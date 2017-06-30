Двойная победа «Астаны»: Якоб Фульсанг выигрывает «Вуэльту Андалусии-2019», Йон Исагирре - второй

Двойная победа «Астаны»: Якоб Фульсанг выигрывает «Вуэльту Андалусии», Йон Исагирре - второй





Отличное завершение недели для команды «Астана», которая одержала двойную победу на многодневной гонке высшей категории «Вуэльта Андалусии»: Якоб Фульсанг стал победителем итоговой классификации, а Йон Исагирре занял второе призовое место. Также, Пельо Бильбао финишировал 4-м в общем зачете, а «Астана» победила в общекомандной классификации гонки.

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- Я очень рад своей победе. Наша команда переживает прекрасный момент сейчас, на старте сезона, и я счастлив принести ей 6-ю подряд победу в общем зачете. Мне удалось подойти к началу года в хорошей форме, и я прекрасно себя чувствовал на протяжении всей недели. Но, также, я хочу сказать, что это командная победа, командный успех. Сегодняшняя победа дарит мне дополнительную уверенность в собственных силах и доказывает, что я работал в правильном направлении этой зимой. Сейчас еще самое начало сезона, все большие цели еще впереди. Но, мы на правильном пути к ним, - сказал Якоб Фульсанг.



- Лучше и нельзя было выступить в этой гонке, мы были сильны, мы были едины, у нас была одна цель, и мы ее добились. Я рад командному успеху и победе Якоба. Также, здорово, что мне удалось оказаться на финальном подиуме. Я чувствую себя в хорошей форме в начале года, и я продолжу работать для того, чтобы стать еще сильнее перед своими следующими целями, - добавил Йон Исагирре.



«Вуэльта Андалусии 2019» завершилась заключительным, 5-м этапом протяженностью 163,9 км до города Алаурин-де-ла-Торре недалеко от Малаги. Этап закончился массовым спринтом, который выиграл чемпион Европы Маттео Трентин. Ситуация в общем зачете не изменилась, и после того, как накануне Якоб Фульсанг стал лидером в генеральной классификации, сегодня гонщик «Астаны» официально был назван победителем 65-го выпуска «Вуэльты Андалусии». Йон Исагирре, получивший приз, как сильнейший испанский гонщик многодневки, составил ему компанию на подиуме.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM