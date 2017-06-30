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Тур Омана-2019. Этап 3. Вторая подряд победа Алексея Луценко

    Тур Омана. Этап 3. Вторая подряд победа Алексея Луценко



Алексей Луценко вновь становится лучшим на этапе «Тура Омана». Благодаря своей предсезонной подготовке, чемпион Казахстана одерживают вторую подряд победу на этапе. Вместе с сегодняшней победой, Алексей становится новым лидером оманской многодневки, а также возглавляет очковую классификацию гонки.

Гонщики «Астаны» провели отличную работу в течение дня, защищая своего лидера от возможных проблем, в том числе во время многочисленных расколов пелотона и попыток формирования эшелонов. В итоге, товарищам по команде удалось вывести Луценко на хорошую позицию перед финальной горой, и за 500 метров до финиша он атаковал из небольшой группы лидеров. Алексей показал лучшее время, опередив ближайших преследователей Хесуса Эрраду и Грега Ван Авермата на 1 секунду, и, тем самым, принес восьмую победу в копилку казахстанской велокоманды «Астана» за восемь дней.

 

Тур Омана-2019. Этап 3. Вторая подряд победа Алексея Луценко

 Photo: ©Getty Images

 


- Сегодня я должен сказать большое спасибо моим товарищам по команде за ту мощную работу, которую они проделали. Весь день они оберегали меня во время формирования эшелонов и позволили занять идеальную позицию в начале последней горы. Последние 50 км гонки были очень тяжелыми и сумбурными, но я очень рад, что смог сегодня снова победить. Я в очень хорошей форме после тренировочного сбора с командой на Тенерифе, и хочу поблагодарить всех своих тренеров, которые помогли мне подготовиться во время сбора. Сейчас отличный период для нашей команды, много побед за короткий период. Я горжусь, что выступаю за эту команду, и хотел бы поблагодарить всех наших спонсоров, которые делают это возможным. Конечно, я надеюсь, что я смогу защитить свой прошлогодний титул победителя этой гонки, но впереди еще много тяжелых дней, - рассказал Алексей Луценко после финиша.


- Это был очень хороший день для нас. Очередная победа Алексея Луценко, который сейчас находится в очень хорошей форме. Команда действительно очень хорошо поработала во время зимних сборов, и, как результат, мы видим много красивых побед за короткий период времени. Также мы гордимся и рады видеть, что Алексей продолжает прогрессировать с каждым сезоном, однозначно, он еще многого может достигнуть для себя и для команды. Сегодняшний день был хорошим примером того, насколько сильна наша команда, когда все сохраняли спокойствие и хладнокровие во время очень нервных моментов и смогли все сделать правильно. Это прекрасная победа, и, конечно же, мы постараемся защитить лидерство Алексея в общем зачете до конца гонки, - прокомментировал спортивный директор Дмитрий Фофонов.

Этап, протяженностью 192,5 км из Шати Аль Курум в Курайата оказался тяжелее, чем это выглядело на профиле, из-за сильного встречного ветра, сопровождавшего гонку на протяжении всего дня. Группа из десяти гонщиков сформировала отрыв дня, в то время как команда лидера гонки Александра Кристоффа контролировала основную группу. Во время первого прохождения финальной линии за 40 км до финиша, пелотон разделился из-за сильного встречного ветра. Затем группе удалось воссоединиться, но вскоре пелотон вновь раскололся. В обоих случаях, Луценко удалось сохранить хорошие позиции, благодаря работе товарищей по команде. В итоге, перед финальной горой в первой группе осталось 30 человек, в том числе, и чемпион Казахстана. За 500 метров да финиша он уехал вперед, и завоевал свою вторую подряд победу на этапе.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Тур Омана Tour of Oman многодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:18 | Регистрация: 30.06.2017

    В прошлом году Магнус одержал свою победу в спринте. Может в этот раз попробует?

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Tour of Oman

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UAE Tour

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Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Барт Де Клерк вернулся в профе ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Слава богу, дай бог здоровья
  • Walther
    Барт Де Клерк вернулся в профе ... (2)
    Walther-Фото

    Брат Тима Деклерка?

  • Astanaforever
    Тур Омана-2019. Этап 3. Вторая ... (1)
    Astanaforever-Фото
    В прошлом году Магнус одержал свою победу в спринте. Может в этот раз попробует?
  • EL-Fenomeno
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Ну да, но это Колумбия и понятно что Фрума мог быть звёздным грэгари для Берналя. Но вот станет ли Соса таким же для Эгана на разных евро-гонках...может в этом сезон Ивана и не буду загружать, но потом у Сосы может что поменяться в личных приоритетах. Тем более, что СКАЙ с 2020 скорей всего станет совсем другой командой
  • Astanaforever
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    Astanaforever-Фото
    Вино, ты просто прекрасный менеджер и не только великий спортсмен. Создал благоприятную обстановку в команде, что и сказывается на результатах. Дай бог вам всем ребята удачи в будущих баталиях. Соскучились по победам на грантурах. Есть потенциал. Леша очень радует. Молодец.
  • Бакеша
    Горка Исагирре выигрывает общи ... (8)
    Бакеша-Фото
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте! Если Вы намекаете на то, что я намекаю на что-то в отношении Астаны, то Вы ошибаетесь))). Да и, например Нибали после Астаны выиграл несколько этапов на ГТ, занял 3-тье место на Джиро, второе место на Вуэльте, еще Ломбардию кажется выиграл. Микелю Ланде как то не особо то и давали воли в Скае, а после перехода в Мувистар - совсем сломался, что еще раз подтверждает мои первоначальные слова.
    Вот видете, Нибали в Астане 3 гран тура
  • Бакеша
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    Бакеша-Фото
    8 побед за 8 дней! Такого еще никогда не было! Респект и уважуха ребятам!
  • ararat
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    ararat-Фото
    Астана! Леха молодчик!
  • ktilp-12
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    ktilp-12-Фото

     Алексей, позддравляю с победой!

    Ждем хороших результатов от других ребят: Бижигитова, Гидича, Натарова и др.

    Артем радует на треке. Уважаемые спортивные директора, дайте возможность Зейцу взять пару этапов на ГТ, он больше всех заслужил.

  • motte
    Тур Омана-2019. Этап 3 (6)
    motte-Фото

    Алексей !

    Красава !

     

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