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Адам Йейст, Ричи Порт и Герант Томас на итоговом подиуме Вуэльты Каталонии-2021

 Адам Йейтс  - победитель Вуэльты Каталонии-2021

 

 

  Британская велокоманда Ineos Grenadiers заняла весь подиум Вуэльты Каталонии -2021. Победителем юбилейного, сотого выпуска недельной испанской велогонки Мирового тура стал 28-летний британский велогонщик Адам Йейтс, а его товарищи по команде Ричи Порт и Герант Томас заняли второе и третье места в общем зачёте. В последний раз британский гонщик поднимался на первую ступень подиума Вуэльты Каталонии в 1985 году, это был Роберт Миллар.

 

  Адам Йейтс возглавил общий зачёт после победы на 3-м этапе с финишем на горнолыжном курорте Вальтер-2000 и удержал первое место в общем зачёте до финального дня. На заключительном, 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021 команда Ineos Grenadiers отразила атаки команды Movistar, чей капитан, трёхкратный победитель Вуэльты Каталонии Алехандро Вальверде в итоге занял 4-е место, уступив Адаму Йейтсу 1:43.

31-летний колумбийский велогонщик команды BikeExchange Эстебан Чавес завершил Вуэльту Каталонии-2021 победителем горной и очковой классификаций.

 

  22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда стал лучшим молодым гонщиком Вуэльты Каталонии-2021.

 

Адам Йейтс - победитель Вуэльты Каталонии-2021

 

Адам Йейтс - победитель Вуэльты Каталонии-2021

 

Адам Йейтс - победитель Вуэльты Каталонии-2021

Photo (c) ASO

 

  Адам Йейтс: «Это была хорошая неделя. Мы стартовали, ставя высокие цели, и финишировали на 1-2-3 местах генеральной классификации. К этому мало что можно добавить. Команда выступила идеально. Даже сегодня, когда был очень трудный день с этим подъёмом, который сегодня показался круче и труднее, чем помню, команда всё держала под контролем.

 

  Мы хотели выиграть гонку, но в итоге все трое завершили её на хороших позициях. Мы отлично работали вместе, держали контроль над гонкой от старта до финиша.

 

  Два года назад я был близко к победе, но упустил её. Великолепное чувство - вернуться и подняться на высшую ступень, а ещё более особенной победу делает то, что два моих товарища по команде заняли вторую и третью ступени подиума».

 

  Герант Томас: «Хорошо вернуться на подиум велогонки Мирового тура. Если честно, в начале года не ставил целью так хорошо начать сезон. Но я много работал, с каждой гонкой чувствовал себя всё лучше и лучше. Команда здесь вела гонку просто невероятно. Боевой настрой был на высоте, я наслаждался гонкой, выступая с этими ребятами. Невероятно, что мы заняли 1-2-3 места. У нас было полное взаимопонимание, мы использовали большой опыт защиты майки. Сегодня, конечно, был самый трудный день. Movistar мощно атаковали, когда мы зашли на круг. Несколько кругов преодолевали через боль, но думаю, так чувствовали себя все. Мы держались вместе, доминировали численно, морально поддерживали друг друга и всё держали под контролем».

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «Я очень доволен, как прошла Вуэльта Каталонии-2021. Думаю, мы отлично провели гонку, вся команда боролась до последней финишной черты. Кажется, сегодня только мы одни пытались перевернуть результаты гонки. Отрыву дали уехать слишком далеко, мы не смогли побороться за бонусы на финише. Но, хотя ситуация и выглядела для нас трудной, мы не прекратили бороться до самой финишной черты 7 этапа, и мы были недалеко от цели.

 

  Перед стартом Вуэльты Каталонии-2021 чувствовал себя отлично, намного лучше, чем на Туре ОАЭ и на предыдущих гонках. Я очень внимательно слежу за собой, даже сбросил несколько килограммов, был очень мотивирован хорошо выступить. Этот результат даёт мне большую уверенность. Следующей гонкой будет Гран-при Индурайна в субботу, потом Тур Страны Басков. Надеюсь, смогу и там выступить хорошо».

 

  Эстебан Чавес (BikeExchange): «Потрясающе, трое наших гонщиков вошли в топ-10 общего зачёта, сегодня в финале трое были в первой группе. Этот круг в Барселоне сегодня был труднее, чем в прошлые годы, но команда отработала идеально. Мы отобрались в отрыв, все были активны в течение гонки, все прикладывали максимум усилий. Я доволен результатом, он даёт мне уверенность на следующие гонки».

