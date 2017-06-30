Двойной подиум Алексея Луценко и Луиса Леона Санчеса на «Гран-при Мигеля Индурайна»-2021

Двойной подиум Алексея Луценко и Луиса Леона Санчеса на «Гран-при Мигеля Индурайна»







Отличное выступление команды Astana ­– Premier Tech на «Гран-при Мигеля Индурайна» завершилось двойным подиумом: чемпион Казахстана Алексей Луценко занял второе призовое место, а чемпион Испании Луис Леон Санчес стал третьим.

Омар Фраиле завершил гонку на 9-м месте и обеспечил командный успех – Astana – PremierTech была признана лучшей командой гонки. Победителем «Гран-при Мигеля Индурайна 2021» стал экс-чемпион мира Алехандро Вальверде.

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“Я неплохо восстановился после своего падения на «Париж-Ницце», и с тех пор проделал большой объем работы для того, чтобы вновь выйти на хороший уровень формы к данному этапу сезона. Я еще на пути в своей подготовке к Арденнским «классикам», но на данный момент чувствую себя достаточно хорошо и, думаю, мне удалось провести неплохой гоночный день.

Немного тяжело было на первой половине дистанции, но позднее я почувствовал себя намного лучше, так что к решающим событиям я был уже впереди. Когда я увидел, что Вальверде атакует из нашей группы и перекладывается к Санчесу, я контратаковал, чтобы присоединиться к ним. Вместе с Луисом Леоном мы сделали все, что было в наших силах, я попробовал атаковать на спуске, но это не сработало. Что ж, это был хороший шанс выиграть гонку, и мы сделали максимум возможного, но на этот раз Вальверде был сильнее.

Тем не менее, я доволен своим выступлением и теперь настраиваюсь на следующую неделю, когда пройдет «Тур Страны Басков». Главная цель остается прежней – подготовиться к Арденнской неделе, но, если у меня будет шанс побороться за победу на этапе, я постараюсь им воспользоваться», - сказал Алексей Луценко.



«Снова я был близок к победе, но выиграть не удалось. Конечно, я немного расстроен, потому что сделал все, что было в моих силах, но этого не хватило. Команда была великолепна, ребята проделали невероятную работу для меня, предоставив мне наилучший момент для атаки.

Все шло хорошо в нашем позднем отрыве, на последнем большом подъеме я атаковал, но позднее Вальверде догнал меня. Вместе с Алексеем мы попробовали разыграть наши карты, но это не сработало. Сожалеть не о чем, так как и команда, и я сделали все возможное сегодня. Теперь меня ждет небольшой отдых, после чего у меня в программе «Тур Альп» и «Джиро д’Италия», - добавил Луис Леон Санчес.



Astana – Premier Tech взяла гонку под свой контроль практически со старта, не давая отрыву дня из шести гонщиков уехать слишком далеко. Оскар Родригес и Хавьер Ромо отлично отработали впереди, постепенно уменьшая преимущество отрыва. Гонка перешла в решающую фазу примерно за 70 км, когда отрыв дня был наконец-то нейтрализован.



После того, как отрыв был настигнут, скорость в группе начала постепенно подниматься, а напряжение расти. И где-то за 45 км до финиша Йон Исагирре предпринял атаку, в результате которой сформировалась небольшая группа, в которую вошел и Луис Леон Санчес. Чуть позже чемпион Испании атаковал и уехал в новый отрыв вместе еще с тремя гонщиками. За 20 км до финиша преимущество отрыва Санчеса составляло порядка 40 секунд. Все это время за спиной отрыва находилась группа фаворитов, среди которых были и четыре представителя Astana – Premier Tech: Алексей Луценко, Йон Исагирре, Омар Фраиле и Алекс Аранбуру.



Санчес был сильнейшим в своей группе отрыва и на последнем категорийном подъеме за 11 км до финиша он предпринял решающую атаку. Однако, вскоре к нему присоединился Алехандро Вальверде, атаковавший из группы преследователей и контратаковавший Алексей Луценко.



Два национальных чемпиона Казахстана и Испании пробовали что-то предпринять на заключительных километрах дистанции, однако решающий рывок последовал со стороны Вальверде, который и стал победителем гонки. Алексей Луценко финишировал вслед за ним, а Луис Леон Санчес замкнул тройку призеров.



«Я очень горжусь нашей командой, все ребята проделали отличную работу. Мы провели невероятную гонку. Гонщики в точности следовали плану, мы не сделали ни единой ошибки. Мы атаковали в нужный момент, а Луис Леон Санчес уехал в правильный отрыв, у которого были все шансы добраться до финиша. Но, позади сразу несколько команд сумели скооперироваться и организовать преследование на финальных 20 километрах.

Тем не менее, думаю, что мы были сильнейшей командой сегодня, но один гонщик все же оказался сильнее всех. Я хочу поблагодарить всех ребят за этот день, мы выглядели потрясающе. И, также, хочу поздравить Алехандро Вальверде с красивой победой. Так или иначе, сегодня у нас была хорошая попытка выиграть гонку, но теперь все внимание к «Туру Страны Басков»», - сказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech