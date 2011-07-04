Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2021

Тадей Погачар, Примож Роглич, Алехандро Вальверде о 3-м этапе Тура Страны Басков-2021

Многочисленные атаки Тадея Погачара на финальном подъёме 3-го этапа Тура Страны Басков-2021 не помогли ему уехать от лидера общего зачёта Приможа Роглича (Jumbo-Visma), но финишную дуэль со своим соотечественником 22-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates выиграл и довёл число своих побед до 22, а в генеральной классификации поднялся на вторую позицию.

Photo (c) BettiniPhoto/UAE Team Emirates

Подъём Эрмуальде (3,1 км с отрезками, где градиент достигал 20%) Тадей Погачар изучил утром, проехав ключевой финишный отрезок до старта 3-го этапа. Во время гонки 22-летний словенец атаковал за 2,6, затем за 2, за 1,8 и 1,5 км до финиша, но Роглич каждый раз отвечал на его ускорения. За километр до финиша Давид Годю (Groupama-FDJ), Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), Микель Ланда (Bahrain-Victourious), Алехандро Вальверде (Movistar) догнали словенских гонщиков, но на последнем подъёме у финиша Погачар и Роглич вновь уехали от соперников и разыграли спринт.

В финальной части этапа перед началом решающего подъёма из борьбы после падения выбыли Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe) и Майкл Вудс (Israel Start Up Nation). Майкл Вудс вернулся в гонку, но финишировал лишь через 9:48 после победителя этапа, а Вилко Келдерман сошёл с гонки.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Утром мы проехали на машине, посмотрели финиш. К счастью, у нас в команде много людей из Страны Басков. Менеджер команды Мачин подробно объяснил мне все особенности дороги, поэтому я знал, где самые трудные участки подъёма. Я узнал, что на финальный «гребень» надо выходить на первой позиции, чтобы ускориться на спуске к финишу. Если бы этого не узнал, не выиграл бы.

Очень счастлив. В последний раз выступал на Туре Страны Басков два года назад, очень хотел вернуться и хорошо выступить. Это красивая гонка, а энтузиазм болельщиков поражает.

Впереди ещё три дня гонки, и все этапы довольно трудные. Нога хорошо идёт у многих, это будет важно в конце гонки. Я настроен оптимистично, потому что форма у меня хорошая, команда работает слаженно . Разрыв между мной и Приможем стал чуть меньше, хотя для оставшихся трёх дней гонки он довольно велик. Мне просто надо продолжать бороться».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Досадно, что не выиграл, но доволен своей формой. Финальный подъём был очень тяжёлым и напряжённым. Если бы я заранее знал подъём, то действовал бы по-другому. Подъём очень сложный технически - сначала градиент небольшой, а потом начинает то увеличиваться, то уменьшаться.

За 500 м до финиша скорость упала, и некоторые гонщики нас догнали. Потом Тадей был чуть сильнее в спринте, он заслужил эту победу.

Я доволен, что хорошо прошёл этап, что всё ещё лидирую. Мне надо внимательно следить за атаками в ближайшие дни. Главная цель – победа в гонке. И в конце концов совсем не важно, выиграю я с преимуществом в одну секунду или с пятью минутами».

Алехандро Вальверде (Movistar): «Вудс и Келдерман упали прямо передо мной. Мне пришлось снять ногу с педали и полностью остановиться. Я ехал на хорошей позиции, восьмым или девятым колесом, когда пришлось остановиться, а до начала подъёма оставалось меньше километра. Мне пришлось возвращаться и проходить всю группу на подъёме, было тяжело, потому что от подножия все поехали очень быстро. Но я справился.

Я понимал, что при такой высокой скорости первым атакующим будет невозможно уехать. Вместо этого я положился на свой опыт. Подъём я знал, и смог финишировать третьим. Мне не хватило метров 70, чтобы удержаться с двумя словенцами, когда они атаковали. Но они ехали потрясающе, всё, что остаётся – поздравить их. Для меня всё, что я показываю в гонках, как бонус. Мне 25 апреля исполнится 41. Не могу просить большего».