сюрприз . Вот читаю я Вас и мне вас всех жалко . Судя по вашим комментариям только и желаете зла своим же соотечественникам , то Кожатаеву , то Чернецкому . Нет бы порадовались что кто что из наших заслуженно ездит под Кз флагом! Ребята будьте добрее , мира вам и добра . И пусть всё у вас будет хорошо , дорога это опасно ! Сегодня Кожатаев ещё и упал , спасибо вам за поддержку .
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Astanaforever
Сюрприз от организаторов Тур д ... (38)
Сейчас команды будут срочно пересматривать составы. А это ломка всего подготовочного сезона для индивидуалов и генеральщиков.
Задумка опять заточена под Скай и конкретно против Мувиков. Ежу понятно.
Фрум уставший, а Ланда, Вальверде с Кинтаной свежи как ландыши.
Из троих никто даже не поехал Критериум.
Британское лобби доминирует в велоспорте.
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Astanaforever
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим?
Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.
Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.
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