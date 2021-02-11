Штефан Кюнг - победитель 1 этапа Тура Швейцарии-2021

Штефан Кюнг, Маттиа Каттанео, Жулиан Алафилипп о 1-м этапе Тура Швейцарии-2021

Действующий чемпион Европы в индивидуальной гонке на время швейцарец Штефан Кюнг (Stefan Küng) из команды Groupama – FDJ стал победителем 1-го этапа, который осложнил дождь. 10,9 км дистанцию равнинной разделки, проложенной в окрестностях города Фрауэнфельд (Frauenfeld), Кюнг, который также является действующим чемпионом Швейцарии, проехал со средней скоростью 54,47 км/ч за 12 минут.

Второе место занял еще один представитель Швейцарии - Штефан Биссеггер (Stefan Bissegger) из команды EF Education – Nippo, уступивший Кюнгу 4 секунды.

Четвертым стал его товарищ по команде новозеландец Том Скалли (Tom Scully) со временем 12 минут и 15 секунд.

Третий результат дня показал итальянский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo), уступивший чемпиону Европы в разделке 12 секунд, а пятым стал его товарищ по команде Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) с проигрышем в 19 секунд.

На промежуточной отсечке времени, расположенной на 5,2 км дистанции после многочисленных поворотов и дорожной архитектуры, Штефан Кюнг опередил всех, показав время 5 минут и 47 секунд, средняя скорость 53,948 км/час. Его соотечественник Биссегер уступал ему 3 секунды, а Жулиан Алафилипп проигрывал 2 секунды.

Штефан Кюнг: «Если честно, не чувствовал, что рискую. Контроль над велосипедом не терял, ни разу не чувствовал, что прохожу на грани. Я хорошо проанализировал дистанцию. Точно знал, где неровное покрытие, а где можно прибавить скорость. Я слился с велосипедом, продавливал, думая только о том, как кручу педали. Для десятикилометровой разделки поворотов было очень много. Мы знали, что выиграть можно за счёт деталей. Сегодня у меня был план, и я его идеально выполнил.

Конечно, я знал дороги, но когда по ним едут машины, невозможно пройти круговую развязку слева. Я был уверен в себе и в отношении физической формы, и с технической точки зрения. Ехал именно так, как хотел, так смог одержать победу. Счастлив выиграть, потому что я дома. Живу в километре отсюда, поэтому победа ещё более особенная. Могу сказать, что две недели назад не мог представить, что буду сидеть здесь, на месте победителя, потому что тогда всё ещё работал над своей формой, но с каждым днём мне становилось всё лучше. И сегодня перед стартом я был уже уверен в своих силах.

Мне будет сложно завтра удержать жёлтую майку. Всё зависит от других гонщиков, начнут ли они атаковать на последнем крутом подъёме. Думаю, моя форма в порядке, посмотрим. Самым важным было выиграть этап. Если удержу майку, хорошо, в любом случае сделаю всё, что в моих силах, чтобы её защитить».

Франк Пино, спортивный директор команды Groupama-FDJ: «По прогнозу должен был появиться просвет, когда погода улучшалась, и многие команды выбрали этот промежуток времени для старта своих лидеров. Но в итоге почти все закончили разделку в дождь, по мокрой дороге.

Стефан проходил повороты на высокой скорости. Не часто видел, чтобы так быстро ехали в дождь. Правда, очень быстро. Я даже немного испугался, но казалось, что он полностью контролирует ситуацию, и велосипед не скользит. Даже в разделке без дополнительных сложностей он ничего не оставляет на волю случая. Всегда очень внимателен во время разведки, всё замечает, проходит отрезки снова и снова. То же самое и в этот раз, за исключением дополнительной мотивации – он выступал дома».

Маттиа Каттанео (Deceuninck-Quick Step): «Доволен разделкой, она показала, что тренировочный лагерь в Сьерра-Неваде принёс плоды. Подиум на гонке Мирового тура – результат, который даёт большую уверенность. Мы приехали сюда бороться за победу на этапе, и сделаем всё возможное, чтобы её добиться».

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Хорошо проехал разделку, я доволен. Первая часть была более технической, и я прошёл её нормально, на второй проиграл более мощным гонщикам. Но, как уже говорил, я доволен и уверен, нога идёт хорошо, сделаю всё, что в моих силах. Я приехал сюда после тренировочного лагеря, хорошо, если смогу побороться за этап».