Адам Йейст, Ричи Порт и Герант Томас на итоговом подиуме Вуэльты Каталонии-2021

Адам Йейтс - победитель Вуэльты Каталонии-2021

Британская велокоманда Ineos Grenadiers заняла весь подиум Вуэльты Каталонии -2021. Победителем юбилейного, сотого выпуска недельной испанской велогонки Мирового тура стал 28-летний британский велогонщик Адам Йейтс, а его товарищи по команде Ричи Порт и Герант Томас заняли второе и третье места в общем зачёте. В последний раз британский гонщик поднимался на первую ступень подиума Вуэльты Каталонии в 1985 году, это был Роберт Миллар.

Адам Йейтс возглавил общий зачёт после победы на 3-м этапе с финишем на горнолыжном курорте Вальтер-2000 и удержал первое место в общем зачёте до финального дня. На заключительном, 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2021 команда Ineos Grenadiers отразила атаки команды Movistar, чей капитан, трёхкратный победитель Вуэльты Каталонии Алехандро Вальверде в итоге занял 4-е место, уступив Адаму Йейтсу 1:43.

31-летний колумбийский велогонщик команды BikeExchange Эстебан Чавес завершил Вуэльту Каталонии-2021 победителем горной и очковой классификаций.

22-летний португальский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жуан Алмейда стал лучшим молодым гонщиком Вуэльты Каталонии-2021.

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Адам Йейтс: «Это была хорошая неделя. Мы стартовали, ставя высокие цели, и финишировали на 1-2-3 местах генеральной классификации. К этому мало что можно добавить. Команда выступила идеально. Даже сегодня, когда был очень трудный день с этим подъёмом, который сегодня показался круче и труднее, чем помню, команда всё держала под контролем.

Мы хотели выиграть гонку, но в итоге все трое завершили её на хороших позициях. Мы отлично работали вместе, держали контроль над гонкой от старта до финиша.

Два года назад я был близко к победе, но упустил её. Великолепное чувство - вернуться и подняться на высшую ступень, а ещё более особенной победу делает то, что два моих товарища по команде заняли вторую и третью ступени подиума».

Герант Томас: «Хорошо вернуться на подиум велогонки Мирового тура. Если честно, в начале года не ставил целью так хорошо начать сезон. Но я много работал, с каждой гонкой чувствовал себя всё лучше и лучше. Команда здесь вела гонку просто невероятно. Боевой настрой был на высоте, я наслаждался гонкой, выступая с этими ребятами. Невероятно, что мы заняли 1-2-3 места. У нас было полное взаимопонимание, мы использовали большой опыт защиты майки. Сегодня, конечно, был самый трудный день. Movistar мощно атаковали, когда мы зашли на круг. Несколько кругов преодолевали через боль, но думаю, так чувствовали себя все. Мы держались вместе, доминировали численно, морально поддерживали друг друга и всё держали под контролем».

Алехандро Вальверде (Movistar): «Я очень доволен, как прошла Вуэльта Каталонии-2021. Думаю, мы отлично провели гонку, вся команда боролась до последней финишной черты. Кажется, сегодня только мы одни пытались перевернуть результаты гонки. Отрыву дали уехать слишком далеко, мы не смогли побороться за бонусы на финише. Но, хотя ситуация и выглядела для нас трудной, мы не прекратили бороться до самой финишной черты 7 этапа, и мы были недалеко от цели.

Перед стартом Вуэльты Каталонии-2021 чувствовал себя отлично, намного лучше, чем на Туре ОАЭ и на предыдущих гонках. Я очень внимательно слежу за собой, даже сбросил несколько килограммов, был очень мотивирован хорошо выступить. Этот результат даёт мне большую уверенность. Следующей гонкой будет Гран-при Индурайна в субботу, потом Тур Страны Басков. Надеюсь, смогу и там выступить хорошо».

Эстебан Чавес (BikeExchange): «Потрясающе, трое наших гонщиков вошли в топ-10 общего зачёта, сегодня в финале трое были в первой группе. Этот круг в Барселоне сегодня был труднее, чем в прошлые годы, но команда отработала идеально. Мы отобрались в отрыв, все были активны в течение гонки, все прикладывали максимум усилий. Я доволен результатом, он даёт мне уверенность на следующие гонки».

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Финальный этап был трудным, но я сегодня чувствовал себя хорошо, пытался что-то предпринять, чтобы подняться в генеральной классификации. Но это оказалось невозможно. В финале я внимательно следил за ходом гонки, отвечал на все серьёзные атаки, финишировал вместе с остальными. Я стабильно проехал гонку, хорошо держался на всех типах этапов - от разделки до высоких гор. И это даёт уверенность, что весной добьюсь других высоких результатов. Рад, что третий раз вошёл в топ-10 на многодневной гонке Мирового тура, что поеду домой с белой майкой».