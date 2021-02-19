VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Майкл Вудс – победитель 2 этапа Tour des Alpes Maritimes et du Var-2021

Майкл Вудс и Бауке Моллема о 2-м этапе «Тура Приморских Альп и Вара»-2021

 

 

  34-летний канадский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Майкл Вудс (Michael Woods) одержал победу на 2-м этапе «Тура Приморских Альп и Вара»-2021.  

 

  Этап финишировал в 1,2 км подъём со средним градиентом 9,8% при третьем его прохождении. Майкл Вудс атаковал примерно за 500 м до финиша, открыл просвет и финишировал, опередив ближайшего соперника, лидировавшего в общем зачёте  Бауке Моллему (Trek-Segafredo), на 2 секунды. Это  позволило Майклу Вудсу перехватить майку лидера общего зачёта, где теперь он опережает Бауке Моллему с преимуществом в 1 секунду.

 

Майкл Вудс – победитель 2 этапа Tour des Alpes Maritimes et du Var-2021

 

  Майкл Вудс: «Всё сработало. Ногам было больно, но команда фантастически меня защищала. Это моя первая гонка с командой Israel Start-Up Nation, но этап прошёл идеально. Теперь мы хотим сохранить майку. Завтра будет другой этап, будет трудно. Мандоне – тяжёлый подъём, но у нас сильная команда, сделаем всё, чтобы удержать лидерство».

 

  Бауке Моллема: «Был трудный день, всё время подъёмы и спуски. Жаль потерять майку из-за одной секунды, но сегодня Вудс был сильнее. Он атаковал с первой позиции за 300 -400 м до финиша. Я сидел у него на колесе, но не смог обойти его или закрыть просвет. Он заслужил победу. Я доволен своими ощущениями, нога идёт хорошо! Не так часто я финиширую первым и вторым два дня подряд.

 

  Завтра горный этап, который будет труднее двух прошедших, он больше подходит чистым горнякам. Уже давно с нетерпением жду этот этап, потому что он пройдёт по моим тренировочным дорогам, где я отлично знаю каждый подъём. Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию в генеральной классификации».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Вудс Michael Woods Israel Start-Up Nation Tour des Alpes Maritimes et du Var Тур Приморских Альп и Вара велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

19 - 21 февраля 2021

Tour des Alpes Maritimes et du Var

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

27 февраля 2021

Royal Bernard Drome Classic

28 февраля 2021

Faun-Ardeche Classic

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

2 марта 2021

Le Samyn

3 марта 2021

Trofeo Laigueglia

6 марта 2021

Strade Bianche

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Видно что он недоволен великом. Да и правду сказать..велик посредственный. Да и некрасивый. Нет шарма в нем. Ну а по сравнению с Пинарелло ваще отстой. Та травма остановила Фрума. И видимо навсегда..как не крути. Тех аысот ему уже не взять. Не то чтоб он совсем плохой. А то, что совсем другие конкуренты подросли пока он там был в гипсах. А они молодые и очень грозные.
  • Astanaforever
    49-летний Давиде Ребеллин подп ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот уж неугомонный..и преданный к лисапедному спорту. За, что ему честь и хвала.
  • Freejazz
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    Freejazz-Фото
    И что интересно - это не имело отношения к реальному Сальери, а только к его образу. Но идея правильная, хотя спорт - это результат и всегда есть победитель. Красивая игра, прокат, проезд забывается, а остается только победитель и так всегда, в принципе и было.
  • ROSt
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    ROSt-Фото

    Прощавай САЛЬБУТАМОЛЬЩИК !!!!!!!!!!!!!!

    Бумеранг ніхто НЕ відміняв !!! 

    bye

    Зло буде ПОКАРАНО !!!!!!!!!!!!

    drinks

  • Earl57
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    Earl57-Фото
    По-моему на Туре в 2012 году он орал сильнее, когда наполовину высунулся из технички. Пино просто хотел убежать от его криков))
  • SportSpirit
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Кстати, тем весомей результат Герайнта Томаса в разделке на ЧМ, которую он проехал без своего Гармина, подрезанного "фанатами" за несколько минут до старта. Но это старая школа! 

  • SportSpirit
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Без привычной команды, без привычного велосипеда.... завтра у Фрума начнется новая страница в карьере. 

     

    Буду рада его победам, но по всему скорее мы увидим Криса в новой роли - дорожного капитана, мудреца команды, технического эксперта и т.д. 

  • sashaney
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    sashaney-Фото
    Вопрос шире, чем просто средства связи? Мы/Вы хотите смотреть гонку или борьбу алгоритмов - программ для гонщиков где есть всё (позиция в пелотоне, ваты, каденс, калории и пр)?
  • Sezar
    19-летний Олав Кой – новый вел ... (3)
    Sezar-Фото

    Перспективный ужасно). Для своего возраста.

  • motte
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    motte-Фото

    Я думаю, что никак ибо пелотон это огромная,  сложная и напряженная внутренняя жизнь на протяжении многих часов и без средств связи ну просто невозможно. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 февраля

Lawson Craddock (EF Education - Nippo)

21 февраля

Miguel Florez (Team Arkea - Samsic)

Louis Meintjes (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

David Gonzalez (Caja Rural - Seguros RGA)

Loris Rouiller (Alpecin-Fenix)

Theo Delacroix (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2021 (72)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)