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Тур Романдии-2021. Маршрут и участники

Тур Романдии-2021. Превью

 

Тур Романдии-2021. Маршрут и участники

 

  74-й выпуск Тура Романдии стартует 27 апреля. За шесть этапов велогонки, входящей в календарь Мирового тура, набор высоты составит 13 км. По традиции Тур Романдии начнётся с пролога. Королевский горный этап  - 5-й этап Тура Романдии-2021, завершится в 20,7-км подъём со средним градиентом 7,7%.  Завершится Тур Романдии-2021 в воскресенье, 2 мая, 16,2 км индивидуальной гонкой на время с подъёмами на старте и финише.

 

 

Тур Романдии-2021. Маршрут и участники

 

Image © Tour de Romandie

 

 

Маршрут Тура Романдии-2021

 

  Тур Романдии-2021 стартует в городе Орон-ла-Виль с пролога протяжённостью 4,05 км, финиширующего в крутой короткий подъём – 880 м со средним градиентом 7,6%.

 

1-й этап – с финальным кругом и в общей сложности прохождением 9 подъёмов 3-й категории.  ПодъёмыПродюи (Produit) – 2,4 км со средним градиентом 8,5%, максимальным 12% , и Шамосон (Chamoson) – 2,2 км со средним градиентом 5,9%, максимальным 9% будут проходиться четыре раза. Последнее прохождение Шамосон – за 21,5 км до финиша.

 

2-й этап включает пять подъёмов 2-й категории и один – 1-й категории. Первый из подъёмов (2-й категории) Преле (Preles) начнётся через 18 км после старта – подъём 4,6 км со средним градиентом 8%, максимальным 12%, второй  - Шомон (Chaumont) участники пройдут за 122 км до финиша – 3,4 км со средним градиентом 6,9%, максимальным 12%.

 

Третий подъём 2-й категории за 107 км до финиша – 6,4 км со средним градиентом 5,3%, максимальным 9%;

Четвёртый подъём 2-й категории – за 94,5 км до финиша – 5,2 км со средним градиентом 8%, максимальным 10%.

 

За 43,6 км до финиша участники преодолеют последний из подъёмов 2-й категории 0 4,1 км со средним градиентом 8,4%, максимальным 12%.

 

Финальный подъём 2-го этапа – подъём 1-й категории Ла-Ву-дез-Альп (La Vue-des-Alpes) – 7,8 км со средним градиентом 6,7%, максимальным 9%. Его вершина будет пройдена за 17,2 км до финиша. Финальные километры – спуск с этого подъёма.

 

3-й этап - круговой, завершится спуском и с равнинным финишным отрезком. В общей сложности будет пройдено 7 подъёмов 3-й категории (в том числе три прохождения двух подъёмов), финальный  - за 9,2 км до финиша.

 

4-й этапкоролевский горный с финишем на горнолыжной станции Тион 2000 (Thyon 2000). В маршрут включены четыре подъёма, два из которых короткие, два – протяжённые.   Этап начнётся «разогревом» с подъёма 3-й категории через 6,3 км после старта, затем отрезок по пересечённой местности подведёт к первому из подъёмов 1-й категории – Анзере (Anzere) – 14,6 км со средним градиентом 7%, максимальным 11%, вершина которого будет пройдена за 116,4 км до финиша. После спуска с него сразу начнётся подъём 3-й категории – 3,5 км со средним градиентом 6,5%, максимальным 9%.

 

  Чем ближе к финишу, тем труднее будут становиться подъёмы. За 103 км до финиша начнётся предпоследний подъём дня – подъём 1-й категории Сюэн (Suen) – 13,6 км со средним градиентом 6,8%, максимальным 10%.

 

  Финал этапа –   подъём 1-й категории к горнолыжной станции Тион-2000 – 20,8 км со средним градиентом 7,6%, максимальным 11%, финальные 3 км – тягун.

 

  Завершит Тур Романдии-2021 на 5-м этапе индивидуальная гонка на время протяжённостью 16,2 км с прохождением вымощенного брусчаткой подъёма протяжённостью 700 м со средним градиентом 12%, который начнётся после спуска через 1,66 км после старта. Завершит разделку 400-метровый подъём с 6% градиентом.

