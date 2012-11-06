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Марк Падун – победитель Adriatica Ionica Race-2019

Марк Падун впервые в карьере побеждает на многодневной велогонке

 

 

  Марк Падун стал победителем многодневной гонки категории 2.1. Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima-2019. 23-летний украинский гонщик команды Bahrain-Merida надел майку лидера после победы на королевском горном этапе с финишем на Тре Чиме ди Лаваредо, где обошёл Дайера Кинтану (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) и Бена Херманса (Israel Cycling Academy). На двух последующих этапах Марк Падун удержал лидерство в общем зачёте, а также майку лучшего молодого гонщика.

 

 

 

 

 

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

 

 

  Марк Падун: «Я так благодарен моим товарищам по команде. Мне все помогали. На горном этапе команда ехала экстраординарно. На первом спуске (королевского горного этапа) у меня возникла механическая проблема. Пришлось менять велосипед. Я дважды останавливался. Но товарищи по команде помогли мне вернуться в главную группу. Мне удалось остаться с сильнейшими гонщиками, а потом я атаковал на подъёме, но не смог уехать в одиночку. В любом случае, я оказался самым быстрым, чтобы выиграть спринт из небольшой группы.

 

  На финальном этапе был очень опасный спуск в Триест, а потом коварный финальный круг по городу. Вся команда работала на меня от старта до финиша, защищала. Я счастлив, что могу отпраздновать с ними большой успех.  Это первая победа на многодневной гонке в моей карьере».

 

  Франко Пеллицотти, спортивный директор команды: «Победа в Доломитах стала потрясающей для всей команды. Я очень счастлив, потому что это был трудный горный этап, а парни смогли отлично проехать его. Я живу неподалёку, поэтому эта победа для меня является самой красивой. Падун великолепно отработал».

 

  Паоло Артузо, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Мы очень гордимся Марком и всеми нашими ребятами. Они контролировали финальный этап весь день с одной целью – защитить Марка. Мы могли бы попытаться выиграть финальный  этап, но, к сожалению, наш спринтер Фил Баухаус упал за 1 км до финиша.

 

  В любом случае, мы очень рады, что добились всех целей, которые ставили перед стартом – взять, по крайней мере, один этап с Филом (Фил Баухаус выиграл критериум, открывший гонку, результаты которого не шли в зачёт рейтинга очков UCI), этап с Марком и подиум. Мы справились даже лучше, одержали победу в общем зачёте».

 

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Теги к статье: Марк Падун Adriatica Ionica Race Bahrain-Merida

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  1. Имя: Ростислав

    ROSt

    Вчера, 20:30 | Регистрация: 6.11.2012

    Марка с первой победой в многодневке !!!

    Счёт открыт!

    ukr

  2. Имя: Максим

    Ineos

    Вчера, 22:31 | Регистрация: 27.07.2019

    Марк дякуємо тобі за цю дуже важливу перемогу для тебе і для всіх нас! Попереду гранд тури! Успіхів! Тримаємо кулаки!????????

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 22:52 | Регистрация: 4.01.2015

    Отлично, Марк! После такого перерыва из-за травмы (болезни) это очень достойно: этап + генерал good Любит Падун итальняские гонки (вспомнить хотя бы Альпийский тур 2018) Италию, а Италия его.
    Ждём теперь от Марка Падуна побед(і) на гонках/этапах категории WT, ну и будущем ГТ

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  4. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 22.05.2013

    На Вуэльте ждем этапа. 

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La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этот Иган/Эган Арли Берналь может побить и установить ещё не один рекорд в шоссейном велоспорте и не тольок на гранд-турах. Главное чтобы не пошёл по стопам Наиро. Удачи колумбийцу, поздравляю его с победой на ТдФ

  • ЧОРНЫЙ
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Давайте пожелаем еще одному колумбийцу Лопесу выиграть Вуэльту в этом году.Гадости не писать мне.
    +
  • RexDroid
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    RexDroid-Фото
    хрестаматийно розыграли двух сильных капитанов на двух этапах. одному повезло чуть больше, другому чуть не хватило формы.
  • Колёсник
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Колёсник-Фото
    Ускорься Вальверде на 20-м этапе на 70-100 метров раньше - и съел бы Акулу, и Тур сразу стал бы для него успешным
  • velodoctor
    Марк Падун – победитель Adriat ... (4)
    velodoctor-Фото

    На Вуэльте ждем этапа. 

  • Karmatron
    Эган Берналь – победитель Тур ... (6)
    Karmatron-Фото

    Эх, а я так желал еще одной победы для Джи. Чтобы всякие потом не трендели, что прошлый год был случайностью. А в этом году сыграло традиционное невезение Томаса: отпустили Берналя наверх, зная, что на спуске группа Джи отрыв доберет, а тут на тебе. Ну а второй короткий этап с финишем в гору Джи у Берналя бы и не забрал, колумбиец в горах посильнее будет.

  • Александра
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Александра-Фото
    Ой, давайте не будем выяснять, кто смотрит правильно, а кто неправильно.))
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как все в этом/нашем мире идёт свыше: Берналь готовился к Джиро, не тренировке получил травму, пропустил итальянский ГТ - выиграл Тур де Франс. За Фруми промолучу, но...да ладно)
    Томас в прошом году первый, в этом второй, в 2020 выходит будет 3-м? А вторым Берналь; а кто же тогда первым (из ИНЭОСа?).

     

    Юэн молорик, впервые на ТдФ и 3 этапа его в т.ч. и самый престижный для спринтеров ПАРИЖский, на Шамп-Элизе.

    Отдельные дифирамбы Ж.Алафилипу, это было даже круче чем Томас Фёклер в 2011.

  • Александра
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Александра-Фото

    Смотрю награждение. Берналь, конечно, - зайка. А колумбийские болельщики - огонь!))

  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (14)
    Серафим-Фото
    Совсем не видно Вальверде, Урана? Мы точно смотрели одну гонку?

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