Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2021

Матье ван дер Пул, Максимилиан Шахман, Ваут Пулс, Жулиан Алафилипп, Марк Хирши о 2-м этапе Тура Швейцарии-2021

Вернувшись на шоссе после двухмесячного перерыва, Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал победу на 2-м этапе Тура Швейцарии-2021, выиграв спринт из небольшой группы. Этап с набором высоты 2375 м и финальным подъёмом за 7,2 км до финиша осложнил дождь. Пелотон порвался на группы. На атаку Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) на крутом участке финального подъёма ответили несколько гонщиков, на спуске девять лидеров сработались. Матье ван дер Пул предпринял несколько атак, но Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe) закрыл просвет. Однако на финишной прямой Матье ван дер Пул обошёл 27-летнего немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe.

Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), не сумевший ответить на атаку Алафилиппа, сумел удержать жёлтую майку лидера с запасом в 1 секунду.

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Этап был суперприкольным, особенно, когда в конце пошёл дождь. Маршрут был немного похож на классику, что мне полностью подходило. Команда великолепно отработала, осложнила гонку. Я рад, что завершил их работу победой. Победа много значит для меня. В горах гонку в свои руки возьмут горняки».

Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe): «Было очень тяжело, когда проходили последний подъём. Я попытался открыть просвет с Алафилиппом и сбросить ван дер Пула, но не очень получилось. В конце Ван дер Пул мощно атаковал, а я сыграл в покер, но никто не захотел закрывать просвет. Тогда начал догонять его сам. Понимал, что в спринте его будет тяжело обойти, но продолжал держать скорость, чтобы забрать несколько бонусных секунд для генеральной классификации».

Ваут Пулс (Bahrain-Victorious): «Интересный был день. Финал тоже получился интересным, особенно в дождь, и с такими крутыми подъёмами, на которых я отлично себя чувствовал. Приятно занять высокое место, бороться за результат. Думаю, мы хорошо провели этап. Команда идеально отработала. Думаю, все наши ребята в отличной форме. Если бы не дождь, день был бы идеальным».

Марк Хирши (UAE Team Emirates): «Из-за погоды день был очень тяжёлым. Когда начался дождь, скорость зашкаливала, все ехали на максимуме на последнем подъёме. Я поехал своим темпом, а к лидирующим ребятам переложился после прохождения вершины. Упустил колесо Ван дер Пула, когда он атаковал. Мы не смогли его догнать. Я спринтовал и занял пятое место из группы, на подъёме удержался с сильнейшими, поэтому доволен своей формой. Жду следующих этапов».

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Я не очень разочарован, потому что сил совсем не осталось. Финал был подходящим, но трудным, потому что дороги стали очень скользкими от дождя. Я старался и приложил все силы, чтобы создать просвет, но на ровном отрезке в момент нерешительности уехали два гонщика, вот и всё. В воскресенья я показал хороший результат, сегодня тоже был впереди. Значит, форма есть, что даёт уверенность перед следующими этапами, где надеюсь найти больше шансов для борьбы за результаты».

Майкл Вудс (Israel Start Up Nation): «В дождь ехали довольно нервозно. Спуск был сложным технически, очень коварным, как и подъезд к финальному подъёму. Я доволен, как чувствовал себя, определённо сделал шаг в правильном направлении. На финальном подъёме Алафилипп показал, что настроен решительно, Карапас тоже был силён, а также Шахман. Но и я чувствовал себя на таком же уровне. Было приятно уехать от сильных финишёров, таких, как Кортина и Матье ван дер Пул, но подъём был слишком коротким. Впереди ещё много возможностей и для борьбы в генеральной классификации и за победу на этапе».