 

Этапы Тура Романдии-2021

 

Пролог. Oron, 4,05 км

Этапы Тура Романдии-2021Этапы Тура Романдии-2021

 

1 этап. Aigle – Martigny, 168,1 км

Этапы Тура Романдии-2021Этапы Тура Романдии-2021

 

2 этап. La Neuveville - Saint-Imier, 165,7 км

Этапы Тура Романдии-2021Этапы Тура Романдии-2021

 

3 этап. Estavayer – Estavayer, 168,7 км

Этапы Тура Романдии-2021Этапы Тура Романдии-2021

 

4 этап. Sion - Thyon 2000, 161,3 км

Этапы Тура Романдии-2021Этапы Тура Романдии-2021

 

5 этап. Fribourg – Fribourg, 16,19 км, ITT

Этапы Тура Романдии-2021Этапы Тура Романдии-2021

 

Этапы Тура Романдии-2021Этапы Тура Романдии-2021

 

 

 

Участники и претенденты Тура Романдии-2021

 

 

  В прошлом году Тур Романдии не проводился. Двукратный победитель Тура Романдии, выигравший гонку в 2018 и 2019 годах, Примож Роглич не будет защищать свой титул.

 

Но команда Jumbo-Visma выйдет на старт с сильным составом, за победу смогут побороться Стевен Крёйсвейк и Сепп Кусс.

 

  Ineos Grenadiers также готова к борьбе за победу на Туре Романдии – в гонке примут участие Ричи Порт и Герант Томас, возвращающиеся к соревнованиям после успешной Вуэльты Каталонии, где гонщики команды Ineos Grenadiers заняли весь подиум, Адам Йейтс стал победителем,  а Ричи Порт и Герант Томас поднялись на вторую и третью ступень соответственно.  

 

  Среди претендентов также Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation), Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe), Йон Исагирре (Astana – Premier Tech), Джек Хейг (Bahrain-Victorious), Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Лукас Хэмильтон (BikeExchange), Фаусто Маснада (Deceuninck-Quick Step), Марк Солер (Movistar) и другие.

 

  Тур Романдии-2021 станет первой гонкой в форме Movistar для 27-летнего колумбийского велогонщика Мигеля Анхеля Лопеса.

 

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Israel Start-Up Nation) продолжит восстанавливать форму на Туре Романдии, который выигрывал дважды в 2013 и 2014 годах.

 

Стартовый состав Тура Романдии-2021

Тур Романдии-2021. Стартовый составТур Романдии-2021. Стартовый состав

 

Тур Романдии-2021. Стартовый состав

 

 

Тур Романдии-2021. Стартовый состав

Тур Романдии-2021. Стартовый состав

 

 

 

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Теги к статье: Тур Романдии Tour de Romandie многодневная велогонка велогонка Мирового тура маршрут

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Кто станет победителем Тура Романдии-2021?


  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:00 | Регистрация: 30.06.2017

    А вот и супермен появился в мувиках. Долго запрягал что то. Говорят ковидом болел. Буду болеть за него.

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

27 апреля - 2 мая 2021

Tour de Romandie

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

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Комментарии

  • VeloVelo
    Йонас Вингегорд вошёл в состав ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Удачи Йонасу! Jonas Vingegaard Rasmussen. Интересный парень!

    ЗЫ: правильно не "Вингегорд", а "Вингегор".

     

  • Astanaforever
    Тур Романдии-2021. Маршрут и у ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А вот и супермен появился в мувиках. Долго запрягал что то. Говорят ковидом болел. Буду болеть за него.
  • AzaKonta
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (38)
    AzaKonta-Фото
    Тадей станет Великим гонщиком
  • Sezar
    Джиро д'Италия-2021. Цифры и ... (1)
    Sezar-Фото

    Однако, горки)

    Интересно, Ланде достались именно его горы, но в момент, когда у него начинает заканчиваться ресурс.

