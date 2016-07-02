- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 19:53
Тур Турции. Этап 4. Алексей Луценко побеждает на королевском этапе и становится новым лидером гонки
Национальный чемпион Казахстана Алексей Луценко празднует красивую победу на королевском этапе Президентского Тура Турции, выиграв горный спринт на вершине финального подъема после 206,9 км гонки.
С этой силовой победой, Алексей Луценко также становится новым лидером генеральной классификации гонки.
Photo credit: ©Bettiniphoto
- Это был очень тяжелый и длинный этап. Но я нахожусь в очень хорошей форме, и на вершине последнего подъема я смог победить в финальном спринте. Я очень доволен этой победой и майкой лидера на моей последней гонке в сезоне. Это важно для моей команды и для меня. Я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде за хорошую работу в течение всего дня. Впереди еще два важных дня здесь, в Турции, и мы сделаем все возможное, чтобы сохранить лидерство до финального подиума в Стамбуле, - прокомментировал Алексей Луценко.
Перед двумя равнинными, но нервными этапами гонки Алексей Луценко имеет преимущество в 4 секунды над Диего Улисси, который занимает второе место и 6 секунд над Эдуардом Прадсом, который замыкает подиум генеральной классификации.
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
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