Тур Омана-2019. Этап 3. Вторая подряд победа Алексея Луценко

Тур Омана. Этап 3. Вторая подряд победа Алексея Луценко





Алексей Луценко вновь становится лучшим на этапе «Тура Омана». Благодаря своей предсезонной подготовке, чемпион Казахстана одерживают вторую подряд победу на этапе. Вместе с сегодняшней победой, Алексей становится новым лидером оманской многодневки, а также возглавляет очковую классификацию гонки.



Гонщики «Астаны» провели отличную работу в течение дня, защищая своего лидера от возможных проблем, в том числе во время многочисленных расколов пелотона и попыток формирования эшелонов. В итоге, товарищам по команде удалось вывести Луценко на хорошую позицию перед финальной горой, и за 500 метров до финиша он атаковал из небольшой группы лидеров. Алексей показал лучшее время, опередив ближайших преследователей Хесуса Эрраду и Грега Ван Авермата на 1 секунду, и, тем самым, принес восьмую победу в копилку казахстанской велокоманды «Астана» за восемь дней.

Photo: ©Getty Images



- Сегодня я должен сказать большое спасибо моим товарищам по команде за ту мощную работу, которую они проделали. Весь день они оберегали меня во время формирования эшелонов и позволили занять идеальную позицию в начале последней горы. Последние 50 км гонки были очень тяжелыми и сумбурными, но я очень рад, что смог сегодня снова победить. Я в очень хорошей форме после тренировочного сбора с командой на Тенерифе, и хочу поблагодарить всех своих тренеров, которые помогли мне подготовиться во время сбора. Сейчас отличный период для нашей команды, много побед за короткий период. Я горжусь, что выступаю за эту команду, и хотел бы поблагодарить всех наших спонсоров, которые делают это возможным. Конечно, я надеюсь, что я смогу защитить свой прошлогодний титул победителя этой гонки, но впереди еще много тяжелых дней, - рассказал Алексей Луценко после финиша.



- Это был очень хороший день для нас. Очередная победа Алексея Луценко, который сейчас находится в очень хорошей форме. Команда действительно очень хорошо поработала во время зимних сборов, и, как результат, мы видим много красивых побед за короткий период времени. Также мы гордимся и рады видеть, что Алексей продолжает прогрессировать с каждым сезоном, однозначно, он еще многого может достигнуть для себя и для команды. Сегодняшний день был хорошим примером того, насколько сильна наша команда, когда все сохраняли спокойствие и хладнокровие во время очень нервных моментов и смогли все сделать правильно. Это прекрасная победа, и, конечно же, мы постараемся защитить лидерство Алексея в общем зачете до конца гонки, - прокомментировал спортивный директор Дмитрий Фофонов.



Этап, протяженностью 192,5 км из Шати Аль Курум в Курайата оказался тяжелее, чем это выглядело на профиле, из-за сильного встречного ветра, сопровождавшего гонку на протяжении всего дня. Группа из десяти гонщиков сформировала отрыв дня, в то время как команда лидера гонки Александра Кристоффа контролировала основную группу. Во время первого прохождения финальной линии за 40 км до финиша, пелотон разделился из-за сильного встречного ветра. Затем группе удалось воссоединиться, но вскоре пелотон вновь раскололся. В обоих случаях, Луценко удалось сохранить хорошие позиции, благодаря работе товарищей по команде. В итоге, перед финальной горой в первой группе осталось 30 человек, в том числе, и чемпион Казахстана. За 500 метров да финиша он уехал вперед, и завоевал свою вторую подряд победу на этапе.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM