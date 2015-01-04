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Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

Марк Падун, Ричи Порт, Мигель Анхель Лопес, Алексей Луценко, Сепп Кусс о 7-м этапе Критериума Дофине-2021

 

 

 

  Марк Падун одержал победу на 7-м, королевском горном этапе Критериума Дофине-2021. 24-летний украинский велогонщик команды Bahrain-Victorious ответил на атаку Ричи Порта за 8,5 км до финиша, последовав за австралийским гонщиком команды Ineos Grenadiers на финальном подъёме высшей категории Ла-Плань (La Plagne) вместе с Энриком Масом (Movistar) и Сепом Куссом (Jumbo-Visma).

 

Четверо лидеров создали просвет, в то время как лидировавший в общем зачёте Алексей Луценко (Astana-Premier Tech) остался в группе. За 7,7 км до финиша Марк Падун атаковал, ему на колесо сразу сел Сепп Кусс. За 5 км до финиша они набрали 41 секунду преимущества над группой жёлтой майки и 19 секунд над Ричи Портом и Энриком Масом. За 4,8 км до финиша Марк Падун атаковал и сбросил Сеппа Кусса, продолжив подъём в одиночку. На финише украинский велогонщик опередил ближайшего преследователя Ричи Порта на 34 секунды. Ричи Порт переоделся в жёлтую майку лидера и перед финальным этапом опережает в генеральной классификации Алексея Луценко на 17 секунд.

 

27-летний колумбийский гонщик команды Movistar Мигель Анхель Лопес атаковал из группы фаворитов за 3,3 км до финиша, переложился к Ричи Порту, но не смог удержаться с ним, когда австралийский гонщик атаковал на финальном километре. Лопес финишировал третьим и поднялся в общем зачёте на 6-е место, где от призовой тройки его отделяет 9 секунд, а от жёлтой майки 38 секунд.

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

 

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

 

  Марк Падун (Bahrain-Victorious): «Невероятная победа. Прежде всего, это моя первая победа на этапе гонки Мирового тура, на одном из тяжелейших этапов Критериума Дофине, где все ехали с очень высокой скоростью. Кроме того, все шесть этапов я чувствовал себя очень плохо, думал, что не смогу финишировать в гонке. А сегодня приехал первым. Когда пересекал финиш, казалось, что мне нужно проснуться, но это был не сон.

 

Подумал, что могу приехать к финишу в десятке сильнейших, а когда Ричи Порт атаковал, постарался закрыть просвет, потому что в этой группе ехал наш лидер Джек Хейг. Я увидел, что мы вчетвером создали просвет, подумал, почему бы нет, может, меня покажут по телевизору и меня увидит мама. И я атаковал. Потом остались только я и Сепп Кусс. Когда сбросил его, просто решил дать полный газ до самого финиша, надеясь, что меня никто не догонит. Спасибо команде, за то, что поверила в меня».

 

  Ричи Порт (Ineos Grenadiers): «Когда Movistar начали задавать скорость, у них вскоре осталось не так много ребят, и Герант сказал мне атаковать. Этим утром мы планировали, что я атакую, Тео был с Джи, мы превосходили числом другие команды. Превосходно, когда у команды есть такая возможность. Так приятно вернуться в эту команду. Я наслаждаюсь, выступая в гонке. Подъём Жу-План (Joux Plane) из тех, которые по ночам снятся в кошмарах. Самый нескончаемый из всех, что есть в профессиональном велоспорте. Что бы ни случилось завтра, мы выложимся по полной, я мотивирован попробовать и привезти майку домой.

 

Я уже был на этой гонке в жёлтой майке на предпоследнем этапе, но у меня нет иллюзий. Завтра легко не будет. Это одна из гонок, которые я не выигрывал, но очень хотел бы здесь победить. Знаю, что все будут атаковать. Но у нас сильная команда. Герант тоже идёт высоко. Не будем привередничать, если выиграет один из нас.  

 

Сейчас я на седьмом небе от того, что в жёлтой майке, но Дофине всегда выигрывается в последний день. Завтра будет большая битва».

 

  Мигель Анхель Лопес (Movistar): «Мы намеревались бороться за победу на этапе. Отлично отработали с самого старта, отвечали на атаки, отправили в отрыв Аркаса, потом повысили скорость на подъёмах, и, самое важное, остались в финале с Алехандро и Энриком, держались впереди, боролись за победу. Иногда ты добываешь преимущество, иногда всё идёт не так, как хочется. Но я думаю, мы можем быть довольны работой на сегодняшнем этапе. Это было великолепно. Остался ещё один очень тяжёлый этап, завтра всем потребуются силы».

