Марк Падун - победитель 7 этапа Критериума Дофине-2021

Марк Падун, Ричи Порт, Мигель Анхель Лопес, Алексей Луценко, Сепп Кусс о 7-м этапе Критериума Дофине-2021

Марк Падун одержал победу на 7-м, королевском горном этапе Критериума Дофине-2021. 24-летний украинский велогонщик команды Bahrain-Victorious ответил на атаку Ричи Порта за 8,5 км до финиша, последовав за австралийским гонщиком команды Ineos Grenadiers на финальном подъёме высшей категории Ла-Плань (La Plagne) вместе с Энриком Масом (Movistar) и Сепом Куссом (Jumbo-Visma).

Четверо лидеров создали просвет, в то время как лидировавший в общем зачёте Алексей Луценко (Astana-Premier Tech) остался в группе. За 7,7 км до финиша Марк Падун атаковал, ему на колесо сразу сел Сепп Кусс. За 5 км до финиша они набрали 41 секунду преимущества над группой жёлтой майки и 19 секунд над Ричи Портом и Энриком Масом. За 4,8 км до финиша Марк Падун атаковал и сбросил Сеппа Кусса, продолжив подъём в одиночку. На финише украинский велогонщик опередил ближайшего преследователя Ричи Порта на 34 секунды. Ричи Порт переоделся в жёлтую майку лидера и перед финальным этапом опережает в генеральной классификации Алексея Луценко на 17 секунд.

27-летний колумбийский гонщик команды Movistar Мигель Анхель Лопес атаковал из группы фаворитов за 3,3 км до финиша, переложился к Ричи Порту, но не смог удержаться с ним, когда австралийский гонщик атаковал на финальном километре. Лопес финишировал третьим и поднялся в общем зачёте на 6-е место, где от призовой тройки его отделяет 9 секунд, а от жёлтой майки 38 секунд.

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Марк Падун (Bahrain-Victorious): «Невероятная победа. Прежде всего, это моя первая победа на этапе гонки Мирового тура, на одном из тяжелейших этапов Критериума Дофине, где все ехали с очень высокой скоростью. Кроме того, все шесть этапов я чувствовал себя очень плохо, думал, что не смогу финишировать в гонке. А сегодня приехал первым. Когда пересекал финиш, казалось, что мне нужно проснуться, но это был не сон.

Подумал, что могу приехать к финишу в десятке сильнейших, а когда Ричи Порт атаковал, постарался закрыть просвет, потому что в этой группе ехал наш лидер Джек Хейг. Я увидел, что мы вчетвером создали просвет, подумал, почему бы нет, может, меня покажут по телевизору и меня увидит мама. И я атаковал. Потом остались только я и Сепп Кусс. Когда сбросил его, просто решил дать полный газ до самого финиша, надеясь, что меня никто не догонит. Спасибо команде, за то, что поверила в меня».

Ричи Порт (Ineos Grenadiers): «Когда Movistar начали задавать скорость, у них вскоре осталось не так много ребят, и Герант сказал мне атаковать. Этим утром мы планировали, что я атакую, Тео был с Джи, мы превосходили числом другие команды. Превосходно, когда у команды есть такая возможность. Так приятно вернуться в эту команду. Я наслаждаюсь, выступая в гонке. Подъём Жу-План (Joux Plane) из тех, которые по ночам снятся в кошмарах. Самый нескончаемый из всех, что есть в профессиональном велоспорте. Что бы ни случилось завтра, мы выложимся по полной, я мотивирован попробовать и привезти майку домой.

Я уже был на этой гонке в жёлтой майке на предпоследнем этапе, но у меня нет иллюзий. Завтра легко не будет. Это одна из гонок, которые я не выигрывал, но очень хотел бы здесь победить. Знаю, что все будут атаковать. Но у нас сильная команда. Герант тоже идёт высоко. Не будем привередничать, если выиграет один из нас.

Сейчас я на седьмом небе от того, что в жёлтой майке, но Дофине всегда выигрывается в последний день. Завтра будет большая битва».

Мигель Анхель Лопес (Movistar): «Мы намеревались бороться за победу на этапе. Отлично отработали с самого старта, отвечали на атаки, отправили в отрыв Аркаса, потом повысили скорость на подъёмах, и, самое важное, остались в финале с Алехандро и Энриком, держались впереди, боролись за победу. Иногда ты добываешь преимущество, иногда всё идёт не так, как хочется. Но я думаю, мы можем быть довольны работой на сегодняшнем этапе. Это было великолепно. Остался ещё один очень тяжёлый этап, завтра всем потребуются силы».

Алексей Луценко (Astana – Premier Tech): « Сегодня был по-настоящему сложный горный этап. Команда проделала великолепную работу в течение всего дня, а Йон пожертвовал своими шансами в общем зачете, поддерживая меня на заключительном подъеме на протяжении последних десяти самых сложных километров. Когда я смотрю на состав нашей группы, в которой были такие большие чемпионы, как Томас и Порт, я понимаю, что это был очень и очень трудный вызов для меня. И, тем не менее, я сделал все, что было в моих силах, и в итоге не хватило чуть более двадцати секунд, чтобы догнать атаковавших гонщиков. Завтра у нас финальный этап, и я выложусь на 100% ради того, чтобы побороться за максимально высокое место в общем зачете. Завершить гонку на подиуме было бы большим успехом и для меня, и для команды, так что сделаю все, что смогу. В любом случае, я доволен тем, как для меня складывается эта гонка. Ноги работают отлично, и это хороший знак перед «Тур де Франс».

Сепп Кусс (Jumbo-Visma): «Тяжёлый этап с трудным финальным подъёмом. Нога шла хорошо, нацеливались бороться за победу на этапе. Когда атаковал Падун и я поехал с ним, ситуация складывалась идеально. Мы хорошо сработались, быстро создали просвет. К сожалению, я просто не смог за ним усидеть. Не виню себя, потому что я знаю, что боролся за победу и использовал шанс. Я уже жду завтрашний этап. Конечно, мы снова постараемся. Несмотря на то, что нас нет на высоких позициях в общем зачёте, я уверен, что мы сможем добиться чего-то значительного».