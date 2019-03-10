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Тиррено-Адриатико. Этап 4. Алексей Луценко выигрывает эпичный и драматичный этап

Тиррено-Адриатико. Этап 4. Алексей Луценко выигрывает эпичный и драматичный этап



Возможно, сегодняшний 4-й этап «Тиррено-Адриатико» стал самой зрелищной гонкой с начала сезона. Чемпиону Казахстана Алексею Луценко удалось выиграть невероятный по своей напряженности и драматичности этап. Дважды упав на финальных километрах дистанции, оказавшись настигнутым соперниками на заключительном километре, гонщик «Астаны» все же сумел вырвать победу на этапе в сумасшедшем спринте!

 

Тиррено-Адриатико. Этап 4. Алексей Луценко выигрывает эпичный и драматичный этап

Photo credit: © Getty Images

 


- Сумасшедшая гонка! Я очень хорошо себя чувствовал, поэтому и решил атаковать, хотя до финиша было еще очень далеко. Якоб Фульсанг проделал феноменальную работу, контролируя группу позади меня и закрывая все атаки. В целом, вся команда была на высоте сегодня, вывезя меня и Якоба на отличную позицию перед решающей фазой. Последние километры я шел в стиле индивидуальной гонки, но, каким-то образом пропустил поворот и упал на обочину. Все, о чем я думал, что надо скорее вставать и ехать дальше! Второе падение оказалось жестче и хуже, и после него трем гонщикам, которые были за мной, удалось догнать меня. Но, в своей голове я не проиграл эту гонку, я все еще верил, что победа возможна. Когда я выиграл спринт, я был невероятно счастлив, хотя, в то же самое время, мне было очень больно. Я очень горжусь тем, что смог принести команде еще одну победу, я действительно думаю, что это тот результат, который был достигнут благодаря совместной работе всей команды на нескольких тренировочных сборах, - рассказал Алексей Луценко.

Четвертый этап «Тиррено-Адриатико» стартовал в Фолиньо, а финишировал через 221 км в Фоссомброне. Этап включал две вершины высшей категории сложности на заключительных 20 км дистанции. На первых километрах гонки образовался отрыв, однако, усилиями нескольких команд, в том числе, и «Астаны», которую представлял Дмитрий Груздев, отрыв был нейтрализован. За 37 км до финиша Алексей Луценко предпринял сольную атаку. Ему удалось набрать около 50 секунд преимущества над небольшой группой преследователей, в числе которых были Примож Роглич, Адам Йейтс и еще один гонщик «Астаны» Якоб Фульсанг.

Из-за двух падений в итоге группа настигла чемпиона Казахстана буквально перед финишем, но в спринте Луценко все же оказался сильнее.

После четырех этапов Адам Йейтс сохраняет майку лидера общего зачета. Алексей Луценко и Якоб Фульсанг поднялись на 6-е и 8-е места, соответственно (+1.06 и +1.19).

Завтра пройдет 5-й этап «Тиррено-Адриатико»: 180 км от Колли-ал-Метауро до Реканати.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная велогонка

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