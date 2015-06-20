Алексей Луценко одерживает красивую сольную победу на «Коппа Сабатини»





Чемпион Казахстана Алексей Луценко отпраздновал красивую победу на итальянской классической однодневке «Коппа Сабатини» после 86 км впечатляющей работы в сольном отрыве.



Сразу со старта это была очень интенсивная гонка. Уже после 10-15 км образовался отрыв из 17 человек, среди которых оказался целый ряд сильных гонщиков. Усилиями «Астаны», в особенности, Никиты Стальнова и Дмитрия Груздева, разрыв был сокращен до 40 секунд, после чего в этот отрыв переложился Алексей Луценко.

Photo credit: @Coppa Sabatini official



- Сначала мы работали достаточно дружно, но, когда в отрыве слишком много гонщиков, кто-то всегда старается увильнуть от работы, пропустить пару смен. Поэтому, в итоге, какой-то слаженной работы не получилось, пелотон начал догонять и разрыв вновь сократился до 50 секунд. В этот момент на подъеме атаковал Эган Берналь, и сразу же после него, свою решающую и финальную атаку предпринял я.

Надеялся, что какие-то гонщики составят мне компанию в этом отрыве, но, когда я обернулся на вершине горы, то увидел, что мое преимущество было уже 15-20 секунд, а на колесе никого не было. Поэтому я набрался храбрости и начал работать в одиночку. Когда отрыв увеличился до 40-50 секунд, я понял, что надо продолжать работать в одиночку до самого конца. Это стало сюрпризом для всех, но не для меня, так как я всегда предпочитаю атаковать заранее.

Хотя 86 км – это, конечно, много, и последние 30-40 км дались уже тяжело. Конечно, я хотел бы поблагодарить команду и моих товарищей, которые проделали хорошую работу сегодня, также, я получил отличную поддержку со стороны спортивного директора, который вел меня по гонке по радио. Конечно, спасибо нашему генеральному партнеру «Самрук-Казына» за поддержку команды, и сегодня я был очень рад, что всю люди на финише услышали гимн Казахстана! Так что, я очень счастлив своему успеху! Победа есть победа! Что тут еще скажешь? – рассказал Алексей Луценко после финиша.



Алексей Луценко финишировал в гордом одиночестве на глазах восторженной публики в итальянском городке Печчоли, опередив ближайших преследователей на 1 минуту 3 секунды. Компанию Луценко на подиуме составили два итальянских гонщика: Сонни Кольбрелли (2-е место) и Симоне Веласко (3-е место).

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM