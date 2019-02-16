Тур Омана. Этап 5. Алексей Луценко побеждает на королевском этапе, увеличивает лидерство в общем зачете





Чемпион Казахстана Алексей Луценко сделал хет-трик на «Туре Омана», выиграв свой третий этап на многодневке. Сегодня, гонщик «Астаны» победил на королевском горном этапе «Тура Омана», став первым на вершине известного подъема Зеленая Гора. Перед финальным этапом, Луценко сохраняет на своих плечах красную майку лидера многодневки, увеличив свое преимущество в общем зачете до 44 секунд перед итальянцем Доменико Поццовиво, идущем на втором месте.

Photo credit: © Getty Images





- В первую очередь, я хочу посвятить эту победу моей жене, у которой в декабре случился выкидыш, мы потеряли наших близнецов. Все эти три победы – для моей супруги и моих не родившихся сыновей. Вместе, мы прошли через очень трудный период, было очень тяжело. Команда поддерживала меня все это время, и я рад, что могу подарить команде эти победы. Для нас гонка сложилась идеально, все прошло именно так, как мы и планировали. Команда отлично защищала меня вплоть до второй части подъема, а дальше все было в моих руках. Мне нужно было держаться рядом со своими главными соперниками. Моей целью было сохранить красную майку, но когда я увидел последнего гонщика из отрыва прямо перед собой, я сделал все возможное, чтобы одержать победу. Это особенная и эмоциональная победа и для меня, и для команды. Теперь, мы сосредоточимся на завтрашнем последнем этапе для того, чтобы добиться итоговой победы, - рассказал Алексей Луценко, принесший сегодня «Астане» 9-ю победу в сезоне.



- Алексей и вся команда выполнили все, что мы планировали. И я только что услышал, что он проехал финальный подъем за рекордное время. Конечно, сегодня был попутный ветер на подъеме, но, все равно, этот результат говорит о силе спортсмена. Очень приятно видеть, как растет гонщик, мы уверены, что в этом сезоне он будет готов к большим целям. Для него лично – это большая победа, особенно, учитывая, через какой трудный период ему пришлось пройти. Мы постарались оказать ему максимально возможную поддержку, дали ему время, которое было необходимо, потому что в первую очередь, мы все люди, практически семья, и только во вторую – профессиональная велосипедная команда. Мы близки к третьей в истории команды победе на «Туре Омана», так что завтра нам нужно сделать все возможное для того, чтобы Алексей не испытал никаких проблем на пути к финишу, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер команды «Астана».



Королевский, 5-й этап «Тура Омана» стартовал в Самоиле, а финишировал через 152 км на вершине подъема, известного, как Зеленая Гора. Отрыву из 6-ти гонщиков удалось набрать очень хорошее преимущество по ходу этапа, но все же, разыграть победу им не удалось – на последних нескольких ста метрах Алексей Луценко обошел последнего гонщика из отрыва Фабиана Грелье.



Помимо общего зачета, Луценко лидирует и очковой классификации (зеленая майка).



Завтра пройдет заключительный, 6-й этап «Тура Омана»: 135,5 км в Маскате.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM