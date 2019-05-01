Стефан Кюнг – победитель 2 этапа Тура Романдии-2019

Стефан Кюнг, Сэм Беннетт о 2-м этапе Тура Романдии-2019

Стефан Кюнг (Groupama-FDJ) лишил спринтеров шанса побороться за победу на 2-м этапе Тура Романдии-2019. 25-летний швейцарский гонщик отобрался в отрыв дня, сформировавшийся почти сразу после старта, а затем несколько раз атаковал, сначала за 40 км до финиша, а затем за 19 км, в итоге оставшись в одиночку впереди. Стефан Кюнг на минуту опередил пелотон на финише, взяв вторую победу в этом сезоне.

Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) выиграл спринт из группы, став 2-м, а Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida) замкнул тройку лучших на 2-м этапе.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на своих плечах майку лидера.

Стефан Кюнг: «Я заранее изучил профили этапов и увидел, что сегодня – отличный для меня день. Я знал, что если за 20 км до финиша у меня будет около минуты в запасе, то есть шанс выиграть этап. Конечно, надо было отобраться в правильный отрыв, а затем сбросить попутчиков. А чтобы удержать преимущество над пелотоном, надо было, чтобы шла нога. Но я справился. Мне очень нравится Тур Романдии, это моя домашняя гонка по дорогам Швейцарии, где в прошлом у меня уже были моменты радости (Прим. VeloLIVE – Стефан Кюнг побеждал на этапах Тура Романдии в 2015 и 2017, а также выиграл этап Тура Швейцарии в 2018)».

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Сэм Беннетт: «Сегодня было тяжело находиться в седле. Весь день шёл дождь. Мы знали, что закрыть просвет будет трудно из-за мокрых дорог. Поздравляю Кюнга, он отлично провёл гонку. Я же выдал всё, что мог в спринте из пелотона, доволен тем, как всё сработало. Сегодня был единственный шанс для спринтеров на Туре Романдии-2019, я продолжу помогать товарищам по команде на следующих этапах».

Штеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Прежде всего, поздравляю Кюнга, он был сильнейшим, заслужил победу на этапе. Мы до последних километров старались закрыть просвет, вывели всех ребят команды тянуть впереди, но мокрые дороги и дождь осложнили задачу. Когда стало понятно, что победа ушла, мы боролись за второе место. Сэм выиграл спринт из проредившегося пелотона. Однако, посмотрим, не принесёт ли завтрашний этап сюрприз».