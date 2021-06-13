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Якоб Фульсанг – бронзовый призёр Тура Швейцарии-2021

Якоб Фульсанг – бронзовый призёр  Тура Швейцарии-2021

 

 

 

  Капитан команды Astana – Premier Tech Якоб Фульсанг стал бронзовым призером престижной многодневной гонки «Тур Швейцарии», которая завершилась сегодня в Андерматте после эпичного восхождения на перевал Сен-Готард.

 

Якоб Фульсанг – бронзовый призёр Тура Швейцарии-2021

 

Photo credit: @Getty Images

 

  «После вчерашнего не самого удачного дня, сегодня был настроен что-то предпринять для того, чтобы попасть на подиум, ну или завершить эту неделю победой на этапе. На последнем подъеме я услышал, что Шахманн потерял контакт с нашей группой, так что я понял, что нужно выложиться на 100% на финальной части маршрута. Эта неделя получилась достаточно неоднозначной – горные этапы проходили неплохо, и я был близок к победе на этапе, но, с другой стороны, «разделка» скажем так, не удалась. Я рад тому, что сумел завоевать призовое место, и оно доказывает, что я нахожусь на верном пути к моей следующей большой цели – Олимпийским Играм. Теперь, я возвращаюсь домой, чтобы принять участие в национальном чемпионате. Ну, а затем меня ждет «Тур де Франс». Так что, впереди много важных стартов, и думаю, что я двигаюсь в правильном направлении», – сказал Якоб Фульсанг.

 

На заключительном, восьмом этапе «Тура Швейцарии» гонщиков ждали два сложных подъема первой категории и восхождение на гору высшей категории сложности Сен-Готард, где последние пять километров были по дороге с брусчаткой.

 

Со старта команда Astana – Premier Tech была очень активна впереди, и в итоге Омар Фраиле сумел уехать в отрыв дня, где провел большую часть дистанции. У подножия Сен-Готарда отрыв развалился, а Омар Фраиле вернулся в пелотон, чтобы помочь Якобу Фульсангу.

 

Датский гонщик казахстанско-канадской команды был настроен дать бой соперникам, чтобы попытаться занять призовое место. После серии атак Фульсангу удалось просеять группу фаворитов и отцепить от нее главного соперника – немца Максимилиана Шахманна. Приложив максимум усилий на спуске и не дав Шахманну возможности приблизиться, Якоб Фульсанг финишировал 9-м на этапе, выиграв у Шахманна 12 секунд, чего хватило для того, чтобы стать третьим в итоговой генеральной классификации «Тура Швейцарии».

 

Победителем швейцарской многодневки стал Ричард Карапас, а второе место занял Ригоберто Уран.

 

«Мы разыграли нашу последнюю карту сегодня, чтобы довезти Якоба до подиума, и у нас все получилось. Якоб серьезно готовился к этой гонке, он приехал в хорошей форме и продемонстрировал высокий уровень в горах. Якоб подошел близко к победе на этапе, но стал вторым. Тем не менее, он провел отличную гонку, и все, что он сделал на этой неделе, поможет ему выйти на пик формы на «Тур де Франс». Также, вся команда отлично проявила себя, помогая Якобу, так что мы можем быть довольны неделей, которую провели в Швейцарии», – сказал Бруно Ченьялта, спортивный директор команды.

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana - Premier Tech Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Ричард Карапас – победитель Ту ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    Джиро & Критериум Дофине & Тур Швейцарии - это всё загрэбло под себя ИНЭОСцы)) Так что там любой "грэгари" может стать капитаном. Но кого они назовут №1 на будущий ТдФ (Ричи, Ричард или Джи) покажет скорей всего сам ТуР. Ибо на бумаге у них там половина состава капитаны, а половина боцманы =))
  • Gorn9k
    Предварительные составы команд ... (14)
    Gorn9k-Фото

    Скай и Жумбо видимо в два поезда будут кататься по горам, очень сильные составы. ИМХО это Томас против Роглича.
    Погачару хоть кого-то дали в помощники, будет третьим (не по шансам) претендентом на победу.
    Уран может удивить и снова наколесничать до подиума, если с первой тройкой что-то случится.
    Астана без генерала опять, ну и Фруми на ТДФ это забавно, думал не поедет позориться, но видимо придется кататься по отвалам и слушать свист.
    Интересно посмотреть на борьбу между классиками: Жужу, Саган, ВВА, ВДП, ГВА и то, как они будут пыхтеть против Демара, Юэна, Ницолло на скоростных финишах.
    Ну и полно народу, которые могут из отрыва горы выиграть (или просто с пелотона)
    Короче состав в этом году огненный, не помню чтобы раньше было столько сильных гонцов на все этапы.
    П.С. Нет Ганны, кем тперь восхищаться СК?

  • Camel
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    А кто давать должен? Лефевр? Так у него своих денег нет. И так бюджет квиков как тришкин кафтан - чтобы добавить одним приходится урезать другим. И даже совсем молодые гонщики стали разборчивые - не хотят за гроши гоняться.

    Согласен с вами. Мне кажется, Кэв по-своему, а Лефевр по-своему хитрят. Если Кэву нужен рекорд (таким образом он войдёт ещё в одну историю велоспорта), он поедет даже бесплатно, лишь бы команда развезла. Ну или разгоняющим раздаст свою зарплату. А Лефевр хитрит перед прессой, что вот, мол, сейчас Кэв хорош, я бы его взял, но ему зарплата мала, а мы же с ним заранее договорились. Т.е., Кэв виноват, он жадный. А Кэв говорит, что Лефевр жадный, а так он поехал на Тур и всех там нас удивил бы.

    Но в данной ситуации, по моему мнению, не прав сам Марк. Просился, чтобы взяли на минимальном контракте? Просился. Взяли. Теперь говорит: "Дайте мне бОльше денег". Выходит, зарплату приболевшего Беннета нужно урезать, потому что Марк Кэвендиш, видите ли, хочет поставить рекорд. Выглядит немного хитрозадо.

  • Coffe
    Предварительные составы команд ... (14)
    Coffe-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    П. Саган после Джиро устал. 
    Тяжко, наверное, придётся ему на Туре. 
     
    С другой стороны, если не будет С. Беннетта, надо быть на Туре - хорошие шансы за очередную зелёную майку
    А как же Юэн.Он может составить конкуренцию Сагану.
  • SportSpirit
    Ричард Карапас – победитель Ту ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Еще один "грегори" Ineos выиграл недельную гонку) 

  • Camel
    Предварительные составы команд ... (14)
    Camel-Фото

    Старт Фрума - это либо очень хорошо законспирированная и подготовленная авантюра, либо безумие.

  • dafik
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (5)
    dafik-Фото

    Цитата: Earl57
    Elfstedenronde

     

    мне тут кто-то писал, что не так уж все плохо у госпадина лефевра с деньгами. и я наверное с этим соглашусь. а по поводу контракта - так контракт на то и контракт, чтоб его выполнять. вот на следующий год - уже можно обсуждать. ну, а вообще, по-моему лефевр хитрый лис и верить его словам не стоит полностью.

  • Адриен
    Предварительные составы команд ... (14)
    Адриен-Фото
    И где сейчас Катюша ?
  • Адриен
    Предварительные составы команд ... (14)
    Адриен-Фото
    Можно было бы смело не подписывать нескольких человек, и из сэкономленных набрать зар.плату Лопесу. Состав то большой - человек тридцать...
  • close2you
    Предварительные составы команд ... (14)
    close2you-Фото
    Фруми все таки стартует?

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
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4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
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