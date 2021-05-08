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Состав команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на Джиро д’Италия-2021

Состав команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на Джиро д’Италия-2021

 

 

  Впервые велокоманда Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux примет участие в Джиро д’Италия. Команда вошла в Мировой тур в этом сезоне. Участие в итальянском Гранд-туре является большим событием для гонщиков и персонала  Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux.

 

Состав команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux на Джиро д’Италия-2021

 

 

  Не менее значимым событием является Джиро д’Италия и для болельщиков велоспорта.  Старт  трёхнедельной велогонки даёт импульс для открытия летнего сезона и занятий спортом. Вдохновение от просмотра напряжённой борьбы на 21 этапе итальянского Гранд-тура – повод посетить магазин спорттоваров, где можно приобрести всё, что нужно для активного отдыха всей семье, начиная от палаток и рюкзаков и заканчивая обручами, тренажёрами и спортивной одеждой.

 

  А велогонщики команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux готовы к борьбе за этапы на гонке, о которой некоторые из них мечтали не один год, а также борьбе за высокое место в генеральной классификации.

 

 8 мая в Турине на старт Джиро д’Италия-2021 выйдут: 30-летний чешский велогонщик Ян Хирт, 25-летний бельгийский велогонщик Кентан Эрманс, 30-летний нидерландский гонщик Весли Кредер, 26-летний итальянский гонщик Риккардо Минали,  33-летрний итальянский гонщик Андреа Паскуалон, 28-летний итальянский гонщик Симоне Петилли, 34-летний эстонский гонщик Рейн Таарамяэ, 27-летний нидерландский гонщик Тако ван дер Хоорн.

 

  Валерио Пива (Valerio Piva), спортивный директор команды: «Я участвовал почти в двадцати выпусках Джиро как велогонщик и как спортивный директор. Всегда с волнением возвращаюсь на эти дороги, которые отлично знаю. Рад, потому что мы стартуем с очень хорошим составом. У нас много сильных гонщиков, на которых можем рассчитывать. Убеждён, что Кентан Эрманс может выиграть этап. Ян Хирт доказал, что способен бороться наравне с сильнейшими горняками мира в течение трёх недель. Поэтому он наш гонщик на генеральную классификацию. Мы также полагаемся на совместные действия Весли Кредера и Риккардо Минали на равнинных этапах, где разыграют свои карты в спринте.

 

  У нас также есть Андреа Паскуалон, который может бороться в спринте на этапах с более сложным рельефом. На Туре Романдии он показал, что способен долго держаться в подъёмах, не теряя скорости. Симоне Петилли и Рейн Таарамяэ, которые тоже хорошо выступили в Романдии, получал свободу действий. Хочу видеть их в отрывах, как и Тако ван дер Хоорна. Тако – сильный атакующий гонщик, который способен полностью себя проявить в гонке. Его мощность позволит ему также помогать на равнинных этапах. Мы намерены оставить след в гонке, будем бороться все три недели. Наши гонщики – бесстрашные восемь воинов, пусть даже некоторые из них поедут первый Гранд-тур в карьере».

 

  Андреа Паскуалон: «После 11 лет в профессионалах, наконец, сбылась моя мечта. Я в идеальной форме, и на старте моей первой Джиро. Все усилия тренировок на высоте в Сьерра Неваде с нашим тренером Фредериком Вёшеленом дадут плоды во время трёх недель Гранд-тура. Я только что приехал после особенно горного маршрута Тура Романдии, где смог войти в ритм гонки, попасть в топ-5. Сейчас же я буду выступать в родной стране, работать для команды, которая уже давала мне шанс трижды принять участие в Тур де Франс. Я наметил пять или шесть этапов, где у меня есть возможность побороться за победу. Это этапы с подъёмами, где возможен спринт из небольшой группы. Я полностью уверен в нашем составе, сбалансированном, способном выступать на всех рельефах».

 

  Ян Хирт: «Я полагаюсь на свою форму на третьей неделе. Часто это решающая неделя Джиро, самая трудная, потому что этапы проложены в высоких горах, и их проходят на усталости. В прошлом моя форма на третьей неделе позволила мне финишировать 12-м в 2017 году и почти добиться победы на этапе в 2019. Успешный отрыв может помочь мне подскочить в генеральной классификации. Хочу повторить мой результат 2017 года».

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Со спины бы еще посмотреть. Будут ли узнаваемы?

  • sashaney
    Предварительные составы команд ... (40)
    sashaney-Фото

    Джей Хиндли не едет Джиро, едет ДжАй Хиндли.

  • sashaney
    Состав команды DSM на Джиро д’ ... (4)
    sashaney-Фото

    Вообще то ДжАй Хиндли.

  • close2you
    Вольта Альгарве-2021. Этап 2 (1)
    close2you-Фото

    ужасно не интересная гонка... увидел профиль, включил трансляцию, думал, такая гора, будет интересно... а тут, колхоз.

  • Moiseenkoyv
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    Moiseenkoyv-Фото
    Похоже, что велогонки (с комментарием Курдюкова) – это наркотик. Чем больше употребляешь, тем больше хочется. Уж как мы ждали в прошлом году, на фоне всеобщего безобразия! Ан нет – В этом году ещё сильнее хочется :-).
  • Moiseenkoyv
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (28)
    Moiseenkoyv-Фото
    Мнямнямням... уже слюнки текут???... успехов нашим!!! И Петеру... И Ремко...да и остальным, в принципе ??!

    Вместо облизывающихся и смеющихся эмодзи - знаки вопроса :(.
  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    RVL-Фото
    прекрасно это для Поджио. для Дзонколана или нескольких подряд Поджио-похоже не конкурент Сагану
  • uran
    Джиро д'Италия-2021. Альтимет ... (28)
    uran-Фото
    30 км длинная разделка? Самая обычная. Длинная это под 50.
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    На бумаге каг бэ Юэн главный цикламенщик выходит что (?), но перевалить через высокие горы точно не его удел, тем более, что Саган уже давно зарекомендовал себя как боец, который бросается в отрывы на горных этапах ГТ дабы зацепить "летучие премии" там.

    Самое интересное, что Юэн один из немногих чистых спринтеров, кто прекрасно переваливает через горы, но считает нерациональным тратить на это силы без особой необходиности. По этой же причине не ездит на прмежуточные спринты.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2021. Цикламен ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    На бумаге каг бэ Юэн главный цикламенщик выходит что (?), но перевалить через высокие горы точно не его удел, тем более, что Саган уже давно зарекомендовал себя как боец, который бросается в отрывы на горных этапах ГТ дабы зацепить "летучие премии" там.

    Ну а мне лично будет интересно понаблюдать за дебютом на Джиро Мерльера и что Тим сможет показать на спринтерскиъх этапах в борьбе с тем самым Юэном, Саганом и остальными кандидатами на цикламэн.

     

    P.S.

    Думаю опрометчиво включать Дилана Груневегана в списки кандидатов на/за майку лучшего в пунктовой классификации, ровно так же как Эвенпула в претенденты на генерал.

     

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