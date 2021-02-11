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Штефан Кюнг - победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2021

   Штефан Кюнг, Маттиа Каттанео, Жулиан Алафилипп о 1-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

 Действующий чемпион Европы в индивидуальной гонке на время швейцарец Штефан Кюнг (Stefan Küng) из команды Groupama – FDJ стал победителем 1-го этапа, который осложнил дождь.   10,9 км дистанцию равнинной разделки, проложенной в окрестностях города Фрауэнфельд (Frauenfeld), Кюнг, который также является действующим чемпионом Швейцарии,  проехал со средней скоростью 54,47 км/ч за 12 минут.

 

Второе место занял еще один представитель Швейцарии - Штефан Биссеггер (Stefan Bissegger) из команды EF Education – Nippo, уступивший Кюнгу  4 секунды.

 

Четвертым стал его товарищ по команде новозеландец Том Скалли (Tom Scully) со временем 12 минут и 15 секунд.

 

Третий результат дня показал итальянский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo), уступивший чемпиону Европы в разделке 12 секунд, а пятым стал его товарищ по команде Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) с проигрышем в 19 секунд.

 

На промежуточной отсечке времени, расположенной на 5,2 км дистанции после многочисленных поворотов и дорожной архитектуры, Штефан Кюнг опередил всех, показав время 5 минут и 47 секунд, средняя скорость 53,948 км/час. Его соотечественник Биссегер уступал ему 3 секунды, а Жулиан Алафилипп проигрывал 2 секунды.

 

Штефан Кюнг - победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2021

 

 

  Штефан Кюнг: «Если честно, не чувствовал, что рискую. Контроль над велосипедом не терял, ни разу не чувствовал, что прохожу на грани. Я хорошо проанализировал дистанцию. Точно знал, где неровное покрытие, а где можно прибавить скорость. Я слился с велосипедом, продавливал, думая только о том, как кручу педали. Для десятикилометровой разделки поворотов было очень много. Мы знали, что выиграть можно за счёт деталей. Сегодня у меня был план, и я его идеально выполнил.

 

Конечно, я знал дороги, но когда по ним едут машины, невозможно пройти круговую развязку слева. Я был уверен в себе и в отношении физической формы, и с технической точки зрения. Ехал именно так, как хотел, так смог одержать победу. Счастлив выиграть, потому что я дома. Живу в километре отсюда, поэтому победа ещё более особенная. Могу сказать, что две недели назад не мог представить, что буду сидеть здесь, на месте победителя, потому что тогда всё ещё работал над своей формой, но с каждым днём мне становилось всё лучше. И сегодня перед стартом я был уже уверен в своих силах.

 

Мне будет сложно завтра удержать жёлтую майку. Всё зависит от других гонщиков, начнут ли они атаковать на последнем крутом подъёме. Думаю, моя форма в порядке, посмотрим. Самым важным было выиграть этап. Если удержу майку, хорошо, в любом случае сделаю всё, что в моих силах, чтобы её защитить».

 

Франк Пино, спортивный директор команды Groupama-FDJ: «По прогнозу должен был появиться просвет, когда погода улучшалась, и многие команды выбрали этот промежуток времени для старта своих лидеров. Но в итоге почти все закончили разделку в дождь, по мокрой дороге.

 

Стефан проходил повороты на высокой скорости. Не часто видел, чтобы так быстро ехали в дождь. Правда, очень быстро. Я даже немного испугался, но казалось, что он полностью контролирует ситуацию, и велосипед не скользит. Даже в разделке без дополнительных сложностей он ничего не оставляет на волю случая. Всегда очень внимателен во время разведки, всё замечает, проходит отрезки снова и снова. То же самое и в этот раз, за исключением дополнительной мотивации – он выступал дома».

 

  Маттиа Каттанео (Deceuninck-Quick Step): «Доволен разделкой, она показала, что тренировочный лагерь в Сьерра-Неваде принёс плоды. Подиум на гонке Мирового тура – результат, который даёт большую уверенность. Мы приехали сюда бороться за победу на этапе, и сделаем всё возможное, чтобы её добиться».

 

  Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Хорошо проехал разделку, я доволен. Первая часть была более технической, и я прошёл её нормально, на второй проиграл более мощным гонщикам. Но, как уже говорил, я доволен и уверен, нога идёт хорошо, сделаю всё, что в моих силах. Я приехал сюда после тренировочного лагеря, хорошо, если смогу побороться за этап».

