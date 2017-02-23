Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2017

С помощью Гугла, Википедии и названий команд на футболках выясняется, что снимок мог быть сделан только в 2006 году (и ни в каком другом).

ПАТАМУШТА...

На веломайке Вальверде видим название команды: Caisse d'Epargne-Illes Balears. Так она называлась только в 2006.



2005 Illes Balears-Caisse d'Epargne

2006 Caisse d'Epargne-Illes Balears

2007—2010 Caisse d'Epargne



Ну а Контадор в Liberty Seguros был с 2003 по 2006. А после была Discovery Channel и победа на Туре-2007. А уже потом Астана.