Марк Падун – победитель Adriatica Ionica Race-2019

Марк Падун впервые в карьере побеждает на многодневной велогонке

Марк Падун стал победителем многодневной гонки категории 2.1. Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima-2019. 23-летний украинский гонщик команды Bahrain-Merida надел майку лидера после победы на королевском горном этапе с финишем на Тре Чиме ди Лаваредо, где обошёл Дайера Кинтану (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) и Бена Херманса (Israel Cycling Academy). На двух последующих этапах Марк Падун удержал лидерство в общем зачёте, а также майку лучшего молодого гонщика.

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Марк Падун: «Я так благодарен моим товарищам по команде. Мне все помогали. На горном этапе команда ехала экстраординарно. На первом спуске (королевского горного этапа) у меня возникла механическая проблема. Пришлось менять велосипед. Я дважды останавливался. Но товарищи по команде помогли мне вернуться в главную группу. Мне удалось остаться с сильнейшими гонщиками, а потом я атаковал на подъёме, но не смог уехать в одиночку. В любом случае, я оказался самым быстрым, чтобы выиграть спринт из небольшой группы.

На финальном этапе был очень опасный спуск в Триест, а потом коварный финальный круг по городу. Вся команда работала на меня от старта до финиша, защищала. Я счастлив, что могу отпраздновать с ними большой успех. Это первая победа на многодневной гонке в моей карьере».

Франко Пеллицотти, спортивный директор команды: «Победа в Доломитах стала потрясающей для всей команды. Я очень счастлив, потому что это был трудный горный этап, а парни смогли отлично проехать его. Я живу неподалёку, поэтому эта победа для меня является самой красивой. Падун великолепно отработал».

Паоло Артузо, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Мы очень гордимся Марком и всеми нашими ребятами. Они контролировали финальный этап весь день с одной целью – защитить Марка. Мы могли бы попытаться выиграть финальный этап, но, к сожалению, наш спринтер Фил Баухаус упал за 1 км до финиша.

В любом случае, мы очень рады, что добились всех целей, которые ставили перед стартом – взять, по крайней мере, один этап с Филом (Фил Баухаус выиграл критериум, открывший гонку, результаты которого не шли в зачёт рейтинга очков UCI), этап с Марком и подиум. Мы справились даже лучше, одержали победу в общем зачёте».