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Штефан Биссегер – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2021

Штефан Биссегер, Бенжамен Тома, Джоуи Росскопф о 4-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

  22-летний швейцарский гонщик команды EF Education Nippo Штефан Биссегер (Stefan Bissegger) одержал победу на 4-м этапе Тура Швейцарии-2021. Этап начался с атак, первый отрыв дня пелотон добрал за 98 км до финиша, после чего начались новые попытки уехать, которые увенчались успехом.

 

Будущий победитель этапа последним присоединился к атаковавшим Джоуи Росскопфу (oey Rosskopf (USA) Rally Cycling), Бенжамену Тома (Benjamin Thomas (Fra) Groupama – FDJ) и Жоэлю Сютеру (Joel Suter (Sui) SWISS CYCLING). Вчетвером они создали просвет, пелотон отпустил отрыв,  а под проливным дождём на последних 15 км дистанции пелотон поехал ещё осторожнее. За 15 км до финиша в запасе у отрыва было 7:25. Жоэль Сютер не удержался с попутчиками, которые в итоге разыграли финишный спринт.

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) сохранил жёлтую майку лидера.

 

Штефан Биссегер – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2021

 

Штефан Биссегер – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2021

 

Штефан Биссегер – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2021

 

Штефан Биссегер – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2021

 

 

  Штефан Биссегер (EF Education Nippo): «Наконец, я выиграл этап на Туре Швейцарии. Я очень, очень счастлив. Это обычный этап, в отличие от разделки, которая для специалистов. Победа ещё приятнее, потому что я в Швейцарии».

 

  Бенжамен Тома (Groupama - FDJ): «Я знал, что за Биссегером надо следить, пытался застать его врасплох на подъёме, но он с лёгкостью добрал. На спуске мне было тяжело, в дождь проходил его не слишком уверенно. Биссегер же заходил в повороты очень быстро, и почти после каждого из них атаковал. Я два или три раза перекладывался к нему, поэтому, наверное, в конце мне не хватило сил. Но, честно, я больше сосредоточился на том, как усидеть на велосипеде и не ошибиться, чем следить за кем-то на том спуске. У него лучше рывок. Я отдал все силы на последних двухстах метрах, но этого оказалось недостаточно. Он был немного мощнее меня. Второе место, конечно, всегда расстраивает, но я всё равно доволен этапом. Моей целью было уехать в отрыв, бороться за победу на этапе и выиграть этап. Почти всё удалось, ни о чём не жалею. Не думаю, что в финале я где-то ошибся. Биссегер был сильнейшим, он вообще нигде не ошибался, поэтому выиграл».

 

  Джоуи Росскопф (Rally Cycling): «Уезжать в отрыв не собирался, но по ходу гонки планы поменялись. Если отрыв доезжает до финиша – это всегда успех. Мы были втроём, что не идеально, но я вполне доволен, что удержался до финиша. Я предпринимал всё возможное, чтобы уехать от этих ребят, но они сильные гонщики, сразу садились на колесо. Так что, не думаю, что смог бы обойти их. Но всегда радуешься, когда получается что-то, что никто не ожидал. Я старался взять максимум из ситуации! Приятно было ехать впереди, быть заметным. Никогда не знаешь, какой получится день, и это вдохновляет!»

 

Результаты 4 этапа Тура Швейцарии-2021

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Теги к статье: Штефан Биссегер Stefan Bissegger EF Education Nippo Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка

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La Route d'Occitanie - La Depeche du Midi

26 июня - 18 июля 2021

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Комментарии

  • close2you
    Суд обязал Ваута ван Арта выпл ... (1)
    close2you-Фото
    Ван Арту вечно где то невезет.. и здесь не обошлось.. стоит только посочувствовать. Пусть выиграет тур де франс и на призовые закроет обязательно по выплате ))
  • MVDP
    Тур Бельгии-2021. Этап 1 (1)
    MVDP-Фото

    Неплохой перформанс Ремко выдал. И кроссмены молодцы, не затерялись.

  • Camel
    Марк Кэвендиш заменит Сэма Бен ... (7)
    Camel-Фото
    Ну... Он не просто вспыльчивый, он невменяемый. Но кто бы мог подумать, что Попович станет спортдиректором? Ярослав чистый зам., подчинённый. Но хороший зам. А тут - директор!
  • kwwk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 4 (2)
    kwwk-Фото

    Космический шлем взял этап и даже не в разделке.

    Ну завтра уже начинается стихия генеральщиков.

  • Earl57
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit

    Ван Эмден, хоть и сильный раздельщик, но для ОИ уже не вариант. Том в любом состоянии "выгодней" с пиарной точки зрения. Может все-таки найдется молодой малоизвестный талант, для которого попадание в ТОП-10 на ОИ - будет успехом и инвестицией в будущее. Посмотрим)

    Молодому таланту надо для начала хотя бы в сборную попасть. Во-первых, кроме Бауке и Тома еще три места. Маршрут в Токио с большим набором высоты. Спринтерам там делать нечего, а с горняков-универсалов среди молодых голландцев немного. Разве что Сэм Оомен. Во-вторых, заявить на разделку Нидерланды могут только одного гонщика. Потому что квота.

     

    У голландцев хоть максимальная квота в 5 человек. А вот британцы только четверых могут заявить, из них 2 раздельщика. Как я предполагала, в сборной будут оба Йейтса и Томас. Я гадала, кто четвертый будет. Говорят, что Геогенан Харт. Одни вожди, однако))

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2021. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото

    3 отличных раздельщика в отрыве были 

  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (12)
    SportSpirit-Фото
    Ольга, спасибо) Как всегда, все четко и понятно.

    Ван Эмден, хоть и сильный раздельщик, но для ОИ уже не вариант. Том в любом состоянии "выгодней" с пиарной точки зрения. Может все-таки найдется молодой малоизвестный талант, для которого попадание в ТОП-10 на ОИ - будет успехом и инвестицией в будущее. Посмотрим)

    Ольга, спасибо) Как всегда, все четко и понятно.

    Ван Эмден, хоть и сильный раздельщик, но для ОИ уже не вариант. Том в любом состоянии "выгодней" с пиарной точки зрения. Может все-таки найдется молодой малоизвестный талант, для которого попадание в ТОП-10 на ОИ - будет успехом и инвестицией в будущее. Посмотрим)
  • Arciv
    Тур Словении-2021. Этап 1 (1)
    Arciv-Фото
    Бахрейн в этом году уделывает всех
  • kwwk
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    kwwk-Фото
    поэтому и првез две с лишним минуты
  • RVL
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (7)
    RVL-Фото

    состав так себе

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