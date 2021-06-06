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Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2021

Матье ван дер Пул, Максимилиан Шахман,  Ваут Пулс, Жулиан Алафилипп, Марк Хирши о 2-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

  Вернувшись на шоссе после двухмесячного перерыва, Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал победу на 2-м этапе Тура Швейцарии-2021, выиграв спринт из небольшой группы. Этап с набором высоты 2375 м и финальным подъёмом за 7,2 км до финиша осложнил дождь. Пелотон порвался на группы. На атаку Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) на крутом участке финального подъёма ответили несколько гонщиков, на спуске девять лидеров сработались. Матье ван дер Пул предпринял несколько атак, но Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe) закрыл просвет. Однако на финишной прямой Матье ван дер Пул обошёл 27-летнего немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe.

 

Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), не сумевший ответить на атаку Алафилиппа, сумел удержать жёлтую майку лидера с запасом в 1 секунду.

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2021

 

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Этап был суперприкольным, особенно, когда в конце пошёл дождь. Маршрут был немного похож на классику, что мне полностью подходило. Команда великолепно отработала, осложнила гонку. Я рад, что завершил их работу победой. Победа много значит для меня. В горах гонку в свои руки возьмут горняки».

 

 

  Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe): «Было очень тяжело, когда проходили последний подъём. Я попытался открыть просвет с Алафилиппом и сбросить ван дер Пула, но не очень получилось. В конце Ван дер Пул мощно атаковал, а я сыграл в покер, но никто не захотел закрывать просвет. Тогда начал догонять его сам. Понимал, что в спринте его будет тяжело обойти, но продолжал держать скорость, чтобы забрать несколько бонусных секунд для генеральной классификации».

 

  Ваут Пулс (Bahrain-Victorious): «Интересный был день. Финал тоже получился интересным, особенно в дождь, и с такими крутыми подъёмами, на которых я отлично себя чувствовал. Приятно занять высокое место, бороться за результат. Думаю, мы хорошо провели этап. Команда идеально отработала. Думаю, все наши ребята в отличной форме. Если бы не дождь, день был бы идеальным».

 

  Марк Хирши (UAE Team Emirates): «Из-за погоды день был очень тяжёлым. Когда начался дождь, скорость зашкаливала, все ехали на максимуме на последнем подъёме. Я поехал своим темпом, а к лидирующим ребятам переложился после прохождения вершины. Упустил колесо Ван дер Пула, когда он атаковал. Мы не  смогли его догнать. Я спринтовал и занял пятое место из группы, на подъёме удержался с сильнейшими, поэтому доволен своей формой. Жду следующих этапов».

 

  Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Я не очень разочарован, потому что сил совсем не осталось. Финал был подходящим, но трудным, потому что дороги стали очень скользкими от дождя. Я старался и приложил все силы, чтобы создать просвет, но на ровном отрезке в момент нерешительности уехали два гонщика, вот и всё. В воскресенья я показал хороший результат, сегодня тоже был впереди. Значит, форма есть, что даёт уверенность перед следующими этапами, где надеюсь найти больше шансов для борьбы за результаты».

 

  Майкл Вудс (Israel Start Up Nation): «В дождь ехали довольно нервозно. Спуск был сложным технически, очень коварным, как и подъезд к финальному подъёму. Я доволен, как чувствовал себя, определённо сделал шаг в правильном направлении. На финальном подъёме Алафилипп показал, что настроен решительно, Карапас тоже был силён, а также Шахман. Но и я чувствовал себя на таком же уровне. Было приятно уехать от сильных финишёров, таких, как Кортина и Матье ван дер Пул, но подъём был слишком коротким. Впереди ещё много возможностей и для борьбы в генеральной классификации и за победу на этапе».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Швейцарии-2021

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2021. Этап 2 (11)
    VeloVelo-Фото

    А, собственно, по гонке есть комментарии? Или гонка так себе?

  • Pi-man
    Ричи Порт - победитель Критери ... (4)
    Pi-man-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати, если брать команды на Критериуме, то действительно у Bahrain-Victorious получилось лучшее Дофине: 2 победы + 2 майки + 3 вторых места.

