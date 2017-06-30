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Двойная победа «Астаны»: Якоб Фульсанг выигрывает «Вуэльту Андалусии-2019», Йон Исагирре - второй

Двойная победа «Астаны»: Якоб Фульсанг выигрывает «Вуэльту Андалусии», Йон Исагирре - второй

 



Отличное завершение недели для команды «Астана», которая одержала двойную победу на многодневной гонке высшей категории «Вуэльта Андалусии»: Якоб Фульсанг стал победителем итоговой классификации, а Йон Исагирре занял второе призовое место. Также, Пельо Бильбао финишировал 4-м в общем зачете, а «Астана» победила в общекомандной классификации гонки.

 

 

Photo credit: © Getty Images



- Я очень рад своей победе. Наша команда переживает прекрасный момент сейчас, на старте сезона, и я счастлив принести ей 6-ю подряд победу в общем зачете. Мне удалось подойти к началу года в хорошей форме, и я прекрасно себя чувствовал на протяжении всей недели. Но, также, я хочу сказать, что это командная победа, командный успех. Сегодняшняя победа дарит мне дополнительную уверенность в собственных силах и доказывает, что я работал в правильном направлении этой зимой. Сейчас еще самое начало сезона, все большие цели еще впереди. Но, мы на правильном пути к ним, - сказал Якоб Фульсанг.

- Лучше и нельзя было выступить в этой гонке, мы были сильны, мы были едины, у нас была одна цель, и мы ее добились. Я рад командному успеху и победе Якоба. Также, здорово, что мне удалось оказаться на финальном подиуме. Я чувствую себя в хорошей форме в начале года, и я продолжу работать для того, чтобы стать еще сильнее перед своими следующими целями, - добавил Йон Исагирре.

«Вуэльта Андалусии 2019» завершилась заключительным, 5-м этапом протяженностью 163,9 км до города Алаурин-де-ла-Торре недалеко от Малаги. Этап закончился массовым спринтом, который выиграл чемпион Европы Маттео Трентин. Ситуация в общем зачете не изменилась, и после того, как накануне Якоб Фульсанг стал лидером в генеральной классификации, сегодня гонщик «Астаны» официально был назван победителем 65-го выпуска «Вуэльты Андалусии». Йон Исагирре, получивший приз, как сильнейший испанский гонщик многодневки, составил ему компанию на подиуме.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Astana Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta del Sol многодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:55 | Регистрация: 30.06.2017

    Поздрааление Фульсу и команде... Но, планы выступления Якоба капитаном на туре считаю утопическими. Все таки три недели он не потянет как генеральщик. Лучше я думаю ему и лучшим горнякам команды стоит помочь Лопесу взять или Джиро или Вуэльту не распыляясь на все три грантура. Время Астаны на тур де Франс еще не подошло да и не с кем. А цель места в десятке думаю не устроит команду и руководство. Если только отдельные этапы.

  2. Имя: Servis

    Roscomsport

    Сегодня, 06:19 | Регистрация: 21.01.2018

    Убедительное начало сезона. Продолжайте!

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2 марта 2019

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3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

9 марта 2019

Strade Bianche

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico


ОПРОС

Знаете ли вы, что Тур Объединённых Арабских Эмиратов - гонка Мирового тура?

Комментарии

  • Roscomsport
    Двойная победа «Астаны»: Якоб ... (2)
    Roscomsport-Фото

    Убедительное начало сезона. Продолжайте!

  • Astanaforever
    Тур ОАЭ-2019. Этап 1 (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: MinoR
    Подскажите, где бесплатно трансляцию можно посмотреть?
    http://kineskop.tv/?page=watch&ch=91 http://telego19.net/eurosport-2.html

    Или там или там
  • Astanaforever
    Двойная победа «Астаны»: Якоб ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Поздрааление Фульсу и команде... Но, планы выступления Якоба капитаном на туре считаю утопическими. Все таки три недели он не потянет как генеральщик. Лучше я думаю ему и лучшим горнякам команды стоит помочь Лопесу взять или Джиро или Вуэльту не распыляясь на все три грантура. Время Астаны на тур де Франс еще не подошло да и не с кем. А цель места в десятке думаю не устроит команду и руководство. Если только отдельные этапы.
  • EL-Fenomeno
    Команда Jumbo-Visma – победите ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, Примо, давай как настоящий многодневщик на ГТ. Одел (или надел) лидерскую майку после первого этапа и не отдавать до самого финиша последнего этапа!

  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2019. Маршрут (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    спасибо; да уж, выходит у них там свои заморочки..."восток (Ближний ) дело тонкое") umnik
    Но если честно, я не против такого 2-недельного ГТ по дорогам Катара, Омана, Бахрейна и ОАЭ в календаре UCI. Было бы интересно поГлазеть на всех сильных в начале сезона, вот только не факт что все сильные выкладывались бы на 100%, да и февраль, пожалуй единственный месяц для такого многодневного тура.

  • MinoR
    Тур ОАЭ-2019. Этап 1 (4)
    MinoR-Фото

    Подскажите, где бесплатно трансляцию можно посмотреть?

  • Rokka
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (13)
    Rokka-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Он говорил, что Якоб пытается уехать от Изагирре, боясь что тот может угрожать его первому месту в генерале. Призрачно намекая, что в команде царит конкурентная обстановка. Но не о каком расколе речь не шла. Как то так.
    Интересный вывод Отара. Спасибо!
  • kwwk
    Вольта Альгарве-2019. Этап 5 (1)
    kwwk-Фото

    Погачар и Андерсен (вдвойне) просто молодчаги, практически в одиночку обыграли Скай. Штыбару мое личное - ФУ, невпервой въехал на победу на чужом горбу.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (13)
    Николай Н.-Фото

    Прорвало Астану. Не рано ли они так собирают призы. Вить ещё только февраль.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (13)
    Zhanzhak-Фото

    Я не приняла в штыки, как раз таки наоборот, я высказала своё мнение в поддержку победам Астаны. Это я писала к отсылу на вчерашние дебаты в комментариях, которые, как мне показались были спровоцированны комментариями Отара, который обозначил, что не все гладко внутри команды. Как говорится: слово не воробей. Согласна, может не так резко, но все же. Человек обычно говорит, то что думает или знает, правильно? Он сказал, то что думал. И странно, что в моих суждениях вы увидели чёрные тучи. Я наоборот позитивный человек и скорее оптимист и на многие вещи смотрю так, как оно есть без полу тонов.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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