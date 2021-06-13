Якоб Фульсанг – бронзовый призёр Тура Швейцарии-2021

Капитан команды Astana – Premier Tech Якоб Фульсанг стал бронзовым призером престижной многодневной гонки «Тур Швейцарии», которая завершилась сегодня в Андерматте после эпичного восхождения на перевал Сен-Готард.

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«После вчерашнего не самого удачного дня, сегодня был настроен что-то предпринять для того, чтобы попасть на подиум, ну или завершить эту неделю победой на этапе. На последнем подъеме я услышал, что Шахманн потерял контакт с нашей группой, так что я понял, что нужно выложиться на 100% на финальной части маршрута. Эта неделя получилась достаточно неоднозначной – горные этапы проходили неплохо, и я был близок к победе на этапе, но, с другой стороны, «разделка» скажем так, не удалась. Я рад тому, что сумел завоевать призовое место, и оно доказывает, что я нахожусь на верном пути к моей следующей большой цели – Олимпийским Играм. Теперь, я возвращаюсь домой, чтобы принять участие в национальном чемпионате. Ну, а затем меня ждет «Тур де Франс». Так что, впереди много важных стартов, и думаю, что я двигаюсь в правильном направлении», – сказал Якоб Фульсанг.

На заключительном, восьмом этапе «Тура Швейцарии» гонщиков ждали два сложных подъема первой категории и восхождение на гору высшей категории сложности Сен-Готард, где последние пять километров были по дороге с брусчаткой.

Со старта команда Astana – Premier Tech была очень активна впереди, и в итоге Омар Фраиле сумел уехать в отрыв дня, где провел большую часть дистанции. У подножия Сен-Готарда отрыв развалился, а Омар Фраиле вернулся в пелотон, чтобы помочь Якобу Фульсангу.

Датский гонщик казахстанско-канадской команды был настроен дать бой соперникам, чтобы попытаться занять призовое место. После серии атак Фульсангу удалось просеять группу фаворитов и отцепить от нее главного соперника – немца Максимилиана Шахманна. Приложив максимум усилий на спуске и не дав Шахманну возможности приблизиться, Якоб Фульсанг финишировал 9-м на этапе, выиграв у Шахманна 12 секунд, чего хватило для того, чтобы стать третьим в итоговой генеральной классификации «Тура Швейцарии».

Победителем швейцарской многодневки стал Ричард Карапас, а второе место занял Ригоберто Уран.

«Мы разыграли нашу последнюю карту сегодня, чтобы довезти Якоба до подиума, и у нас все получилось. Якоб серьезно готовился к этой гонке, он приехал в хорошей форме и продемонстрировал высокий уровень в горах. Якоб подошел близко к победе на этапе, но стал вторым. Тем не менее, он провел отличную гонку, и все, что он сделал на этой неделе, поможет ему выйти на пик формы на «Тур де Франс». Также, вся команда отлично проявила себя, помогая Якобу, так что мы можем быть довольны неделей, которую провели в Швейцарии», – сказал Бруно Ченьялта, спортивный директор команды.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech