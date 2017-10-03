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- Дата:
- Сегодня, 16:03
Тур Алматы. Этап 1. Сольная победа Алексея Луценко
Сольная атака за 20 километров до финиша принесла гонщику команды «Астана» Алексею Луценко победу на первом этапе «Тура Алматы» (171,2 км).
- По ходу первого этапа было много атак, но мы все время были впереди, и наша команда старалась все контролировать. Затем, уехал хороший отрыв, в котором были Бахтияр Кожатаев, Даниил Фоминых и Дмитрий Груздев. За пару кругов до финиша я атаковал из пелотона и сумел переложиться в группу лидеров. Мы хорошо сработались, сумев набрать хорошее преимущество над пелотоном. Ситуация складывалась в нашу пользу, хотя, позже, основная группа начала отыгрывать время. Я решил, что за 20 км был хороший момент для решающей атаки, и мне удалось уехать. Хочу сказать большое спасибо всей команде, ребята проделали невероятную работу. Конечно, я очень рад своей победе и тому, как наша команда провела этот этап. Завтра нас ждет очень трудный день с непростым финишем. Посмотрим, как все сложится, - рассказал трехкратный победитель «Тура Алматы» Алексей Луценко.
На финише около Алматы Арена Луценко выиграл 19 секунд у занявшего второе место французского гонщика Реми Ди Грегорио. Третьим финишировал иранец Мирсамад Пурсейеди, проигравший 21 секунду. Вслед за ним на четвертом месте финишировал Бахтияр Кожатаев.
Алексей Луценко стал первым лидером общего зачета «Тура Алматы-2017».
Также, другой гонщик «Астаны» Даниил Фоминых возглавил классификацию лучшего горного гонщика «Тура Алматы».
Завтра, пройдет второй и заключительный этап гонки – пелотону предстоит преодолеть 160,5 км от Халык Арены до Медео.
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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