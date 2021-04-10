Общая победа Миккеля Оноре и Йосефа Черны на 5 этапе Тура Страны Басков-2021

Миккель Оноре, Йосеф Черны, Брэндон Макналти о 5 этапе Тура Страны Басков-2021

24-летний датский велогонщик Миккель Оноре (Mikkel Frølich Honoré) и 27-летний чешский велогонщик Йосеф Черны (Josef Černý) принесли команде Deceuninck-Quick Step победу и подиум на 5-м этапе Тура Страны Басков-2021.

Велокоманда Deceuninck-Quick Step строила другие планы, отправляя в отрыв дня двух велогонщиков, но к удивлению пелотона, к подножию финального подъёма отрыв подъехал с двухминутным преимуществом. Ускорение Черны и Оноре развалили отрыв, за ними усидел лишь Жюльен Бернар (Trek-Segafredo). За 10 км до финиша у трио в запасе была минута. Чемпион Чехии в разделке Йосеф Черны проводил мощные смены, на последних пяти километрах до финиша Жюльен Бернар не выдержал темпа и отстал, финишировав лишь через 17 секунд после гонщиков Deceuninck-Quick Step. Миккель Оноре и Йосеф Черны смогли начать праздновать победу за 200 м до финиша. Оноре стал первым датским гонщиком за двадцать лет, взявшим победу на этапе Тура Страны Басков.

Пелотон финишировал через 28 секунд. Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) сохранил на плечах майку лидера.

© Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos / Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

Миккель Оноре: «Нашей целью было уехать в отрыв, а когда мы туда отобрались, упорно работали, чтобы как можно дольше удержаться впереди. Когда разрыв на подъёме сократился до минуты, казалось, что перед нами задача сложная, но мы выложились по полной, продолжали продавливать.

На последних километрах я атаковал на коротком подъёме, подождал Йосефа на вершине, и мы вместе смогли удержаться до финиша. Сегодня он работал невероятно. Я хочу подчеркнуть, что это не моя победа, а наша общая победа, потому что я не смог бы выиграть без него. Пересекать финиш вместе, празднуя победу, - самое прекрасное, что есть в велоспорте».

Йосеф Черны: «День, который мы запомним. Когда мы уехали в отрыв, мы нацеливались максимально использовать эту возможность. Я счастлив, как всё получилось в конце. Мы верили в себя, продолжали держать высокую скорость в финале и слаженно работали вместе. Поэтому можем гордиться этой победой. Такой день запомнится навсегда».

Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Сегодня ветер и скорость сделали этап сложным, но мы, как могли, старались беречь силы. Я немного нервничал, но в то же время радовался, что лидирую на гонке такого уровня. У меня и Тадея сильная позиция в генеральной классификации. Завтра может быть дождь, но свои лучшие результаты я всегда показывал по такой погоде, что удивительно, потому что я вырос в пустыне. Посмотрим, что получится завтра».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня этап был чуть менее напряжённым, чем вчера, но всё равно трудным. Завтра будет нелегко на таком тяжёлом финише. Будет интересно посмотреть, что случится. Наша цель – победа команды и сохранение майки лидера. Надеюсь, мы сможем её защитить».