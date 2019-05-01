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Стефан Кюнг – победитель 2 этапа Тура Романдии-2019

Стефан Кюнг, Сэм Беннетт  о 2-м этапе Тура Романдии-2019

 

 

  Стефан Кюнг (Groupama-FDJ) лишил спринтеров шанса побороться за победу на 2-м этапе Тура Романдии-2019. 25-летний швейцарский гонщик отобрался в отрыв дня, сформировавшийся почти сразу после старта, а затем несколько раз атаковал, сначала за 40 км до финиша, а затем за 19 км, в итоге оставшись в одиночку впереди. Стефан Кюнг на минуту опередил пелотон на финише, взяв вторую победу в этом сезоне.

 

Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) выиграл спринт из группы, став 2-м, а Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) замкнул тройку лучших на 2-м этапе.

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на своих плечах майку лидера.

 

Стефан Кюнг – победитель 2 этапа Тура Романдии-2019

 

Стефан Кюнг – победитель 2 этапа Тура Романдии-2019

 

  Стефан Кюнг: «Я заранее изучил профили этапов и увидел, что сегодня – отличный для меня день. Я знал, что если за 20 км до финиша у меня будет около минуты в запасе, то есть шанс выиграть этап. Конечно, надо было отобраться в правильный отрыв, а затем сбросить попутчиков. А чтобы удержать преимущество над пелотоном, надо было, чтобы шла нога.   Но я справился. Мне очень нравится Тур Романдии, это моя домашняя гонка по дорогам Швейцарии, где в прошлом у меня уже были моменты радости (Прим. VeloLIVE – Стефан Кюнг побеждал на этапах Тура Романдии в 2015 и 2017, а также выиграл этап Тура Швейцарии в 2018)».

 

Стефан Кюнг – победитель 2 этапа Тура Романдии-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Сэм Беннетт: «Сегодня было тяжело находиться в седле. Весь день шёл дождь. Мы знали, что закрыть просвет будет трудно из-за мокрых дорог. Поздравляю Кюнга, он отлично провёл гонку. Я же выдал всё, что мог в спринте из пелотона, доволен тем, как всё сработало. Сегодня был единственный шанс для спринтеров на Туре Романдии-2019, я продолжу помогать товарищам по команде на следующих этапах».

 

  Штеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Прежде всего, поздравляю Кюнга, он был сильнейшим, заслужил победу на этапе. Мы до последних километров старались закрыть просвет, вывели всех ребят команды тянуть впереди, но мокрые дороги и дождь осложнили задачу. Когда стало понятно, что победа ушла, мы боролись за второе место. Сэм выиграл спринт из проредившегося пелотона. Однако, посмотрим, не принесёт ли завтрашний этап сюрприз».

 

 

 Результаты 2 этапа Тура Романдии-2019

 

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Теги к статье: Стефан Кюнг Stefan Kung Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура многодневная велогонка

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30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • Sm1T
    Пять колец Москвы-2019. 1 этап (3)
    Sm1T-Фото
    Гонка превратилась в междусобойчик:-( жаль
  • rude_rider
    Тур Романдии-2019. Этап 2 (9)
    rude_rider-Фото

    наискучнейшая гонка..

    надо было сразу наградить Роглича и разойтись..

    спринтера че ваще приехали на эту гонку?

    позорище

  • Starch27
    Сепп Кусс заменит Роберта Геси ... (1)
    Starch27-Фото

    Лучше бы на Калифорнию оставили. Там бы шанс за генерал были. Но видимо других свободных горных помощников у Джамбо нет.

  • EL-Fenomeno
    Официальный старт велокоманды ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    А вот уже бывшая СКАЙ (хотя какая она бывшая, все велогонщики то остались и спорт.директор тоже)) когда то под ТдФ меняла свой цвет там под всякии акции или просто под гранд тур ибо это "главная вело-выставка сезона" всяких там тех.новинок и прочих аксесуаров как иногда говорил Курдюков. А вот ИНЕОС поедет на франц. ГТ в такой тёмной окраске...всё-таки июнь...жара

    Цитата: rude_rider
    скай а вот теперь эта Инеос..

    Оперативненько и твиттер команды переехал

  • uran
    Тур Романдии-2019. Этап 2 (9)
    uran-Фото
    Цитата: neso...
    Если честно скорее это слабость или нежелание пелотона.За 20 км одну минуту ни один суперканчелара перед пелотоном не удержит.А он еще и развил.Конечно молодец, но...
     
    Ну и как бывает https://velolive.com/velo_race/velo_results/5429-vuelta-espana-2013-etap-6.html Незабываемый рейд Тони
  • motte
    Тур Романдии-2019. Этап 2 (9)
    motte-Фото

    Цитата: Адриен

    "Smoke on the VOLGA
    A fire in the sky
    Smoke on the VOLGA"...)))
    (Извиняюсь, что не по велотеме)

    Класс!

    • Немного лирики,music и вновь вело
    • drinks
  • Серафим
    Примож Роглич – победитель 1 э ... (3)
    Серафим-Фото
    Это он здесь прищурился.
  • Astanaforever
    Тур Йоркшира-2019. Этап 1 (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну и как вам новая форма скай...то есть инеос? Вроде очень симпатичная.. Бордово-черная. Строгая такая..
  • neso...
    Тур Романдии-2019. Этап 2 (9)
    neso...-Фото

    Если честно скорее это слабость или нежелание пелотона.За 20 км одну минуту ни один суперканчелара перед пелотоном не удержит.А он еще и развил.Конечно молодец, но...

     

  • Адриен
    Тур Романдии-2019. Этап 2 (9)
    Адриен-Фото
    А так же Самара - там лет десять назад Deep Purple исполнили ту же композицию, но со словами -
    "Smoke on the VOLGA
    A fire in the sky
    Smoke on the VOLGA"...)))
    (Извиняюсь, что не по велотеме)

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