Марк Солер – победитель 3 этапа Тура Романдии-2021

Марк Солер, Герант Томас, Стефан Кюнг о 3-м этапе Тура Романдии-2021

Марк Солер одержал победу из сольного отрыва на 3-м этапе Тура Романдии-2021. 27-летний испанский гонщик команды Movistar атаковал после того, как пелотон за 12 км до финиша на подъёме Ле-Гранже догнал последнего гонщика из отрыва дня. Солер атаковал за 500 м до вершины, быстро создал 20-секундный просвет, который удержал на спуске до финиша.

Проливной дождь не остановил Марка Солера. Но опасный мокрый спуск стал причиной падения чемпиона Швейцарии Стефана Кюнга (Groupama-FDJ). Кюнг вместе с гонщиком команды Lotto Soudal Кобе Гооссенсом (Kobe Goossens) последними из отрыва дня держались впереди пелотона. Но за 14 км до финиша Стефан Кюнг совершил ошибку – заехал на белую разделительную полосу на дороге и поскользнулся. Он быстро вернулся на велосипед, но потерял шансы побороться за этап. Как сообщает команда Groupama-FDJ, Стефан Кюнг, к счастью, избежал травм.

Марк Солер посвятил победу на этапе недавно ушедшему из жизни врачу велокоманды Movistar Хесусу Ойосу (Jesús Hoyos).

Победа на 3-м этапе с преимуществом в 22 секунды над пелотоном принесла Марку Солеру и жёлтую майку лидера. Роан Деннис, возглавлявший общий зачёт после победы в прологе Тура Романдии-2021, упал на спуске с предпоследнего подъёма. Он финишировал во второй группе через 1:21 после победителя.

Марк Солер: «Я так счастлив, что одержал эту победу. Прежде всего хочу вспомнить Хесуса Ойоса, врача, который много лет работал в нашей команде и ушёл из жизни во время этапа. Хочу посвятить эту победу ему. Мы потеряли его всего за несколько недель из-за неизлечимой болезни. Это большое горе для всей команды.

Сегодня ехали в холод и дождь, на таком трудном этапе я берёг силы, чтобы атаковать именно в этот момент на последнем подъёме. Вудс мощно поехал, были ещё несколько атак из группы, я тоже хотел попытаться, но не так рано. Ждал эти финальные 500 метров подъёма, чтобы создать значительный просвет и побороться за победу на этапе. В итоге взял и этап, и майку лидера. Мы будем бороться изо всех сил, чтобы её удержать.

Команда Ineos сильна, а преимущество небольшое, к тому же они мастера разделки. Но мы будем бороться, у нас сильная команда, мы выдадим максимум, и только дорога определит победителя.

Иногда, когда сомневаешься в том, на что способен, надо идти шаг за шагом, и всё получится. Это даёт нам надежду на предстоящие вызовы. Но о Джиро говорить рано, впереди важный уикенд».

Стефан Кюнг: «По телекартинке падение выглядело ужасно, но я в порядке. У меня несколько царапин, но в целом мне повезло. Я больше расстроен из-за того, что когда я упал, мы лидировали с преимуществом в 30 секунд над пелотоном. Досадно, потому что с таким финалом у меня могло получиться. И нога идёт хорошо. Целью была победа на этапе, но из-за моей собственной ошибки не смог одержать победу. Это был не мой день. Поэтому разочарован. Но в то же время рад, что избежал серьёзной травмы. Теперь постараюсь как можно лучше восстановиться, чтобы побороться на финальной разделке в воскресенье».

Герант Томас: «В дождь гонка всегда проходит по-другому, потому что у всех чёрные ветровки, в которых трудно кого-то различить. Мы хорошо контролировали ситуацию , оставался один подъём, когда на спуске упал Роан. Я смог объехать его и удержался. Находился в хвосте пелотона, когда он немного порвался на спуске. Так что мне пришлось приложить усилия, чтобы вернуться вперёд к началу подъёма. Потом было несколько атак, но я поднялся вперёд, стараясь не слишком тратиться.

Бонус для других ребят в команде, что завтра нам не придётся брать на себя ответственность. Мы оставляем контроль Movistar. С большой долей вероятности всё сведётся к последнему подъёму. Посмотрим, как пойдёт нога. Ричи и я всё ещё высоко».