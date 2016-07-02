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Тур Турции. Этап 4. Алексей Луценко побеждает на королевском этапе и становится новым лидером гонки

Тур Турции. Этап 4. Алексей Луценко побеждает на королевском этапе и становится новым лидером гонки

 



 Национальный чемпион Казахстана Алексей Луценко празднует красивую победу на королевском этапе Президентского Тура Турции, выиграв горный спринт на вершине финального подъема после 206,9 км гонки.

С этой силовой победой, Алексей Луценко также становится новым лидером генеральной классификации гонки.

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 



- Это был очень тяжелый и длинный этап. Но я нахожусь в очень хорошей форме, и на вершине последнего подъема я смог победить в финальном спринте. Я очень доволен этой победой и майкой лидера на моей последней гонке в сезоне. Это важно для моей команды и для меня. Я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде за хорошую работу в течение всего дня. Впереди еще два важных дня здесь, в Турции, и мы сделаем все возможное, чтобы сохранить лидерство до финального подиума в Стамбуле, - прокомментировал Алексей Луценко.

Перед двумя равнинными, но нервными этапами гонки Алексей Луценко имеет преимущество в 4 секунды над Диего Улисси, который занимает второе место и 6 секунд над Эдуардом Прадсом, который замыкает подиум генеральной классификации.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура

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  1. kimi

    Вчера, 22:31 | Регистрация: 2.07.2016

    good luck, Alex

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Комментарии

  • Катерина
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (5)
    Катерина-Фото

    Писать в Спортлото - прекрасная идея для выражени бессильной ярости или негодования. И, конечно же, я туда регулярно пишу.
    А куда еще мне жаловаться на менеджмент Мувистара?

     

    "Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
    Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
    Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
    Вся безумная больница у экрана собралась

    .........................................

    Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
    Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
    С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
    Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

     

    В.Высоцкий


    Про безумную больницу тоже вроде к месту...

  • kimi
    Тур Турции. Этап 4. Алексей Лу ... (1)
    kimi-Фото

    good luck, Alex

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Максимилиан Шиандри – новый сп ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Катерина
    Ура!!! Наконец-то в Спортлото получили мои письма! Прочитали и отозвались!
     
    Не, серьёзно, я радуюсь, но пока с осторожностью. Болото любит опыты с погружением.
    извините ,а что за письма?
  • Yuriy 17
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Yuriy 17-Фото

    Ай, молодца Алексей и Астана!

    Порадовали!

  • Yuriy 17
    Ломбардия-2018. Превью (10)
    Yuriy 17-Фото

    Если будут держать высокую скорость гонки - то у А. Вальверде никаких шансов нет.

    А потому-что в ногах подряд два гран-тура на генерал, и годов ох как немало.

     

    А не будет высокой скорости - маленький шанс есть.

  • close2you
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    close2you-Фото
    Хейтеры скажут фотошоп))
  • Astanaforever
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    Вроде 30 я победа Астаны в сезоне.
  • Бакеша
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Бакеша-Фото
    Ну наконец-то Алексей показал себя!
  • Николай Н.
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Николай Н.-Фото

    Красивая победа Алексея, молодец. Завтра главное пройти горы и можно надеяться на победу в генералке.

  • Ерлан
    Тур Турции-2018. Этап 4 (8)
    Ерлан-Фото
    Отлично Алекс поздравляю!!!

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