Брэндон Макналти – лидер общего зачёта Тура Страны Басков-2021 после 4 этапа

Брэндон Макналти, Примож Роглич, Эстебан Чавес о 4-м этапе Тура Страны Басков-2021

Брэндон Макналти (Brandon McNulty) надел майку лидера общего зачёта Тура Страны Басков-2021 после 4-го этапа. 23-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates атаковал несколько раз на финальном подъёме этапа Пуэрто де Эрлайц (7,4 км со средним градиентом 6,4%). Сначала он попытался уехать от пелотона с Микелем Ландой (Bahrain-Victorious) за 23 км до финиша.

Группа добрала их на вершине Эрлайц. Затем Брэндон Макналти переложился в группу, образовавшуюся после атаки Эстебана Чавеса (BikeExchange) за 21 км до финиша. На этот раз отрыву удалось создать просвет, который продолжил расти, и ещё до финиша этапа Брэндон Макналти стал виртуальным лидером гонки.

Эстебан Чавес атаковал из отрыва на финальном километре, но Макналти отреагировал на ускорение. В итоге группа гонщиков отрыва разыграла спринт, в котором победу одержал Йон Исагирре (Astana – Premier Tech). Брэндон Макналти финишировал третьим и перехватил майку лидера у Приможа Роглича (Jumbo-Visma), который теперь уступает американскому гонщику команды UAE Team Emirates 23 секунды.

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Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Конечно, мы нацеливались выиграть этап, не слишком задумываясь о лидерской майке. Но, понятно, что я счастлив.

Сегодня хотели работать на Тадея на финальном подъёме, потом я попробовал дёрнуть на спуске. Все оглядывались друг на друга, и тогда я поехал сам. После ещё одного ускорения сформировался отрыв, мы на полной скорости ехали до финиша, работали слаженно. Всё сложилось отлично.

Чувствую себя хорошо, готов принять вызов двух финальных этапов. Завтрашний этап может быть коварным, а в субботу будет эпичный день. У нас есть и Тадей. Мы приложим все силы, чтобы защитить майку лидера».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Это был тяжёлый этап с ещё одним трудным подъёмом. Было сложно, отрыв долго не мог сформироваться. В конце мы надеялись, что выиграем этап с Йонасом. Он отлично сегодня проехал. Если давать оценку сегодняшним усилиям, я думаю, мы просто оказались «на неверной стороне дороги». Здесь, на Туре Страны Басков, каждый день идёт борьба за классификацию. То же самое будет и на следующих двух этапах. Шансы ещё есть».

Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня мы рискнули. С Йонасом у нас был шанс выиграть этап. Нам пришлось долго бороться во время этапа. На подъёме Йонас великлепно поработал и добрал Макналти. Он не слишком тратил силы в отрыве, поэтому мы надеялись на победу. Ничего страшного, что потеряли майку лидера. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть её на двух следующих этапах».

Эстебан Чавес (BikeExchange): «Очень хотел сегодня хорошо выступить. Такой тип этапа теоретически мне подходит, как и субботний. Я знал все дороги. Вместе с Иманолом (Imanol Iza, массажист команды) много здесь ездил и чувствую себя как дома. Я пытался уехать на последнем подъёме, попытался снова в финале. Снимаю шляпу перед работой ребят команды, хотел принести им победу, был очень близко. Я сделал всё, что мог, и даже больше! Но это велоспорт, он прекрасен, мы должны радоваться. Конечно, немного разочарован, но самое важное – быть участником игры!»