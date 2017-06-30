Тур Романдии-2021. Маршрут и участники

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:23
Тур Романдии-2021. Превью
74-й выпуск Тура Романдии стартует 27 апреля. За шесть этапов велогонки, входящей в календарь Мирового тура, набор высоты составит 13 км. По традиции Тур Романдии начнётся с пролога. Королевский горный этап - 5-й этап Тура Романдии-2021, завершится в 20,7-км подъём со средним градиентом 7,7%. Завершится Тур Романдии-2021 в воскресенье, 2 мая, 16,2 км индивидуальной гонкой на время с подъёмами на старте и финише.
Image © Tour de Romandie
Маршрут Тура Романдии-2021
Тур Романдии-2021 стартует в городе Орон-ла-Виль с пролога протяжённостью 4,05 км, финиширующего в крутой короткий подъём – 880 м со средним градиентом 7,6%.
1-й этап – с финальным кругом и в общей сложности прохождением 9 подъёмов 3-й категории. ПодъёмыПродюи (Produit) – 2,4 км со средним градиентом 8,5%, максимальным 12% , и Шамосон (Chamoson) – 2,2 км со средним градиентом 5,9%, максимальным 9% будут проходиться четыре раза. Последнее прохождение Шамосон – за 21,5 км до финиша.
2-й этап включает пять подъёмов 2-й категории и один – 1-й категории. Первый из подъёмов (2-й категории) Преле (Preles) начнётся через 18 км после старта – подъём 4,6 км со средним градиентом 8%, максимальным 12%, второй - Шомон (Chaumont) участники пройдут за 122 км до финиша – 3,4 км со средним градиентом 6,9%, максимальным 12%.
Третий подъём 2-й категории за 107 км до финиша – 6,4 км со средним градиентом 5,3%, максимальным 9%;
Четвёртый подъём 2-й категории – за 94,5 км до финиша – 5,2 км со средним градиентом 8%, максимальным 10%.
За 43,6 км до финиша участники преодолеют последний из подъёмов 2-й категории 0 4,1 км со средним градиентом 8,4%, максимальным 12%.
Финальный подъём 2-го этапа – подъём 1-й категории Ла-Ву-дез-Альп (La Vue-des-Alpes) – 7,8 км со средним градиентом 6,7%, максимальным 9%. Его вершина будет пройдена за 17,2 км до финиша. Финальные километры – спуск с этого подъёма.
3-й этап - круговой, завершится спуском и с равнинным финишным отрезком. В общей сложности будет пройдено 7 подъёмов 3-й категории (в том числе три прохождения двух подъёмов), финальный - за 9,2 км до финиша.
4-й этап – королевский горный с финишем на горнолыжной станции Тион 2000 (Thyon 2000). В маршрут включены четыре подъёма, два из которых короткие, два – протяжённые. Этап начнётся «разогревом» с подъёма 3-й категории через 6,3 км после старта, затем отрезок по пересечённой местности подведёт к первому из подъёмов 1-й категории – Анзере (Anzere) – 14,6 км со средним градиентом 7%, максимальным 11%, вершина которого будет пройдена за 116,4 км до финиша. После спуска с него сразу начнётся подъём 3-й категории – 3,5 км со средним градиентом 6,5%, максимальным 9%.
Чем ближе к финишу, тем труднее будут становиться подъёмы. За 103 км до финиша начнётся предпоследний подъём дня – подъём 1-й категории Сюэн (Suen) – 13,6 км со средним градиентом 6,8%, максимальным 10%.
Финал этапа – подъём 1-й категории к горнолыжной станции Тион-2000 – 20,8 км со средним градиентом 7,6%, максимальным 11%, финальные 3 км – тягун.
Завершит Тур Романдии-2021 на 5-м этапе индивидуальная гонка на время протяжённостью 16,2 км с прохождением вымощенного брусчаткой подъёма протяжённостью 700 м со средним градиентом 12%, который начнётся после спуска через 1,66 км после старта. Завершит разделку 400-метровый подъём с 6% градиентом.
Этапы Тура Романдии-2021
Пролог. Oron, 4,05 км
1 этап. Aigle – Martigny, 168,1 км
2 этап. La Neuveville - Saint-Imier, 165,7 км
3 этап. Estavayer – Estavayer, 168,7 км
4 этап. Sion - Thyon 2000, 161,3 км
5 этап. Fribourg – Fribourg, 16,19 км, ITT
Участники и претенденты Тура Романдии-2021
В прошлом году Тур Романдии не проводился. Двукратный победитель Тура Романдии, выигравший гонку в 2018 и 2019 годах, Примож Роглич не будет защищать свой титул.
Но команда Jumbo-Visma выйдет на старт с сильным составом, за победу смогут побороться Стевен Крёйсвейк и Сепп Кусс.
Ineos Grenadiers также готова к борьбе за победу на Туре Романдии – в гонке примут участие Ричи Порт и Герант Томас, возвращающиеся к соревнованиям после успешной Вуэльты Каталонии, где гонщики команды Ineos Grenadiers заняли весь подиум, Адам Йейтс стал победителем, а Ричи Порт и Герант Томас поднялись на вторую и третью ступень соответственно.
Среди претендентов также Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation), Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe), Йон Исагирре (Astana – Premier Tech), Джек Хейг (Bahrain-Victorious), Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Лукас Хэмильтон (BikeExchange), Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step), Марк Солер (Movistar) и другие.
Тур Романдии-2021 станет первой гонкой в форме Movistar для 27-летнего колумбийского велогонщика Мигеля Анхеля Лопеса.
Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Israel Start-Up Nation) продолжит восстанавливать форму на Туре Романдии, который выигрывал дважды в 2013 и 2014 годах.
Стартовый состав Тура Романдии-2021
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