 

 Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Финальный этап был трудным, но я сегодня чувствовал себя хорошо, пытался что-то предпринять, чтобы подняться в генеральной классификации. Но это оказалось невозможно. В финале я внимательно следил за ходом гонки, отвечал на все серьёзные атаки, финишировал вместе с остальными. Я стабильно проехал гонку,   хорошо держался на всех типах этапов  - от разделки до высоких гор. И это даёт уверенность, что весной добьюсь других высоких результатов. Рад, что третий раз вошёл в топ-10 на многодневной гонке Мирового тура, что поеду домой с белой майкой».

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates INEOS Grenadiers Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Ричи Порт Richie Porte Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Адриен
    Якоб Фульсанг и Алексей Луценк ... (7)
    Адриен-Фото
    А когда вы покупаете какой-либо продукт - технику, электронику, мебель, колбасу - вы не имеете право оценивать их качество ? Ну, по вашей логике, если не умеешь или не знаешь технологию их изготовления, не являешься специалистом, то являешься диванным потребителем... Профессиональный спорт как раз и существует только для "диванных экспертов" и, кстати, за их счет. Спонсоры то за чей счет отбивают свои вложения ?
  • Hansmer
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Hansmer-Фото
    Да не говори! Хоть бы заглянул на Велолайв, прочёл что команда снялась. Или забыл что он за Трек гоняет?! ?
    P.S.
    Точно хватку растерял, может тому виной лыжи.
  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2021. Результат ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Гонка была интересной потому что пелотон порвался ещё задолго до финиша, но вот Е3 в развязке мне понравилоась намного больше. Спрашиваю сам себя: почему Кюнг с его то мащёй и индивидцальным ходом не попробоал с_атаковать раньше, километров за 5-6 до финиша ? ну к примеру в стиле К.Асгрина (пятничной Е3).

    А в Юмбе сегодня дубль ибо М.Восс взяла женскую ГВ, причём атаковала на финише так сильно, что никто даже не смог выйти из под неё. Кстати, впервые вижу, чтобы женские соревнования элитной гонки были после такой же самой мужской; но говорят там какой то пожар был, и даже дистанция немного была подкорректированна, так?

    Цитата: MVDP
    Ниццоло слишком засиделся в хвосте

    Да, было видно, что итальянец прорывался почти с поледней позциии. Помню как много лет тому назад КЭВ пару раз такое выдавал...и побеждал, но Макр "Пушечное ядро", а тут ВВА, поэтому Джакомо "только" второй. Ну и Колбрелли снова близко, но снова мимо подиума.

  • Earl57
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Earl57-Фото
    Интересно было услышать про Педерсена, который вышел на старт гонки в Ипре))
  • Ice
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Hansmer
    Мы то видели, как выливалось из него не однократно. Только С. Курдюков этого не заметил, что человеку реально плохо! Посчитал что явно ноги пустые и не катит у него. Как и Кристофа ¨опустил¨, когда тот начал отставать в торч, типа горка явно не под него. А по факту заднее колесо было вноль пустное. Последнее время, комментатор нашь известный, очень часто летает в облоках, не было раньше такого с ним.
    А Беннетту здоровья! Очень было бы интересно как бы он пободался с Ван Артом на финише.

    Это да, заносит комментатора периодически, ляпы просто детские, упускает нить гонки практически каждый раз.

  • RVL
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    RVL-Фото
    Получается сначала он заголодал, и стал пустым. Потом решил подкрепиться, причём так объемно, что перегрузил пищеблок. Но как мы знаем, поздно пить боржоми, когда почки сели.
    Вместо решения одной проблемы, он получил 2.
  • Hansmer
    Сэм Беннетт об ошибке в питани ... (5)
    Hansmer-Фото

    Мы то видели, как выливалось из него не однократно. Только С. Курдюков этого не заметил, что человеку реально плохо! Посчитал что явно ноги пустые и не катит у него. Как и Кристофа ¨опустил¨, когда тот начал отставать в торч, типа горка явно не под него. А по факту заднее колесо было вноль пустное. Последнее время, комментатор нашь известный, очень часто летает в облоках, не было раньше такого с ним.
    А Беннетту здоровья! Очень было бы интересно как бы он пободался с Ван Артом на финише.

  • RVL
    Классики Париж-Рубэ-2021, E3 S ... (9)
    RVL-Фото

    Париж рубэ на велолайве в графикеgood

  • Hansmer
    Cholet - Pays de la Loire-2021 (2)
    Hansmer-Фото

    У Буани явно проблемы с башкой! Нагло бортанул гонщика Groupama - Fdj, как тот чудом то удержался ещё?! Такой завалище мог организовать и не дай Бог кого до комы довести! Смотрю по итогу ему влепили дисквал, но походу не осознает.

  • AzaKonta
    Якоб Фульсанг и Алексей Луценк ... (7)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: Двс
    Ох уж эти диванные эксперты-профессионалы)
    Это мнение болельщика со стажем и экономиста. Есть государственные вложения и соответсвенно должны быть результаты. Нет результатов, извините, пора заканчивать.

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
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7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
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