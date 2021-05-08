Майкл Вудс – победитель 4 этапа Тура Романдии-2021

Майкл Вудс, Бен О’Коннор, Лукас Хэмильтон о 4-м этапе Тура Романдии-2021

34-летний канадский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Майкл Вудс (Michael Woods) одержал победу на 4-м этапе Тура Романдии-2021 и облачился в майку лидера.

Пять категорийных подъёмов, более 4 км набора высоты, 20-км финальный подъём со средним градиентом 7,7% и суровые погодные условия - все составляющие королевского горного этапа. Майкл Вудс атаковал из пелотона и за 4 км до финиша прошёл оставшихся гонщиков отрыва дня.

34-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers Герант Томас добрал Вудса за 2,3 км до финиша. Они продолжили ехать вдвоём, а за 100 м до финиша начали разыгрывать спринт. Герант Томас упал за несколько десятков метров до финиша, а Майкл Вудс одержал победу на этапе и перехватил майку лидера у Марка Солера (Movistar).

25-летний австралийский велогонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор обошёл Геранта Томаса, который не смог сразу вернуться на велосипед, перед финишем и занял на этапе 2-е место. О’Коннор также поднялся в тройку лучших общего зачёта, где уступает 21 секунду лидеру Майклу Вудсу.

Майкл Вудс: «Я несколько раз близко подходил к победе, чувствовал, что большая победа должна прийти. Так и получилось. Я горжусь тем, как сегодня проехал. Но я не хотел получить майку лидера таким способом. Не хотел, чтобы Герант упал. Но выйти завтра в майке лидера будет круто.

Длинные подъёмы обычно – не мой конёк, но за последние годы я немного продвинулся в этой дисциплине. Сегодня чувствовал себя отлично, знал, что мне надо атаковать, и это сработало.

Горжусь тем, как сегодня работала команда. Ребята великолепно доставили меня к подъёму, Мадс был в отрыве, смог помочь мне выйти на хорошую позицию к финальной горе.

У меня недостаточный запас времени. Те ребята могут очень сильно отыграть время в разделке. Так что завтра я просто буду наслаждаться тем, что поеду в майке лидера. Надеюсь, смогу хорошо выступить в индивидуальной гонке на время.

Погода может сыграть роль, она повлияла сегодня, и ребята не смогут быстро восстановиться. Но всё же для этим ребятам разделка подходит, так что удержать майку мне будет тяжело».

Бен О’Коннор: «Погода была очень трудной, дождь и холод. Но все ехали в равных условиях. Мне нравится такой тип горного этапа, был уверен в своих силах весь день. Команда великолепно отработала на меня. В конце я выдал всё, чтобы вернуться к лидерам, но этих усилий оказалось недостаточно. Перед финишем услышал, как ведущий объявлял о падении, но я не понял, что упал Томас. Сейчас я третий в генеральной классификации, но разрывы между гонщиками небольшие. Завтра разделка, сделаю всё, чтобы защитить свою позицию».

Лукас Хэмильтон (Team BikeExchange) финишировал 4-м: «Я просто ехал своей скоростью, атаковал тоже на той скорости, на которой мне удобно. Не волновался о том, что происходит позади. Это один из тех подъёмов, где если слишком выложишься, то заплатишь за эти усилия в конце. Поэтому мне просто надо было распределять скорость.

Если честно, разделка – моё слабое место. Надеюсь, что продолжу прогрессировать. Завтра хороший шанс постараться выступить лучше в этой дисциплине».

Джулиан Дин, спортивный директор команды Team BikeExchange: «Снова был очень тяжёлый этап, нам повезло, что сегодня стартовали в сухую погоду, но два последних подъёма испытывали, бросили вызов холодом и дождём. Мы многое поставили на сегодняшний этап – всю неделю думали об этом дне. Старались довезти Лукаса до финальной горы на лучшей позиции, и сохранить его как можно более свежим. Наша стратегия состояла в том, чтобы он не отсиживался и не ждал. Он так же силён, как любой из этих лучших горняков мира. Мы подбадривали его, чтобы он ехал более агрессивно. Он атаковал, создал просвет. Проехал хорошо. После сегодняшнего этапа у него может прибавиться уверенности».