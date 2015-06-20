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Алексей Луценко одерживает красивую сольную победу на «Коппа Сабатини»

   Алексей Луценко одерживает красивую сольную победу на «Коппа Сабатини»

 



Чемпион Казахстана Алексей Луценко отпраздновал красивую победу на итальянской классической однодневке «Коппа Сабатини» после 86 км впечатляющей работы в сольном отрыве.

Сразу со старта это была очень интенсивная гонка. Уже после 10-15 км образовался отрыв из 17 человек, среди которых оказался целый ряд сильных гонщиков. Усилиями «Астаны», в особенности, Никиты Стальнова и Дмитрия Груздева, разрыв был сокращен до 40 секунд, после чего в этот отрыв переложился Алексей Луценко.

 

Photo credit: @Coppa Sabatini official

 


- Сначала мы работали достаточно дружно, но, когда в отрыве слишком много гонщиков, кто-то всегда старается увильнуть от работы, пропустить пару смен. Поэтому, в итоге, какой-то слаженной работы не получилось, пелотон начал догонять и разрыв вновь сократился до 50 секунд. В этот момент на подъеме атаковал Эган Берналь, и сразу же после него, свою решающую и финальную атаку предпринял я.

 

  Надеялся, что какие-то гонщики составят мне компанию в этом отрыве, но, когда я обернулся на вершине горы, то увидел, что мое преимущество было уже 15-20 секунд, а на колесе никого не было. Поэтому я набрался храбрости и начал работать в одиночку. Когда отрыв увеличился до 40-50 секунд, я понял, что надо продолжать работать в одиночку до самого конца. Это стало сюрпризом для всех, но не для меня, так как я всегда предпочитаю атаковать заранее.

 

 

 Хотя 86 км – это, конечно, много, и последние 30-40 км дались уже тяжело. Конечно, я хотел бы поблагодарить команду и моих товарищей, которые проделали хорошую работу сегодня, также, я получил отличную поддержку со стороны спортивного директора, который вел меня по гонке по радио. Конечно, спасибо нашему генеральному партнеру «Самрук-Казына» за поддержку команды, и сегодня я был очень рад, что всю люди на финише услышали гимн Казахстана! Так что, я очень счастлив своему успеху! Победа есть победа! Что тут еще скажешь? – рассказал Алексей Луценко после финиша.

 Алексей Луценко финишировал в гордом одиночестве на глазах восторженной публики в итальянском городке Печчоли, опередив ближайших преследователей на 1 минуту 3 секунды. Компанию Луценко на подиуме составили два итальянских гонщика: Сонни Кольбрелли (2-е место) и Симоне Веласко (3-е место).  

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 5.05.2018

    Поздравляю! Красиво! Здоровья и хорошего настроя.

  2. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 01:14 | Регистрация: 23.07.2016

    Лёха продолжает феерить. Умничка!

  3. ktilp-12

    Сегодня, 08:36 | Регистрация: 20.06.2015

     С победой! Удачи и везения на чемпионате мира

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Комментарии

  • AAA
    Бывший директор Джиро д’Италия ... (2)
    AAA-Фото

    Распилили 15 лямов.

    Бухша на себя все взяла, через пару лет по удо выйдет, замажут, до конца жизни хватит шампанское пить.

     

  • veloster
    Тур Словакии-2019. Этап 2 (2)
    veloster-Фото

    Каким-то подозрительным образом раздельщик Ламперт трансформировался в спринтера. При этом не перестав быть раздельщиком. В Германии у Кристофа финиш вырезал. Тут - у Демара.

    Как-то все это не правильно.

  • ktilp-12
    Алексей Луценко одерживает кра ... (3)
    ktilp-12-Фото

     С победой! Удачи и везения на чемпионате мира

  • SilaSveta
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (12)
    SilaSveta-Фото

    Ура! Победа Алексея!

  • SilaSveta
    Бывший директор Джиро д’Италия ... (2)
    SilaSveta-Фото

    Полжизни у человека украли по липовому обвинению. Думаю при наличии хороших адвокатов и Винокурова в обвинении в коррупции Л-Б-Л оправдают.

  • Mima
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (12)
    Mima-Фото
    Цитата: Адриен
    Так и хочется провозгласить - " Олег Юрьевич, простите за критику, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ! Видать, среди российских обладателей тугих кошельков вы остались единственным любителем велоспорта. Наплюйте на организационную шелуху международных бюрократов UCI. Все же на кону - судьба большого российского велоспорта, который сейчас в загоне ...". Но - вряд ли отзовется... И все же не хорошо, СТЫДНО , что в великой спортивной стране нет своей команды в высшем велосипедном дивизионе. На кокориных и мамаевых деньги находятся, а на конышевых, екимовых, капитоновых, меньшовых - нет...
    К сожалению, так. Очень очень жаль.
  • rude_rider
    Ваут Пулс переходит в команду ... (48)
    rude_rider-Фото
    поздравляю вы выучили второе слово после кумыса..растете..наверное учитесь на доп занятия ходите ..
  • almaty1991
    Алексей Луценко одерживает кра ... (3)
    almaty1991-Фото

    Лёха продолжает феерить. Умничка!

  • VeloVelo
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Да, вы правы, пост не в тему, каюсь.

  • Адриен
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (12)
    Адриен-Фото

    Так и хочется провозгласить - " Олег Юрьевич, простите за критику, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ! Видать, среди российских обладателей тугих кошельков вы остались единственным любителем велоспорта. Наплюйте на организационную шелуху международных бюрократов UCI. Все же на кону - судьба большого российского велоспорта, который сейчас в загоне ...". Но - вряд ли отзовется... И все же не хорошо, СТЫДНО , что в великой спортивной стране нет своей команды в высшем велосипедном дивизионе. На кокориных и мамаевых деньги находятся, а на конышевых, екимовых, капитоновых, меньшовых - нет...

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