Майкл Вудс – победитель 2 этапа Tour des Alpes Maritimes et du Var-2021

Майкл Вудс и Бауке Моллема о 2-м этапе «Тура Приморских Альп и Вара»-2021

34-летний канадский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Майкл Вудс (Michael Woods) одержал победу на 2-м этапе «Тура Приморских Альп и Вара»-2021.

Этап финишировал в 1,2 км подъём со средним градиентом 9,8% при третьем его прохождении. Майкл Вудс атаковал примерно за 500 м до финиша, открыл просвет и финишировал, опередив ближайшего соперника, лидировавшего в общем зачёте Бауке Моллему (Trek-Segafredo), на 2 секунды. Это позволило Майклу Вудсу перехватить майку лидера общего зачёта, где теперь он опережает Бауке Моллему с преимуществом в 1 секунду.

Майкл Вудс: «Всё сработало. Ногам было больно, но команда фантастически меня защищала. Это моя первая гонка с командой Israel Start-Up Nation, но этап прошёл идеально. Теперь мы хотим сохранить майку. Завтра будет другой этап, будет трудно. Мандоне – тяжёлый подъём, но у нас сильная команда, сделаем всё, чтобы удержать лидерство».

Бауке Моллема: «Был трудный день, всё время подъёмы и спуски. Жаль потерять майку из-за одной секунды, но сегодня Вудс был сильнее. Он атаковал с первой позиции за 300 -400 м до финиша. Я сидел у него на колесе, но не смог обойти его или закрыть просвет. Он заслужил победу. Я доволен своими ощущениями, нога идёт хорошо! Не так часто я финиширую первым и вторым два дня подряд.

Завтра горный этап, который будет труднее двух прошедших, он больше подходит чистым горнякам. Уже давно с нетерпением жду этот этап, потому что он пройдёт по моим тренировочным дорогам, где я отлично знаю каждый подъём. Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию в генеральной классификации».