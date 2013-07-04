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Двойной успех Алексея Луценко и Йона Исагирре на 4-м этапе Критериума Дофине-2021

Критериум дю Дофине. Этап 4. Двойной успех Алексея Луценко и Йона Исагирре

 

 

  Чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал убедительную победу в индивидуальной гонке на четвертом этапе престижной многодневки «Критериум дю Дофине», а его товарищ по команде Йон Исагирре занял второе призовое место.

 

Сначала Исагирре пересек финишную черту 16.4-километровой гонки с лучшим временем, остановив секундомер на отметке 21 минута и 44 секунды. Однако, буквально через несколько минут Алексей Луценко обновил лучший результат, улучшив результат товарища по команде на 8 секунд.

 

Действующий чемпион Казахстана в «разделке» очень хорошо стартовал, на промежуточной отсечке показав четвертый результат. На второй половине Луценко сумел еще добавить, выложившись на дистанции на все 100%.

 

Двойной успех Алексея Луценко и Йона Исагирре на 4-м этапе Критериума Дофине-2021

 

Двойной успех Алексея Луценко и Йона Исагирре на 4-м этапе Критериума Дофине-2021

 

Photo ©A.S.O./Fabien_Boukla

 

«Сегодня я сделал все, что было в моих силах, и я очень рад своей победе. Для меня это не было слишком неожиданным, потому что я много работал на «разделочном» велосипеде на тренировочном сборе на Тейде прямо перед гонкой, и, кроме того, Дмитрий Фофонов отлично вел меня по дистанции, держа мою мотивацию и концентрацию на высоком уровне. На сборе мы провели очень много часов на велосипедах для индивидуальных гонок, и теперь вся эта работа дала свои плоды», - рассказал Алексей Луценко.

 

«Подобного рода дистанция, 16 километров вверх и вниз, очень хорошо мне подходит. Я стартовал чуть мягче на первых шести километрах, сохранив немного сил, а затем выложился максимально на заключительных шести километрах. В финале я просто отдал все, что у меня было, все 200%. Конечно, немного жаль, что не хватило одной секунды для того, чтобы взять сегодня желтую майку, но «Дофине» еще не закончилось, и я продолжу борьбу за то, чтобы взять майку в следующие дни. Может, получится завтра или послезавтра в горах», - добавил Луценко.

 

Лидером общего зачета остался австрийский гонщик Лукас Постлбергер, Алексей Луценко уступает ему всего одну секунду, занимая второе место. Йон Исагирре по итогам «разделки» поднялся на четвертое место, уступая лидеру 9 секунд.

 

«Мне удалось проехать хорошую «разделку» на «Париж – Ницце», но на «Туре Страны Басков» и на «Туре Романдии» в этой дисциплине я чувствовал себя не самым лучшим образом. Всегда сложно предсказать, как пойдет такая гонка, потому что она достаточно специфична, но сегодня я чувствовал себя хорошо. Вторая половина дистанции была холмистой, и это был главный участок этапа, где можно было сделать разницу. Я очень доволен своим сегодняшним результатом, а также, победой Алексея. Взять первое и второе место на таком этапе – это отличный результат для команды, и теперь мы будем настраиваться на то, чтобы продлить наш успех на второй половине гонки», - сказал Йон Исагирре.

 

Алекс Аранбуру, на старте этапа занимавший третье место в общем зачете, по ходу дистанции упал, но, к счастью, избежал серьезных травм.

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Алексей Луценко Йон Исагирре Astana – Premier Tech Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 4.07.2013

    Леша, Удачи тебе (сам знаешь где и когда)!

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Комментарии

  • Earl57
    Том Пидкок не стартует на Туре ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: BaTman
     Вот печалька то, здоровья этому парню.
     Видел его выступления в XC, мне показался очень техничным, не ожидал что убраться на ровном месте может, но бывает всякое.

    У него велосипед на две части разломился. Рама сломана.

  • VeloVelo
    Двойной успех Алексея Луценко ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Леша, Удачи тебе (сам знаешь где и когда)!

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    VeloVelo-Фото
    Астана Алга, однозначно!
  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    VeloVelo-Фото

    Леша, Браво! Астана, с Победой!

  • BaTman
    Том Пидкок не стартует на Туре ... (2)
    BaTman-Фото

     Вот печалька то, здоровья этому парню.

     Видел его выступления в XC, мне показался очень техничным, не ожидал что убраться на ровном месте может, но бывает всякое.

  • veltus85
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (47)
    veltus85-Фото

    Такое впечатление, что собрались здесь члены двух фан-клубов - Власова и Алмейды. Скучно.

  • nightbuster33
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    nightbuster33-Фото
    Не надо замахиватся на желтую майку,необходимо планомерно замахиваться на желтую медаль победителя Олимпиады-это цель для него и Якоба в этом сезоне.Где и как выступать-это прерогатива тренеров.Соревнования,это не ресторан,там и то-вначале платять,а потом заказывают музыку.
  • Ерлан
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    Ерлан-Фото
    Алекс удевил не только нас но Отара как это так? Лешу с победой. Интересно если бы Аранбуру не упал? Какой былбы результат разделки. Ион Изагире браво. Астана Алга?????
  • nightbuster33
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    nightbuster33-Фото
    Айналаем балапан.Ты прав только в последнем.Я уже более 20 лет не живу в Казахстане.В 1958году,перед поездкой на первенство Союза"Трудовые резервы"сборы проходили в Петропавловске(Борки,техникум).Коля Гребенщиков за взрослых,я за юношей. Он старше меня на год(2.12.1939г.)И тренером унего был Фролов.За тем многократно встречались как участники и как тренеры,до 1975года.Успехов добился в другой отрасли.В команде чемпонов Казахстана в командной гонке 1960года в будующем все с высшим образованием, двое из них кандидаты тех. наук. По этому советую знать историю.Тогда в Казахстане было 16 областей,представляешь сколько участников выходило на групповую гонку? А сейчас сколько? Одни слезы тех лет. Такого организатора,каким был "Народный учитель СССР"Александр Леонидович Антышев("Школьник Казахстана")едвали будет.
  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2021. Этап 4 (25)
    старт-шоссе 82-Фото
    Если и сможет то только на один день.
    Дальше выход таких ребят как Изагирре, Порт, Томас Кельдерман, Лопес...

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