    Три победы. Две у Падуна и одна - у Кольбрелли (на третьем этапе).

  • drevgen
    Тур Швейцарии-2021. Этап 2 (11)
    drevgen-Фото

    Плеер классная вещь. Много показывает, того чего на обеих евроспортах то и нет. Причем в прямом эфире. Хочешь то смотри, хочешь это. Скажем если в субботу воскресенье 3-4 гонки, любую на выбор. Тенис, что мы так изза него злы, каждый корт. Чемпионат по треку - полный день. Велокросс. Любое. Как будет интересно Олимпиада через плеер ?

  • nightbuster33
    Giro Ciclistico d'Italia-2021 ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Думаю,что братья Винокуровы самые младшие среди остальных участников гонки или они общефизически слабее чем их отец(Вино),будучи младше,чем они сейчас,когда он выступал на"Школьнике Казахстана".

  • Ice
    Тур Швейцарии-2021. Этап 2 (11)
    Ice-Фото

    Цитата: HalidS
    Евроспорт плеер всегда все показывает, там даже гонки про которые я не слышал, сейчас есть возможность с отличной скидкой купить годовую подписку за 1759 рублей, меньше 150 в месяц выходит,

    Даже если это дорого для любителя велоспорта, то я даже не знаю

    Нужно посмотреть, как-то до этого и необходимости не возникало, у меня и на стандартных евроспортах повторы двое суток можно смотреть в любое время или ставить на запись то, что особенно интересно.

  • close2you
    Giro Ciclistico d'Italia-2021 ... (2)
    close2you-Фото
    Не даром, забрали этого парня на 4 следующих года в УАЕ
  • AAA
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (7)
    AAA-Фото
    Не думаю, что Фрума попросили. Просто сказали - такие бабки больше не платим, хочешь гонять в нашей форме - вот тебе новое предложение, и капитанство надо заработать.
    При этих условиях мы тебе рады.
    А вот Форум еще имеет амбиции и двинул к израильтянам, там и бабла больше дали и повозить готовы.
  • EL-Fenomeno
    Ричи Порт - победитель Критери ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Лично мне бы хотелось чтобы на будущий ТдФ Ричарда Карапаза негласно выбрали капитаном №1 в Инэосе, ну и Джи - со_капитан по равноправию, каг бэ. Ричи Порт - "вольный охотник", который пускай поБореться за майку горного короля и какой то красивый этап (тут же не взял ни одного)

    Кстати, если брать команды на Критериуме, то действительно у Bahrain-Victorious получилось лучшее Дофине: 2 победы + 2 майки + 3 вторых места.

    И щё о нашем Падуне. Некий Ludo Peter запостил в твиттере, что Марк повторил 20-летнее достижение Яна Ульриха по времени восхождения на Жу План(е) - цитата: "Padun equals Ulrich's 2000 time on Joux Plane". Если это рекорд повторения - ще раз молодець!

    нашёл - UPDATE:

    Чуть хуже и не рекорд, но всё равно Марк Падун в прошлое воскресенье был лучшим на Col de Joux Plane

  • HalidS
    Тур Швейцарии-2021. Этап 2 (11)
    HalidS-Фото

    Цитата: HalidS
    Евроспорт плеер всегда все показывает, там даже гонки про которые я не слышал, сейчас есть возможность с отличной скидкой купить годовую подписку за 1759 рублей, меньше 150 в месяц выходит,

    Даже если это дорого для любителя велоспорта, то я даже не знаю
    повторы любых гонок можно в удобное время смотреть, комментарии на выбор

  • HalidS
    Тур Швейцарии-2021. Этап 2 (11)
    HalidS-Фото
    Евроспорт плеер всегда все показывает, там даже гонки про которые я не слышал, сейчас есть возможность с отличной скидкой купить годовую подписку за 1759 рублей, меньше 150 в месяц выходит,

    Даже если это дорого для любителя велоспорта, то я даже не знаю

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4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2479
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
7 Власов А. (Rus) (APT) 2128
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