 

Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2021

 

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Теги к статье: Штефан Кюнг Stefan Kung Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка ITT

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  1. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 08:31 | Регистрация: 11.02.2021

    Да, странная разделка, плохая погода, технически сложная траса, поэтому и результаты непредсказуемые. Алафилип, ну совсем не равнинный раздельщик, выиграл у топовых раздельщиков, таких как Сорен Андерсон, Дюмулан, Денис, тут явно кто то не рисковал в дождь, а кто то рисковал чрезмерно, тот же Кюнг, который трассу знает с закрытыми глазами. Но на второй холмистой разделке, думаю победители будут совсем другие ребята

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Комментарии

  • velodoctor
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    velodoctor-Фото
    Пурито брал тоже 2 заключительных этапа на критериуме.
  • Ice
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    Ice-Фото

    Кто помнит, когда в последний раз на гонке подобного уровня гонец брал два горных этапа подряд? Я чет и вспомнить не могу, спринтеры выигрывали, но чтобы этапы подобного профиля дуплетом - это признак звенящей формы. Оправдал все авансы одним махом)

  • EL-Fenomeno
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    В прошлом у меня было много проблем с весом.

    Оу, даже так; не всё так просто оказывается было у Падуна.

    Кстати, после этого Дофине СайклингТипс посвятили целую (красивую) статью о Марке...с картинками (рекомендую к чтениню): Who is the Dauphiné's breakout star, Mark Padun?

    И ещё:

    Смотря хайлайты на последнем километре можно отчётливо услышать как кто то с обочины кричит в подержку Падуна - Так трыматы, молодець! Причём українською. І він таки був/став молодцом good Ну и если на 7-м этапе всё было у Марка на пределе, то тут, на этапе №8 он от души смог порадоваться, передавая ПРИВЕТы и немного играя на камеру ukr

    А также хочеться поАплодировать и А.Луценку - победа в разделке + итоговый подиум (удеражлася) kaz

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Николай Степаныч-Фото

    Желаю всем циничным комментаторам, чтобы вы и ваши близкие никогда не столкнулись с ментальными проблемами. Так бывает: вы многие годы счастливый, активный и у вас всё хорошо, а потом вы можете только лежать на кровати и смотреть в стену. А пока можете шутить, веря, что это какая-то ерунда.

     

    Том величайший. 

  • paziz
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    paziz-Фото
    Молодець!
  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Психологический кисель, медийная мишура. 

  • Адриен
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Адриен-Фото
    Это кто в шоссейном велоспорте "генерирует прибыль"!? Спонсор велоспорта - почти синоним "благотворитель". Спонсирование велоспорта - это всегда убыток, удел энтузиастов... Что касается "философов" и "прибыльных" имен... Того же Фрума попросили из Ineos безжалостно - несмотря на философичность, харизму и множество высочайших титулов. По вашему - добровольно лишили себя кучи бобла...
  • SportSpirit
    Ричи Порт - победитель Критери ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Кофе-брейк и немного самоцитированияcurtsey

     

    30.05.

    Цитата: SportSpirit

    Если Порт не упадет,
    Вновь на подиум зайдет.

     

    Подразумевала место в тройке, но победа еще лучше. У Ineos все генеральные фавориты на недельках отметились. Нас ждет завуалированное трехголовье на Туре?)  

     

    03.06.

    Цитата: SportSpirit

    Когда на финише Колбрели пронесся мимо Томаса и пару минут было непонятно, кто выиграл, проскочила ироническая мысль: "Ну спасибо, что не упал")
     

     

    Ироническая мысль в конце 8-ого: "Спасибо, что быстро поднялся"music Ибо сначала казалось, что группа генеральщиков уедет и скинет одинокого Томаса из итоговой тройки.

  • Ice
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Adriano
    Спонсоры этого не любят. Для них главное kpi и прогнозирование и обозримые результаты, а не рассказы "я не знаю,может быть не буду гонщиком,может поеду гт,а может нет". Философам тут не место.

    Спонсорам по боку рассказы, к философам они относятся прекрасно, если те узнаваемы и медийны. Открою вам страшную тайну - прогнозы и результаты для бизнеса мусор, если человек и без этого генерирует прибыли за счет своей популярности. Результатами велоспорта интересуется крайне узкий сегмент аудитории, к сожалению, что и понижает их значимость. Том - товарищ с харизмой, даже его присутствие в гонке вызывает интерес. Статья почему-то про него есть, а про других членов команды нет, как и про то, что три квика в семерке и так далее. А философы очень резко выделяются из серой массы вечно молчаливых, нацеленных на результат и поэтому малоинтересных, как личностей людей))) 

  • Ернат
    Алексей Луценко – вице-чемпион ... (1)
    Ернат-Фото

    Красавчики 

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
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4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2479
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
7 Власов А. (Rus) (APT) 2128
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