  • Серафим
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (12)
    Серафим-Фото
    Может к трем пора прибавить Воллеринг? Но это будет уже четыре, не такая красивая цифра.
  • svan
    Йонас Вингегорд вошёл в состав ... (3)
    svan-Фото
    А не плохо бы, если и показать пальцем на такие команды и гонщиков, интересно же.
  • Astanaforever
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (8)
    Astanaforever-Фото
    А Луценко тоже за это?
  • Astanaforever
    Йонас Вингегорд вошёл в состав ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Вот ещё один молодой талант откопали джамбовцы,.За, что респект селекционерам команды. Находят же где то, не то, что некоторые команды набирают не зная кого...лишь бы набрать. А то и дело по протекции родственных связей топ менеджеров. Не будем пока показывать пальцем. А то, щас налетят на меня юзера с гневными посылками. В последнее время эта мода на колумбов притихла в командах. Все стали понимать, что они хоть и таланты, но непредсказуемые и непостоянные. До первой звёзды, так сказать. Все взоры устремлены в Бельгию и Голландию в первую очередь. Поэтому советую обратить взгляд на эти страны Астане. Но и Словению не забывать...хотя такой талант как Погачар рождается раз в сто лет. Таким темпом этот малой все повыигравыет в мире велоспорта Все грантуры и классики, что не удалось ещё никому в мире.
  • salomon
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (38)
    salomon-Фото
    Цитата: motte
    Невероятно!!
    Какая красота! 
    Шейхи точно станут православными -:)
    Православные в Словении - 2%
  • Evergreen
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (38)
    Evergreen-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Вот хотите критикуйте меня, хотите минусите, но мне все больше Тадей Погачар перестает импонировать как велогонщик, хотя потенциал и задатки у него действителньо "канибалськие". После прохождения последнего подъема, в той 5-ке, что отъехала Тадей работал меньше всех (даже ветеран Вальверде и то отпахивал), на финише же понятно, что с рывком Кочегара только Алафилипп и мог справиттся, но не вышло. Значит если выиграл - ты король и всё клёво (сложилось), а если нет...вспоминается последний этап Тура Страны Басков, где после него Погачар чё то всеми был не довольным, а сам то где был раньше (хотелось спросить). Да и вообще, мне кажется что молодой Т.Погачар после победы на Тур де Франс слегка зазвездился, возможно я не прав, но время покажет.
    Жаль что именинник Вальверде остался даже без подиума, но 3-е место Году вызывает уважение и респект. Молодой француз с видом интилегентного студента umnik если в очках)) раскрывается очень здорово и будет интересно поНаблюдать за Давидом на гранд-турах в будущем...Пино может уже не волноватся, достойная смена капитана в Групаме эФДеЖу есть надёжная/сильная
    Можно и с другой стороны взглянуть. Мне например показалось, что меньше всех впереди работал как это ни странно - Жужу... Далее про звезду Погачара - такой вывод можно было сделать после ТСБ. Но там явно был стратегический промах капитанского мостика UAE, вовремя не заметили что Макналти спекся и тянуть его бессмысленно. В словах Тадея после гонки я заметил скорее скрытую претензию к команде, чем жалобу на остальных... А больше Погачара упрекнуть не в чем. Домашний тур и ТА выиграны в доминирующем стиле, особенно поразил тот памятный этап с победой МВДП, когда Тадей буквально за 10 км в одиночку снял две минуты и практически "сожрал" измочаленного Матье, вот уж настоящая "акула"... И опять о ЛБЛ. В этом победном отрыве у него по факту единственным соперником был Алафилипп, хотя в этом году он очевидно похуже себя прошлогоднего (победа на ФВ фактически ему классический сезон спасла). Вальверде в 41 год уже не может брать монументы, Вудс хорошо спринтует только в гору, а Годю ещё нужно в себя и свои силы поверить... Самых сильных соперников в виде МВДП и ВВА здесь не было. И ведёт себя он в целом поспокойней и с гораздо меньшим апломбом, чем допустим тот же Эвенпул.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 5016
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3823
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2556
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1848
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
8 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1677
9 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560
10 Власов А. (Rus) (AST) 1509

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