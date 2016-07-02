Тур Турции. Этап 4. Алексей Луценко побеждает на королевском этапе и становится новым лидером гонки

Писать в Спортлото - прекрасная идея для выражени бессильной ярости или негодования. И, конечно же, я туда регулярно пишу.

А куда еще мне жаловаться на менеджмент Мувистара?

"Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,

Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.

Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,

Вся безумная больница у экрана собралась

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Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!

Отвечайте нам скорее через доку-главврача.

С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,

Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

В.Высоцкий



Про безумную больницу тоже вроде к месту...