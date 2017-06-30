Тур Романдии-2021. Маршрут и участники

VeloVelo

Йонас Вингегорд вошёл в состав ... (3) Удачи Йонасу! Jonas Vingegaard Rasmussen . Интересный парень!



ЗЫ: правильно не "Вингегорд", а " Вингегор ".





Astanaforever

Тур Романдии-2021. Маршрут и у ... (1) А вот и супермен появился в мувиках. Долго запрягал что то. Говорят ковидом болел. Буду болеть за него.

AzaKonta

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (38) Тадей станет Великим гонщиком

Sezar

Джиро д'Италия-2021. Цифры и ... (1) Однако, горки) Интересно, Ланде достались именно его горы, но в момент, когда у него начинает заканчиваться ресурс.

Серафим

Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (12) Может к трем пора прибавить Воллеринг? Но это будет уже четыре, не такая красивая цифра.

svan

Йонас Вингегорд вошёл в состав ... (3) А не плохо бы, если и показать пальцем на такие команды и гонщиков, интересно же.

Astanaforever

Ричард Карапас дисквалифициров ... (8) А Луценко тоже за это?

Astanaforever

Йонас Вингегорд вошёл в состав ... (3) Вот ещё один молодой талант откопали джамбовцы,.За, что респект селекционерам команды. Находят же где то, не то, что некоторые команды набирают не зная кого...лишь бы набрать. А то и дело по протекции родственных связей топ менеджеров. Не будем пока показывать пальцем. А то, щас налетят на меня юзера с гневными посылками. В последнее время эта мода на колумбов притихла в командах. Все стали понимать, что они хоть и таланты, но непредсказуемые и непостоянные. До первой звёзды, так сказать. Все взоры устремлены в Бельгию и Голландию в первую очередь. Поэтому советую обратить взгляд на эти страны Астане. Но и Словению не забывать...хотя такой талант как Погачар рождается раз в сто лет. Таким темпом этот малой все повыигравыет в мире велоспорта Все грантуры и классики, что не удалось ещё никому в мире.

salomon

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (38) Цитата: motte Невероятно!!

Какая красота!

Шейхи точно станут православными -:)

Православные в Словении - 2% Православные в Словении - 2%

Evergreen

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (38) Цитата: EL-Fenomeno

Жаль что именинник Вальверде остался даже без подиума, но 3-е место Году вызывает уважение и респект. Молодой француз с видом интилегентного студента если в очках)) раскрывается очень здорово и будет интересно поНаблюдать за Давидом на гранд-турах в будущем...Пино может уже не волноватся, достойная смена капитана в Групаме эФДеЖу есть надёжная/сильная

Вот хотите критикуйте меня, хотите минусите, но мне все больше Тадей Погачар перестает импонировать как велогонщик, хотя потенциал и задатки у него действителньо "канибалськие". После прохождения последнего подъема, в той 5-ке, что отъехала Тадей работал меньше всех (даже ветеран Вальверде и то отпахивал), на финише же понятно, что с рывком Кочегара только Алафилипп и мог справиттся, но не вышло. Значит если выиграл - ты король и всё клёво (сложилось), а если нет...вспоминается последний этап Тура Страны Басков, где после него Погачар чё то всеми был не довольным, а сам то где был раньше (хотелось спросить). Да и вообще, мне кажется что молодой Т.Погачар после победы на Тур де Франс слегка зазвездился, возможно я не прав, но время покажет.Жаль что именинник Вальверде остался даже без подиума, но 3-е место Году вызывает уважение и респект. Молодой француз с видом интилегентного студентаесли в очках)) раскрывается очень здорово и будет интересно поНаблюдать за Давидом на гранд-турах в будущем...Пино может уже не волноватся, достойная смена капитана в Групаме эФДеЖу есть надёжная/сильная Можно и с другой стороны взглянуть. Мне например показалось, что меньше всех впереди работал как это ни странно - Жужу... Далее про звезду Погачара - такой вывод можно было сделать после ТСБ. Но там явно был стратегический промах капитанского мостика UAE, вовремя не заметили что Макналти спекся и тянуть его бессмысленно. В словах Тадея после гонки я заметил скорее скрытую претензию к команде, чем жалобу на остальных... А больше Погачара упрекнуть не в чем. Домашний тур и ТА выиграны в доминирующем стиле, особенно поразил тот памятный этап с победой МВДП, когда Тадей буквально за 10 км в одиночку снял две минуты и практически "сожрал" измочаленного Матье, вот уж настоящая "акула"... И опять о ЛБЛ. В этом победном отрыве у него по факту единственным соперником был Алафилипп, хотя в этом году он очевидно похуже себя прошлогоднего (победа на ФВ фактически ему классический сезон спасла). Вальверде в 41 год уже не может брать монументы, Вудс хорошо спринтует только в гору, а Годю ещё нужно в себя и свои силы поверить... Самых сильных соперников в виде МВДП и ВВА здесь не было. И ведёт себя он в целом поспокойней и с гораздо меньшим апломбом, чем допустим тот же Эвенпул.