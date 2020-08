Павел Сиваков - 4-й на финальном этапе Критериума Дофине-2020

23-летний российский велогонщик команды Ineos Павел Сиваков множество раз атаковал на финальном, 5-м этапе Критериума Дофине-2020. Он отобрался в отрыв, в который уехали лидеры гонки, затем атаковал вместе с Жулианом Алафиллипом (Deceuninck-Quick Step) на Коль-де-ла-Коломбье.

Несмотря на падение на спуске, Павел Сиваков вернулся к своему попутчику Жулиану Алафилиппу, а когда их догнали Тадей Погачар (UAE Team Emirates_, Мигель Лопес (Astana), Даниэель Мартинес (EF Pro Cycling) и Сеп Кусс (Jumbo-Visma), несколько раз атаковал. В итоге Павел Сиваков финишировал на 5-м этапе Критериума Дофине-2020 на четвёртой позиции.

Павел Сиваков: «Должен сказать, день получился безумным. Я в полном порядке. Конечно, падение – не идеальное развитие событий. Но о нём надо просто забыть и восстановиться как можно лучше.

Сегодня я отлично себя чувствовал, надеялся, что смогу побороться за победу. Весь день я тянул отрыв, Кусс смог отсидеться на колёсах.

Уверен, что у меня была нога, чтобы сегодня выиграть. Я планировал уехать в ранний отрыв, но нас добрали.

В ближайшие дни мы проведём несколько разведок этапов. Завтра у меня выходной. Неделя была тяжёлой, а теперь настала пора готовиться к Тур де Франс».

Here was the moment @PavelSivakov went down on the descent. Straight back up. That's one tough rider! 💪#Dauphine pic.twitter.com/lZAV7tIs44