Штефан Биссегер – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2021

Штефан Биссегер, Бенжамен Тома, Джоуи Росскопф о 4-м этапе Тура Швейцарии-2021

22-летний швейцарский гонщик команды EF Education Nippo Штефан Биссегер (Stefan Bissegger) одержал победу на 4-м этапе Тура Швейцарии-2021. Этап начался с атак, первый отрыв дня пелотон добрал за 98 км до финиша, после чего начались новые попытки уехать, которые увенчались успехом.

Будущий победитель этапа последним присоединился к атаковавшим Джоуи Росскопфу (oey Rosskopf (USA) Rally Cycling), Бенжамену Тома (Benjamin Thomas (Fra) Groupama – FDJ) и Жоэлю Сютеру (Joel Suter (Sui) SWISS CYCLING). Вчетвером они создали просвет, пелотон отпустил отрыв, а под проливным дождём на последних 15 км дистанции пелотон поехал ещё осторожнее. За 15 км до финиша в запасе у отрыва было 7:25. Жоэль Сютер не удержался с попутчиками, которые в итоге разыграли финишный спринт.

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Штефан Биссегер (EF Education Nippo): «Наконец, я выиграл этап на Туре Швейцарии. Я очень, очень счастлив. Это обычный этап, в отличие от разделки, которая для специалистов. Победа ещё приятнее, потому что я в Швейцарии».

Бенжамен Тома (Groupama - FDJ): «Я знал, что за Биссегером надо следить, пытался застать его врасплох на подъёме, но он с лёгкостью добрал. На спуске мне было тяжело, в дождь проходил его не слишком уверенно. Биссегер же заходил в повороты очень быстро, и почти после каждого из них атаковал. Я два или три раза перекладывался к нему, поэтому, наверное, в конце мне не хватило сил. Но, честно, я больше сосредоточился на том, как усидеть на велосипеде и не ошибиться, чем следить за кем-то на том спуске. У него лучше рывок. Я отдал все силы на последних двухстах метрах, но этого оказалось недостаточно. Он был немного мощнее меня. Второе место, конечно, всегда расстраивает, но я всё равно доволен этапом. Моей целью было уехать в отрыв, бороться за победу на этапе и выиграть этап. Почти всё удалось, ни о чём не жалею. Не думаю, что в финале я где-то ошибся. Биссегер был сильнейшим, он вообще нигде не ошибался, поэтому выиграл».

Джоуи Росскопф (Rally Cycling): «Уезжать в отрыв не собирался, но по ходу гонки планы поменялись. Если отрыв доезжает до финиша – это всегда успех. Мы были втроём, что не идеально, но я вполне доволен, что удержался до финиша. Я предпринимал всё возможное, чтобы уехать от этих ребят, но они сильные гонщики, сразу садились на колесо. Так что, не думаю, что смог бы обойти их. Но всегда радуешься, когда получается что-то, что никто не ожидал. Я старался взять максимум из ситуации! Приятно было ехать впереди, быть заметным. Никогда не знаешь, какой получится день, и это вдохновляет!»