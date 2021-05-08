Состав команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на Джиро д’Италия-2021

Впервые велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux примет участие в Джиро д’Италия. Команда вошла в Мировой тур в этом сезоне. Участие в итальянском Гранд-туре является большим событием для гонщиков и персонала Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux.

Не менее значимым событием является Джиро д’Италия и для болельщиков велоспорта. Старт трёхнедельной велогонки даёт импульс для открытия летнего сезона и занятий спортом. Вдохновение от просмотра напряжённой борьбы на 21 этапе итальянского Гранд-тура – повод посетить магазин спорттоваров, где можно приобрести всё, что нужно для активного отдыха всей семье, начиная от палаток и рюкзаков и заканчивая обручами, тренажёрами и спортивной одеждой.

А велогонщики команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux готовы к борьбе за этапы на гонке, о которой некоторые из них мечтали не один год, а также борьбе за высокое место в генеральной классификации.

8 мая в Турине на старт Джиро д’Италия-2021 выйдут: 30-летний чешский велогонщик Ян Хирт, 25-летний бельгийский велогонщик Кентан Эрманс, 30-летний нидерландский гонщик Весли Кредер, 26-летний итальянский гонщик Риккардо Минали, 33-летрний итальянский гонщик Андреа Паскуалон, 28-летний итальянский гонщик Симоне Петилли, 34-летний эстонский гонщик Рейн Таарамяэ, 27-летний нидерландский гонщик Тако ван дер Хоорн.

Валерио Пива (Valerio Piva), спортивный директор команды: «Я участвовал почти в двадцати выпусках Джиро как велогонщик и как спортивный директор. Всегда с волнением возвращаюсь на эти дороги, которые отлично знаю. Рад, потому что мы стартуем с очень хорошим составом. У нас много сильных гонщиков, на которых можем рассчитывать. Убеждён, что Кентан Эрманс может выиграть этап. Ян Хирт доказал, что способен бороться наравне с сильнейшими горняками мира в течение трёх недель. Поэтому он наш гонщик на генеральную классификацию. Мы также полагаемся на совместные действия Весли Кредера и Риккардо Минали на равнинных этапах, где разыграют свои карты в спринте.

У нас также есть Андреа Паскуалон, который может бороться в спринте на этапах с более сложным рельефом. На Туре Романдии он показал, что способен долго держаться в подъёмах, не теряя скорости. Симоне Петилли и Рейн Таарамяэ, которые тоже хорошо выступили в Романдии, получал свободу действий. Хочу видеть их в отрывах, как и Тако ван дер Хоорна. Тако – сильный атакующий гонщик, который способен полностью себя проявить в гонке. Его мощность позволит ему также помогать на равнинных этапах. Мы намерены оставить след в гонке, будем бороться все три недели. Наши гонщики – бесстрашные восемь воинов, пусть даже некоторые из них поедут первый Гранд-тур в карьере».

Андреа Паскуалон: «После 11 лет в профессионалах, наконец, сбылась моя мечта. Я в идеальной форме, и на старте моей первой Джиро. Все усилия тренировок на высоте в Сьерра Неваде с нашим тренером Фредериком Вёшеленом дадут плоды во время трёх недель Гранд-тура. Я только что приехал после особенно горного маршрута Тура Романдии, где смог войти в ритм гонки, попасть в топ-5. Сейчас же я буду выступать в родной стране, работать для команды, которая уже давала мне шанс трижды принять участие в Тур де Франс. Я наметил пять или шесть этапов, где у меня есть возможность побороться за победу. Это этапы с подъёмами, где возможен спринт из небольшой группы. Я полностью уверен в нашем составе, сбалансированном, способном выступать на всех рельефах».

Ян Хирт: «Я полагаюсь на свою форму на третьей неделе. Часто это решающая неделя Джиро, самая трудная, потому что этапы проложены в высоких горах, и их проходят на усталости. В прошлом моя форма на третьей неделе позволила мне финишировать 12-м в 2017 году и почти добиться победы на этапе в 2019. Успешный отрыв может помочь мне подскочить в генеральной классификации. Хочу повторить мой результат 2017 года».