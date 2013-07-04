Двойной успех Алексея Луценко и Йона Исагирре на 4-м этапе Критериума Дофине-2021

Критериум дю Дофине. Этап 4. Двойной успех Алексея Луценко и Йона Исагирре

Чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал убедительную победу в индивидуальной гонке на четвертом этапе престижной многодневки «Критериум дю Дофине», а его товарищ по команде Йон Исагирре занял второе призовое место.

Сначала Исагирре пересек финишную черту 16.4-километровой гонки с лучшим временем, остановив секундомер на отметке 21 минута и 44 секунды. Однако, буквально через несколько минут Алексей Луценко обновил лучший результат, улучшив результат товарища по команде на 8 секунд.

Действующий чемпион Казахстана в «разделке» очень хорошо стартовал, на промежуточной отсечке показав четвертый результат. На второй половине Луценко сумел еще добавить, выложившись на дистанции на все 100%.

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«Сегодня я сделал все, что было в моих силах, и я очень рад своей победе. Для меня это не было слишком неожиданным, потому что я много работал на «разделочном» велосипеде на тренировочном сборе на Тейде прямо перед гонкой, и, кроме того, Дмитрий Фофонов отлично вел меня по дистанции, держа мою мотивацию и концентрацию на высоком уровне. На сборе мы провели очень много часов на велосипедах для индивидуальных гонок, и теперь вся эта работа дала свои плоды», - рассказал Алексей Луценко.

«Подобного рода дистанция, 16 километров вверх и вниз, очень хорошо мне подходит. Я стартовал чуть мягче на первых шести километрах, сохранив немного сил, а затем выложился максимально на заключительных шести километрах. В финале я просто отдал все, что у меня было, все 200%. Конечно, немного жаль, что не хватило одной секунды для того, чтобы взять сегодня желтую майку, но «Дофине» еще не закончилось, и я продолжу борьбу за то, чтобы взять майку в следующие дни. Может, получится завтра или послезавтра в горах», - добавил Луценко.

Лидером общего зачета остался австрийский гонщик Лукас Постлбергер, Алексей Луценко уступает ему всего одну секунду, занимая второе место. Йон Исагирре по итогам «разделки» поднялся на четвертое место, уступая лидеру 9 секунд.

«Мне удалось проехать хорошую «разделку» на «Париж – Ницце», но на «Туре Страны Басков» и на «Туре Романдии» в этой дисциплине я чувствовал себя не самым лучшим образом. Всегда сложно предсказать, как пойдет такая гонка, потому что она достаточно специфична, но сегодня я чувствовал себя хорошо. Вторая половина дистанции была холмистой, и это был главный участок этапа, где можно было сделать разницу. Я очень доволен своим сегодняшним результатом, а также, победой Алексея. Взять первое и второе место на таком этапе – это отличный результат для команды, и теперь мы будем настраиваться на то, чтобы продлить наш успех на второй половине гонки», - сказал Йон Исагирре.

Алекс Аранбуру, на старте этапа занимавший третье место в общем зачете, по ходу дистанции упал, но, к счастью, избежал серьезных травм.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech