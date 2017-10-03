 Тур Алматы. Этап 1. Сольная победа Алексея Луценко

Цитата: close2you

Цитата: RWW

Боюсь у вас денег таких нет, чтобы купить 150 гонцов даже на 2 дня. Иногда думать надо головой...

что значит купить ???я больше чем уверен, пригласили бы они direct energy вместо delko, Луценко бы уже не выиграл... типичные показы, пригласили для массовки: Узбекистан, малайзия, китайцы словаки чисто не по уровню, и запустили их с про турщиками )) весело ) там до старта оговоренно что Луценко выиграет. Когда он уезжает, за ним даже никто не пытается сесть )