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Тадей Погачар – победитель королевского горного этапа Вуэльты Валенсии-2020

Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Валенсии-2020

 

 

  21-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар сделал дубль - после победы на 2-м этапе он из одиночного отрыва выиграл королевский горный, 5-й этап Вуэльты Валенсии-2020 и вернул себе майку лидера общего зачёта. Тадей Погачар атаковал за 3 км до финиша, на самой крутой части финального 5-км подъёма со средним градиентом, превышающим 10%. Он уехал от соперников в одиночку и на финише опередил ближайших преследователей  - Ваута Пулса (Bahrain McLaren), Тео Геогана Харта (Ineos), Дэна Мартина (Israel Start-Up Nation) и потерявшего майку лидера Джека Хейга (Mitchelton – Scott) на 6 секунд.

 

Photo (c) Bettini

 

  Тадей Погачар: «Сегодня был очень тяжёлый этап, поэтому мы решили работать впереди ближе к концу этапа, чтобы на подходе к финальному подъёму я смог выйти на идеальную позицию. Ян (Поланц) очень мощно тянул на финальном подъёме, а когда он закончил работу, я ускорился и выдавал полный газ до самого конца. Я атаковал на самой крутой части подъёма, потому что именно на таких отрезках чувствую себя хорошо. Это что-то особенное, после всей работы, проделанной зимой, чувствую настоящее удовлетворение».

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos: «Результат великолепный, учитывая маршрут с почти 4000 метрами подъёмов, а потом финишем на подъёме – монстре. Последние 3 км были очень и очень тяжёлыми и крутыми. К тому же здесь боролись несколько топовых гонщиков, так что для Тео это хороший результат. Он придаст ему уверенности. Пока что он далёк от своей лучшей формы, а эта гонка не была для него целью. Но она подтвердила, что он хорошо работал зимой. Он спокоен, команда полностью его поддерживает.

 

  Завтра, похоже, будет спринт. Сегодня мы видели, что команда Jumbo-Visma ждала своих лидеров. Ожидаем, что завтра они будут бороться, контролировать гонку, попробуют выиграть. Это нам подходит. У Тео то же время, что и у Джека Хейга. По сумме мест Хейг немного опережает, и будет сложно улучшить результат, но даже второе или третье место – прекрасное начало сезона».

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Валенсии-2020

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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