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Тур Алматы. Этап 1. Сольная победа Алексея Луценко

 Тур Алматы. Этап 1. Сольная победа Алексея Луценко

 



Сольная атака за 20 километров до финиша принесла гонщику команды «Астана» Алексею Луценко победу на первом этапе «Тура Алматы» (171,2 км).

 

Тур Алматы. Этап 1. Сольная победа Алексея Луценко

 


- По ходу первого этапа было много атак, но мы все время были впереди, и наша команда старалась все контролировать. Затем, уехал хороший отрыв, в котором были Бахтияр Кожатаев, Даниил Фоминых и Дмитрий Груздев. За пару кругов до финиша я атаковал из пелотона и сумел переложиться в группу лидеров. Мы хорошо сработались, сумев набрать хорошее преимущество над пелотоном. Ситуация складывалась в нашу пользу, хотя, позже, основная группа начала отыгрывать время. Я решил, что за 20 км был хороший момент для решающей атаки, и мне удалось уехать. Хочу сказать большое спасибо всей команде, ребята проделали невероятную работу. Конечно, я очень рад своей победе и тому, как наша команда провела этот этап. Завтра нас ждет очень трудный день с непростым финишем. Посмотрим, как все сложится, - рассказал трехкратный победитель «Тура Алматы» Алексей Луценко.

На финише около Алматы Арена Луценко выиграл 19 секунд у занявшего второе место французского гонщика Реми Ди Грегорио. Третьим финишировал иранец Мирсамад Пурсейеди, проигравший 21 секунду. Вслед за ним на четвертом месте финишировал Бахтияр Кожатаев.

Алексей Луценко стал первым лидером общего зачета «Тура Алматы-2017».

Также, другой гонщик «Астаны» Даниил Фоминых возглавил классификацию лучшего горного гонщика «Тура Алматы».

Завтра, пройдет второй и заключительный этап гонки – пелотону предстоит преодолеть 160,5 км от Халык Арены до Медео.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Тур Алматы Tour of Almaty гонка Тура Азии Asia Tour Алексей Луценко

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Комментарии

  • tiuteamd
    Тур Алматы-2017. Этап 1 (9)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: close2you
    Цитата: RWW
    Боюсь у вас денег таких нет, чтобы купить 150 гонцов даже на 2 дня. Иногда думать надо головой...
    что значит купить ???я больше чем уверен, пригласили бы они direct energy вместо delko, Луценко бы уже не выиграл... типичные показы, пригласили для массовки: Узбекистан, малайзия, китайцы словаки чисто не по уровню, и запустили их с про турщиками )) весело ) там до старта оговоренно что Луценко выиграет. Когда он уезжает, за ним даже никто не пытается сесть )

     просто сильные  или отдых или докатывают  в испанию-италию

     

    а тут в основном команды Азиатского тура

  • Yuriy 17
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (38)
    Yuriy 17-Фото
    Нужно учитывать не только доходы, но и расходы.
    Ведь прибыль (убыток) - это доходы минус расходы.
  • Yuriy 17
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (38)
    Yuriy 17-Фото
    Нужно учитывать не только доходы, но и расходы.
    Ведь прибыль (убыток) - это доходы минус расходы.
  • Gorn9k
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (38)
    Gorn9k-Фото
    Кристине? У вас похоже желчь льется при слове "футбол". У "Кристины" распорядок дня будет по жестче, чем у Фрума.
    Режим питания? Ну да, ведь футболисты только в макдаках нажираются, а все велосипедисты - веганы.
    Распитие спиртн... сарказм не зашел...
  • Gorn9k
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (38)
    Gorn9k-Фото
    ЛОЛ. Циклический спорт легче, чем не циклический.
    Пробежать 10 - 12 км в разном темпе - намного тяжелее, чем проехать 200 на велике и ты не тупо бегаешь в одном направлении, а должен еще и учитывать командную тактику. Я думаю это любому понятно.
  • AAA
    Тур Алматы-2017. Этап 1 (9)
    AAA-Фото

    Кого покупать то? 

    Про туровская команда гоняет с конти и со сборными и еще кого то подкупать?

    Луценко после Вуэльты и ЧМ в пуп ни кто не дышит.

     

    Приглашения получили многие, но про туровским командам эта гонка не интересна, а остальным не выгодна.

    Финансирование еще слабое, поэтому и не едуд, даже россияне. 

  • Berdok
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (38)
    Berdok-Фото
    в налоговых отчетах и декларациях
  • Berdok
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (38)
    Berdok-Фото
    и приблизительно 10 часть бюджета населенного пункта с миллионным населением \если это европа\
  • Controler
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (38)
    Controler-Фото
    У велоспорта аудитория болельщиков на 95 процентов состоит из действующих или бывших спортсменов и тренеров, и ещё 5 процентов им сочувствующих. Тех, кто "плавали-знаем". А за футбольные клубы болеют все, кому не лень, включая тех, кто ни разу 2 по 45 не отыграл. Две большие разницы. Просто не надо из этого делать ошибочный вывод о том, что болельщики велоспорта лучше болельщиков футбола, и мужественно свои же слова опровергать.
  • close2you
    Тур Алматы-2017. Этап 1 (9)
    close2you-Фото
    Цитата: RWW
    Боюсь у вас денег таких нет, чтобы купить 150 гонцов даже на 2 дня. Иногда думать надо головой...
    что значит купить ??? я больше чем уверен, пригласили бы они direct energy вместо delko, Луценко бы уже не выиграл... типичные показы, пригласили для массовки: Узбекистан, малайзия, китайцы словаки чисто не по уровню, и запустили их с про турщиками )) весело ) там до старта оговоренно что Луценко выиграет. Когда он уезжает, за ним даже никто не пытается сесть )

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