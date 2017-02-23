Приглашения на Льеж-Бастонь-Льеж 2017

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 15:08
Приглашения для велокоманд на велогонку Льеж-Бастонь-Льеж-2017
Легендарная бельгийская однодневная велогонка Льеж-Бастонь-Льеж (Liege - Bastogne - Liege) пройдёт 23 апреля 2017 года. ASO, организаторы гонки, сегодня объявили список из 7 проконтинентальных команд, которые получили приглашения на гонку Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) приглашение на участие в Льеж-Бастонь-Льеж получили велокоманды:
Cofidis, Solutions Crédits (Fra)
Direct Energie (Fra)
Roompot Nederlandse Loterij (Ned)
Sport Vlaanderen-Baloise (Bel)
WB Veranclassic Aquality Protect (Bel)
Wanty – Groupe Gobert (Bel)
Aqua Blue Sport (Irl)
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