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Марк Солер – победитель 3 этапа Тура Романдии-2021

Марк Солер, Герант Томас, Стефан Кюнг о 3-м этапе Тура Романдии-2021

 

  Марк Солер одержал победу из сольного отрыва на 3-м этапе Тура Романдии-2021. 27-летний испанский гонщик команды Movistar атаковал после того, как пелотон за 12 км до финиша на подъёме Ле-Гранже догнал последнего гонщика из отрыва дня. Солер атаковал за 500 м до вершины, быстро создал 20-секундный просвет, который удержал на спуске до финиша.

 

  Проливной дождь не остановил Марка Солера. Но опасный мокрый спуск стал причиной падения чемпиона Швейцарии Стефана Кюнга (Groupama-FDJ). Кюнг вместе с гонщиком команды Lotto Soudal  Кобе Гооссенсом (Kobe Goossens)  последними из отрыва дня  держались впереди пелотона. Но за 14 км до финиша Стефан Кюнг совершил ошибку – заехал на белую разделительную полосу на дороге и поскользнулся. Он быстро вернулся на велосипед, но потерял шансы побороться за этап. Как сообщает команда Groupama-FDJ, Стефан Кюнг, к счастью, избежал травм.

 

Марк Солер посвятил победу на этапе недавно ушедшему из жизни врачу велокоманды Movistar Хесусу Ойосу (Jesús Hoyos).

 

Победа на 3-м этапе с преимуществом в 22 секунды над пелотоном принесла Марку Солеру и жёлтую майку лидера. Роан Деннис, возглавлявший общий зачёт после победы в прологе Тура Романдии-2021, упал на спуске с предпоследнего подъёма. Он финишировал во второй группе через 1:21 после победителя.

 

Марк Солер – победитель 3 этапа Тура Романдии-2021

Марк Солер – победитель 3 этапа Тура Романдии-2021

 

  Марк Солер: «Я так счастлив, что одержал эту победу. Прежде всего хочу вспомнить Хесуса Ойоса, врача, который много лет работал в нашей команде и ушёл из жизни во время этапа. Хочу посвятить эту победу ему. Мы потеряли его всего за несколько недель из-за неизлечимой болезни. Это большое горе для всей команды.

 

  Сегодня ехали в холод и дождь, на таком трудном этапе я берёг силы, чтобы атаковать именно в этот момент на последнем подъёме. Вудс мощно поехал, были ещё несколько атак из группы, я тоже хотел попытаться, но не так рано. Ждал эти финальные 500 метров подъёма, чтобы создать значительный просвет и побороться за победу на этапе. В итоге взял и этап, и майку лидера. Мы будем бороться изо всех сил, чтобы её удержать.

 

  Команда Ineos сильна, а преимущество небольшое, к тому же они мастера разделки. Но мы будем бороться, у нас сильная команда, мы выдадим максимум, и только дорога определит победителя.

 

  Иногда, когда сомневаешься в том, на что способен, надо идти шаг за шагом, и всё получится. Это даёт нам надежду на предстоящие вызовы. Но о Джиро говорить рано, впереди важный уикенд».

 

  Стефан Кюнг: «По телекартинке падение выглядело ужасно, но я в порядке. У меня несколько царапин, но в целом мне повезло. Я больше расстроен из-за того, что когда я упал,  мы лидировали с преимуществом в 30 секунд над пелотоном. Досадно, потому что с таким финалом у меня могло получиться. И нога идёт хорошо. Целью была победа на этапе, но из-за моей собственной ошибки не смог одержать победу. Это был не мой день. Поэтому разочарован. Но в то же время рад, что избежал серьёзной травмы. Теперь постараюсь как можно лучше восстановиться, чтобы побороться на финальной разделке в воскресенье».

 

  Герант Томас: «В дождь гонка всегда проходит по-другому, потому что у всех чёрные ветровки, в которых трудно кого-то различить. Мы хорошо контролировали ситуацию , оставался один подъём, когда на спуске упал Роан. Я смог объехать его и удержался. Находился в хвосте пелотона, когда он немного порвался на спуске. Так что мне пришлось приложить усилия, чтобы вернуться вперёд к началу подъёма. Потом было несколько атак, но я поднялся вперёд, стараясь не слишком тратиться.

