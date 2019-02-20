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Чемпион Казахстана Алексей Луценко – двукратный победитель «Тура Омана»

Чемпион Казахстана Алексей Луценко – двукратный победитель «Тура Омана»



После прошлогоднего дебютного успеха на престижной гонке «Тур Омана», чемпион Казахстана вновь стал сильнейшим на оманской многодневке. Сегодня, гонщик «Астаны» оформил свой второй титул победителя «Тура Омана». Заключительный, 6-й этап завершился спринтом на улицах Маската и не внес никаких изменений в генеральную классификацию многодневки.

Таким образом, Алексей Луценко выиграл «Тур Омана-2019», опередив итальянца Доменико Поццовиво на 44 секунды и испанца Хесуса Эрраду на 47 секунд. Помимо красной майки чемпиона, Луценко выиграл и зеленую майку лучшего в очковой классификации.

 

 Photo credit: © Getty Images



- Я счастлив тому, что вновь сумел победить на этой гонке после прошлогоднего успеха. На этот раз я чувствовал себя даже лучше, чем в прошлом году. А с такой поддержкой, которую оказали мне товарищи по команде, гонка получилась еще успешнее, так как мы смогли выиграть три этапа. Это отличное подтверждение моей физической формы, теперь, главное, сохранить форму до первых, по-настоящему больших целей сезона. Сегодняшний день получился напряженным из-за большого завала и многих стрессовых моментов. Но, все время команда была рядом, особенно Уго Уль, Магнус Корт и Жандос Бижигитов. Что ж, гонка закончена, а я очень рад тому, что мы смогли проехать ее как единая сплоченная команда, это и привело нас к успеху. Вечером можно немного отпраздновать победу, но нельзя забывать, что главные цели – еще впереди, - рассказал Алексей Луценко.

- Выиграть «Тур Омана» в третий раз после успеха Винченцо Нибали в 2016 и Алексея в прошлом году – это большое достижение. Конечно, очень важно было увидеть Луценко в хорошей форме, готовым к важным целям сезона. Однако, команда произвела великолепное впечатление на этой неделе, все гонщики были сильны, и 3-е место Давиде Баллерини это подтверждает. Мы очень довольны этой неделей, и будем настраиваться на следующие большие гонки, - добавил Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астаны».

Финальный этап, завершившийся спринтом, выиграл итальянец Джакомо Ниццоло. Гонщик «Астаны» Давиде Баллерини занял 3-е призовое место.

- Я был близок к победе на этапе, последним рывком я попробовал пересечь финишную черту первым, но, в итоге, Джакомо Ниццоло оказался впереди меня. Тем не менее, я рад своему первому подиуму в составе «Астаны», но, когда ты так близок к успеху, всегда ждешь большего. Но, самое главное, что мы добились общего успеха с Алексеем Луценко. Я горд тем, что являюсь частью команды, которая помогла ему на этой гонке. Сегодняшний результат и победа Алексея – для меня это большая мотивация на весь сезон, - сказал Давиде Баллерини.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Тур Омана Tour of Oman многодневная велогонка

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