 

  Алексей Луценко (Astana – Premier Tech): « Сегодня был по-настоящему сложный горный этап. Команда проделала великолепную работу в течение всего дня, а Йон пожертвовал своими шансами в общем зачете, поддерживая меня на заключительном подъеме на протяжении последних десяти самых сложных километров. Когда я смотрю на состав нашей группы, в которой были такие большие чемпионы, как Томас и Порт, я понимаю, что это был очень и очень трудный вызов для меня. И, тем не менее, я сделал все, что было в моих силах, и в итоге не хватило чуть более двадцати секунд, чтобы догнать атаковавших гонщиков. Завтра у нас финальный этап, и я выложусь на 100% ради того, чтобы побороться за максимально высокое место в общем зачете. Завершить гонку на подиуме было бы большим успехом и для меня, и для команды, так что сделаю все, что смогу. В любом случае, я доволен тем, как для меня складывается эта гонка. Ноги работают отлично, и это хороший знак перед «Тур де Франс».

 

  Сепп Кусс (Jumbo-Visma): «Тяжёлый этап с трудным финальным подъёмом. Нога шла хорошо, нацеливались бороться за победу на этапе. Когда атаковал Падун и я поехал с ним, ситуация складывалась идеально. Мы хорошо сработались, быстро создали просвет. К сожалению, я просто не смог за ним усидеть. Не виню себя, потому что я знаю, что боролся за победу и использовал шанс. Я уже жду завтрашний этап. Конечно, мы снова постараемся. Несмотря на то, что нас нет на высоких позициях в общем зачёте, я уверен, что мы сможем добиться чего-то значительного».

 

 

Результаты 7 этапа Критериума Дофине-2021

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Теги к статье: Марк Падун Mark Padun Bahrain Victorious Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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  1. Имя: Ser Gio

    Ser Gio

    Сегодня, 21:51 | Регистрация: 20.03.2016

    Марк красавчик!
    Заждались мы победы, еще со времен Попо

  2. Имя: Евгений

    zhekinson

    Сегодня, 22:34 | Регистрация: 30.06.2015

    "меня покажут по телевизору и меня увидит мама".

     

    просто молодчага!

    первая победа,и где? - на королевском этапе Дофине,на вершине за 2000 м.

    Было бы замечательно если б эта виктория стала пропуском в командный ростер на Тур,во всяком случае будет удивительно если этого не случится.

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 22:55 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: zhekinson
    просто молодчага!
    первая победа,и где? - на королевском этапе Дофине,на вершине за 2000 м.

    Опередили меня)) Добавлю только, что такое запомнится навсегда. Второе место на 12-м этапе Джиро наконец то сменилось долгожданным 1-м местом на королевском этапе Дофине - браво ukr 

    Цитата: Kay82
    Жаль , что не смотрел. Маркищеееее!!!!!

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Марк Падун - победитель 7 этап ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: zhekinson
    просто молодчага!
    первая победа,и где? - на королевском этапе Дофине,на вершине за 2000 м.

    Опередили меня)) Добавлю только, что такое запомнится навсегда. Второе место на 12-м этапе Джиро наконец сменилось 1-м местом на королевском этапе Дофине - браво ukr 

    Цитата: Kay82
    Жаль , что не смотрел. Маркищеееее!!!!!

  • MVDP
    Dwars door het Hageland-2021 (1)
    MVDP-Фото

    Кроссеры на марше.

  • zhekinson
    Марк Падун - победитель 7 этап ... (3)
    zhekinson-Фото

    "меня покажут по телевизору и меня увидит мама".

     

    просто молодчага!

    первая победа,и где? - на королевском этапе Дофине,на вершине за 2000 м.

    Было бы замечательно если б эта виктория стала пропуском в командный ростер на Тур,во всяком случае будет удивительно если этого не случится.

  • Бакеша
    Тур Швейцарии-2021. Маршрут (7)
    Бакеша-Фото
    Евроспорт не показывает?
  • Ser Gio
    Марк Падун - победитель 7 этап ... (3)
    Ser Gio-Фото

    Марк красавчик!
    Заждались мы победы, еще со времен Попо

  • velodoctor
    Критериум Дофине-2021. Этап 7 (18)
    velodoctor-Фото
    Если бы Ион не тащил группу на себе, а попробовал уехать вместе с Портом, было бы пользы больше. Тактически мне не понравилось как Астана ехала, они были в меньшинстве и их вынудили догонять.
  • red
    Критериум Дофине-2021. Этап 7 (18)
    red-Фото
    предлагаю вообще закрыть команду, чтобы не позорились
  • kabachok
    Критериум Дофине-2021. Этап 7 (18)
    kabachok-Фото
    Ґа?
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2021. Маршрут (7)
    Astanaforever-Фото
    Стефан Де Бод конкурент Деннису на разделке должен быть.
  • Earl57
    Критериум Дофине-2021. Этап 7 (18)
    Earl57-Фото

    Ричи на опыте и классе заехал. Уверенно и спокойно ускорился в нужный момент и забрал майку. Томас следил за Луценко, и то, что не дергался, не означает, что он не в состоянии это сделать. Просто сейчас не нужно.

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