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Общая победа Миккеля Оноре и Йосефа Черны на 5 этапе Тура Страны Басков-2021

Миккель Оноре, Йосеф Черны,  Брэндон Макналти о 5 этапе Тура Страны Басков-2021

 

 

  24-летний датский велогонщик Миккель Оноре (Mikkel Frølich Honoré) и 27-летний чешский велогонщик Йосеф Черны (Josef Černý) принесли команде Deceuninck-Quick Step победу и подиум на 5-м этапе Тура Страны Басков-2021.

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step строила другие планы, отправляя в отрыв дня двух велогонщиков, но к удивлению пелотона, к подножию финального подъёма отрыв подъехал с двухминутным преимуществом. Ускорение Черны и Оноре развалили отрыв, за ними усидел лишь Жюльен Бернар (Trek-Segafredo). За 10 км до финиша у трио в запасе была минута. Чемпион Чехии в разделке Йосеф Черны проводил мощные смены, на последних пяти километрах до финиша Жюльен Бернар не выдержал темпа и отстал, финишировав лишь через 17 секунд после гонщиков Deceuninck-Quick Step. Миккель Оноре и Йосеф Черны смогли начать праздновать победу за 200 м до финиша. Оноре стал первым датским гонщиком за двадцать лет, взявшим победу на этапе Тура Страны Басков.

 

Пелотон финишировал через 28 секунд. Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) сохранил на плечах майку лидера.

 

Общая победа Миккеля Оноре и Йосефа Черны на 5 этапе Тура Страны Басков-2021

 

Общая победа Миккеля Оноре и Йосефа Черны на 5 этапе Тура Страны Басков-2021

 

Общая победа Миккеля Оноре и Йосефа Черны на 5 этапе Тура Страны Басков-2021

 

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos / Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

 

  Миккель Оноре: «Нашей целью было уехать в отрыв, а когда мы туда отобрались, упорно работали, чтобы как можно дольше удержаться впереди. Когда разрыв на подъёме сократился до минуты, казалось, что перед нами задача сложная, но мы выложились по полной, продолжали продавливать.

 

  На последних километрах я атаковал на коротком подъёме, подождал Йосефа на вершине, и мы вместе смогли удержаться до финиша. Сегодня он работал невероятно. Я хочу подчеркнуть, что это не моя победа, а наша общая победа, потому что я не смог бы выиграть без него. Пересекать финиш вместе, празднуя победу,  - самое прекрасное, что есть в велоспорте».

 

  Йосеф Черны: «День, который мы запомним. Когда мы уехали в отрыв, мы нацеливались максимально использовать эту возможность. Я счастлив, как всё получилось в конце. Мы верили в себя, продолжали держать высокую скорость в финале и слаженно работали вместе. Поэтому можем гордиться этой победой. Такой день запомнится навсегда».

 

  Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Сегодня ветер и скорость сделали этап сложным, но мы, как могли, старались беречь силы. Я немного нервничал, но в то же время радовался, что лидирую на гонке такого уровня. У меня и Тадея сильная позиция в генеральной классификации. Завтра может быть дождь, но свои лучшие результаты я всегда показывал по такой погоде, что удивительно, потому что я вырос в пустыне. Посмотрим, что получится завтра».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня этап был чуть менее напряжённым, чем вчера, но всё равно трудным. Завтра будет нелегко на таком тяжёлом финише. Будет интересно посмотреть, что случится. Наша цель – победа команды и сохранение майки лидера. Надеюсь, мы сможем её защитить».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Страны Басков-2021

 

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Теги к статье: Миккель Оноре Mikkel Honore Йосеф Черны Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • Sezar
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Sezar-Фото

    Интересно было бы увидеть атаку Погачара на Крабелине.

  • Ice
    Роман Сикар вынужден завершить ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: close2you
    Кто это ?

    Да ладно? Как вы смотрите велогонки, что не знаете о Сикаре. Тут новость не и веселых, должна быть элементарная тактичность... 

  • Pinkerton
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    Pinkerton-Фото

    Держу кулаки за Фабио, очень хочется, чтобы он еще насобирал больших побед в желаемых и важных гонках, в свою личную коллекцию!

  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Уж Боннен то в драгах толк знает, особенно в коксе...

    Эт точно-:)

    +100500

  • Earl57
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото
    А куда это из сознания исчезает сразу после ухода от квиков? Как это произошло с Вивиани, Терпстрой, Гавирией...
    Может дело все-таки не в сознании, а в той финишной бутылочке с "драгом", про которую рассказывал Боннен, когда был кармангейт с Ремко? Уж Боннен то в драгах толк знает, особенно в коксе...
  • Адриен
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Адриен-Фото

    Прочитал комментарии о поваре в Quick Step и вспомнил девиз повара Гюсто - из мультика "Рататуй" - ГОТОВИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ... Наверное, каждому приходящему в команду как то умело "вкручивается" в сознание и подсознание - ВЫИГРАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. Уже много раз здесь в комментариях писал, перефразируя известную цитату - Выигрыш не в мускулах, не в ногах, не в дыхалке (всё это важно, но - прилагательное), он - В ГОЛОВЕ. QuickStep - доказательство.

  • flugegeheimen
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    flugegeheimen-Фото

    Лицом, конечно, сильно пострадал. Надеюсь, у него все сложится

  • close2you
    Роман Сикар вынужден завершить ... (2)
    close2you-Фото
    Кто это ?
  • uran
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (3)
    uran-Фото
    24 года а уже столько пережил. Дай Бог все у него срастётся в жизни и будет он счастливым человеком. Сейчас волей-неволей буду за него болеть.
  • Такие дела
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (12)
    Такие дела-Фото
    Цитата: tds
    Цитата: vadi
    Хороший повар в команде. Любой приходящий в команду начинает побеждать, любой ушедший перестает
    ?
    На допинг намекает

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
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