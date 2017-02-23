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Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2017

Приглашения для велокоманд на велогонку Льеж-Бастонь-Льеж-2017

 

  Легендарная бельгийская однодневная велогонка Льеж-Бастонь-Льеж (Liege - Bastogne - Liege) пройдёт 23 апреля 2017 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашения на гонку Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Льеж-Бастонь-Льеж получили велокоманды: 

 

Cofidis, Solutions Crédits (Fra)
Direct Energie (Fra)

Roompot Nederlandse Loterij (Ned)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)

WB Veranclassic Aquality Protect (Bel)
Wanty – Groupe Gobert (Bel)
Aqua Blue Sport (Irl)

 

 

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Мировой Тур UCI однодневка wild card Арденнские классики

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2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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