 

  Бонус для других ребят в команде, что завтра нам не придётся брать на себя ответственность. Мы оставляем контроль Movistar. С большой долей вероятности всё сведётся к последнему подъёму. Посмотрим, как пойдёт нога. Ричи и я всё ещё высоко».

  

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Теги к статье: Марк Солер Marc Soler Movistar Тур Романдии Tour de Romandie Тур Романдии-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (14)
    VeloVelo-Фото

    А к каким он, по-вашему относится? Почитайте его профайл.
    В частности, о том, сколько у него побед, когда он в последний раз побеждал и на какой гонке.

  • VeloVelo
    Тур Романдии-2021. Этап 3 (10)
    VeloVelo-Фото

    Я извиняюсь, а где вы живете, что у вас еврик-2 показывает? В РФ мало где он есть, насколько я знаю.

  • VeloVelo
    Тур Романдии-2021. Этап 3 (10)
    VeloVelo-Фото

    Кюнг заехал 0:01:21. Значит, ничего серьезного.

  • M-07
    Тур Романдии-2021. Этап 3 (10)
    M-07-Фото
    Они ещё те редиски, купил приставку на сертифицированном Андроид ТВ зимой, просмотр спортивных событий играл в этом большую роль, ибо на компе надоело и неудобно. Скачал Евроспорт плеер с маркета, а в начале марта его уже не было для моей приставки. Зашёл на сайт Евроспорта, а там написано, что на Андроид ТВ поддерживаются только Шилд и Амазон. Нормально вообще.
    Писал им в поддержку, они мне стандартными отписками отвечали. У них даже на Веб ОС нет приложения, на Тайзен есть. Свинское отношение к потребителю со стороны Евроспорта. Люди им платят деньги за подписку, а не могут со многих устройств посмотреть, для их плеера ещё и отдельно Шилд, Эппл ТВ или телик Самсунга отдельно покупать что ли? При всём при этом активно трансляции и записи различных спортивных событий блочат, а записи старых событий даже по платной подписке не посмотреть.
  • Ser Gio
    Тур Романдии-2021. Этап 3 (10)
    Ser Gio-Фото
    Понятно, спасибо! Пиратки не смотрю, смотрю по ТВ Еврик 1 и 2, но последнее время много трансляций именно по плееру. Например Е3 только там показали. Странно, видимо ходят подсадить зрителей на платные сервисы.
  • Ser Gio
    Предварительные составы команд ... (32)
    Ser Gio-Фото

    Интересно будет посмотреть на Тима Мерлира в спринтах. На недельках и полуклассиках феерил, посмотрим что сдесь покажет.

  • M-07
    Тур Романдии-2021. Этап 3 (10)
    M-07-Фото

    Это скриншоты с Евроспорт плеера. Я там и смотрю, решил, что так удобнее, чем всё время тратить время на поиск пиратских трансляций, да и по акции за 900 рублей в год взял подписку. Причём часто смотрю в повторе, да и на ТВ, особенно повторы, так удобнее смотреть.

    А так на Tiz Cycling можно смотреть и прямые трансляции, и записи спустя некоторое время.

  • Ser Gio
    Тур Романдии-2021. Этап 3 (10)
    Ser Gio-Фото

    А где смотрите Тур Романдии? И скриншоты вроде как с Евроспорта. Только у меня по 1 и по 2 теннис и снукер...

  • Sezar
    Тур Романдии-2021. Этап 3 (10)
    Sezar-Фото

    Кстати, Аренсман хорошо пока идет. Посмотрим, что будет завтра.

  • Ice
    Вуэльта Астурии-2021. Этап 1 (1)
    Ice-Фото

    Настоящему индейцу надо только одного,
    Да и этого не много, да почти что ничего...

    Приятно, что Кинтаныч еще выигрывает)))

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