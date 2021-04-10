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Брэндон Макналти – лидер общего зачёта Тура Страны Басков-2021 после 4 этапа

Брэндон Макналти, Примож Роглич, Эстебан Чавес о 4-м этапе Тура Страны Басков-2021

 

 

  Брэндон Макналти (Brandon McNulty) надел майку лидера общего зачёта Тура Страны Басков-2021 после 4-го этапа. 23-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал несколько раз на финальном подъёме этапа Пуэрто де Эрлайц  (7,4 км со средним градиентом 6,4%). Сначала он попытался уехать от пелотона с Микелем Ландой (Bahrain-Victorious) за 23 км до финиша.

 

  Группа добрала их на вершине Эрлайц. Затем Брэндон Макналти переложился в группу, образовавшуюся после атаки Эстебана Чавеса (BikeExchange) за 21 км до финиша. На этот раз отрыву удалось создать просвет, который продолжил расти, и ещё до финиша этапа Брэндон Макналти стал виртуальным лидером гонки.

 

  Эстебан Чавес атаковал из отрыва на финальном километре, но Макналти отреагировал на ускорение. В итоге группа гонщиков отрыва разыграла спринт, в котором победу одержал Йон Исагирре (Astana – Premier Tech). Брэндон Макналти финишировал третьим и перехватил майку лидера у Приможа Роглича  (Jumbo-Visma), который теперь уступает американскому гонщику команды UAE Team Emirates 23 секунды.

 

Photo © UAE Team Emirates/ Bettiniphoto

 

  Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Конечно, мы нацеливались выиграть этап, не слишком задумываясь о лидерской майке. Но, понятно, что я счастлив.

 

  Сегодня хотели работать на Тадея на финальном подъёме, потом я попробовал дёрнуть на спуске. Все оглядывались друг на друга, и тогда я поехал сам. После ещё одного ускорения сформировался отрыв, мы на полной скорости ехали до финиша, работали слаженно. Всё сложилось отлично.

 

 Чувствую себя хорошо, готов принять вызов двух финальных этапов. Завтрашний этап может быть коварным, а в субботу будет эпичный день. У нас есть и Тадей. Мы приложим все силы, чтобы защитить майку лидера».

 

Брэндон Макналти – лидер общего зачёта Тура Страны Басков-2021 после 4 этапа

 

Брэндон Макналти – лидер общего зачёта Тура Страны Басков-2021 после 4 этапа

 

Брэндон Макналти – лидер общего зачёта Тура Страны Басков-2021 после 4 этапа

 

 

Брэндон Макналти – лидер общего зачёта Тура Страны Басков-2021 после 4 этапа

 

Брэндон Макналти – лидер общего зачёта Тура Страны Басков-2021 после 4 этапа

 

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Это был тяжёлый этап с ещё одним трудным подъёмом. Было сложно, отрыв долго не мог сформироваться. В конце мы надеялись, что выиграем этап с Йонасом. Он отлично сегодня проехал. Если давать оценку сегодняшним усилиям, я думаю, мы просто оказались «на неверной стороне дороги». Здесь, на Туре Страны Басков, каждый день идёт борьба за классификацию. То же самое будет и на следующих двух этапах. Шансы ещё есть».

 

  Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня мы  рискнули. С Йонасом у нас  был шанс выиграть этап. Нам пришлось долго бороться во время этапа. На подъёме Йонас великлепно поработал и добрал Макналти. Он не слишком тратил силы в отрыве, поэтому мы надеялись на победу. Ничего страшного, что потеряли майку лидера. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть её на двух следующих этапах».

 

  Эстебан Чавес (BikeExchange): «Очень хотел сегодня хорошо выступить. Такой тип этапа теоретически мне подходит, как и субботний. Я знал все дороги. Вместе с Иманолом (Imanol Iza, массажист команды) много здесь ездил и чувствую себя как дома. Я пытался уехать на последнем подъёме, попытался снова в финале. Снимаю шляпу перед работой ребят команды, хотел принести им победу, был очень близко. Я сделал всё, что мог, и даже больше! Но это велоспорт, он прекрасен, мы должны радоваться. Конечно, немного разочарован, но самое важное – быть участником игры!»

 

 

Результаты 4 этапа Тура Страны Басков-2021

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Теги к статье: Брэндон Макналти Brandon McNulty UAE Team Emirates Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • rude_rider
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    rude_rider-Фото

    веселуха...

     

    Не ожидал что Ион переспринтанет Пельо..все таки тот по ресче..видать не рассчитал да еще и под горку..

    До конца думал что ушла победа,так как многие Бильбао поздравляли..

     

    что за гонка..просто совсем не дают скучать..

     

     

  • Адриен
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    Адриен-Фото

    Астана (испанцы) очередной раз в "дамках"

    И Аранбуру, и Исагирре - баски. Хотя разумеется граждане Испании.

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    VeloVelo-Фото

    Йон сегодня Молодец!

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    VeloVelo-Фото

    У Йумбы Венгегор в отрыве ехал, с какого перепугу им тянуть? Они выходили вперед, чтобы закрыть атаку соперника, затем, естественно, тормозили группу. Рассчитывали на то, что отрыв доберут другие, что не так? )

    В результате у Йумбы 2 гонщика в тройке. good

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из-за того что карантин и работа(ю) сейчас дистанционно в этом году смотрю концовки ТСБ каждого этапа. И вот надо же - признаю не впервой, но повторяю: не надо больших и сверх_длинных гор или же запредельных высот высокогорных перевалов. Профили этапов на ТСБ-2021 очень классные чем способствуют борьбе и развала пелотона на каждом из них. Да, сегодня, Рогла и компания проиграли/отдали этап. По своей воли или нет (у них же всё-таки был человек в отрыве, борющийся за победу) это вопрос может даже риторический, но я рад, что майку лидера гонки перехватил человек, который мог надеть её ещё после первого этапа. Всё же решится в субботу.

    Отдельно хочу сказать о финише - такая заруба на последних метрах (колумбийца настигли кажись за метров 200), ну и сам рывок Изагирре и Бильбао "на ленточку", что мне кажется даже спринтеры могут позавидовать развязке сиего этапа №4 на ТСБ good Астана (испанцы) очередной раз в "дамках"

  • Evergreen
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    Evergreen-Фото
    Макналти хорош весьма, отпахал последнюю гору с Ландой на колесе, потом моторил в первой группе, а а конце ещё и спринте 4 секундочки взял. Эмираты полностью переиграли Джамбо. По сути Макналти имеет очень хороший потенциал на ГТ, силен в разделке и в горе. Сегодняшняя майка должна ему хороший моральный буст на вырост дать.
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    BlAr-Фото

    Пытаясь проанализировать действия (точнее, бездействие) Роглича и Ко, могу предположить только один вариант. Был план - пасти Погачара, реагируя на его (и только его!) действия. А их не было! Но и никакого плана Б у TJV не было, и единственное, что удалось сделать - минимизировать потери, заслав в отрыв высоко расположенного в ГК Вингегарда. Других объяснений у меня нет, в отсутствие сил у Роглича - не верю!

  • старт-шоссе 82
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень неожиданно. Признаться честно, когда они ехали в отрыве я меньше всего думал что Изагире может взять этап. Молодец ,порадовал.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    Николай Н.-Фото

    Пока лидеры стерегли друг друга, а Астана взяла ещё один этап. Вот как то так.

  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    motte-Фото

    Вон оно как 

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
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