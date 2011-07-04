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Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2021

Тадей Погачар, Примож Роглич, Алехандро Вальверде о 3-м этапе Тура Страны Басков-2021

 

 

  Многочисленные атаки Тадея Погачара на финальном подъёме 3-го этапа Тура Страны Басков-2021 не помогли ему уехать от лидера общего зачёта Приможа Роглича (Jumbo-Visma), но финишную дуэль со своим соотечественником 22-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates  выиграл и довёл число своих побед до 22, а в генеральной классификации поднялся на вторую позицию.

 

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2021

Тадей Погачар – победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo (c) BettiniPhoto/UAE Team Emirates

 

    

 

  Подъём  Эрмуальде (3,1 км с отрезками, где градиент достигал 20%) Тадей Погачар изучил утром,  проехав ключевой финишный отрезок до старта 3-го этапа. Во время гонки 22-летний словенец атаковал за 2,6, затем за 2, за 1,8  и 1,5 км до финиша, но Роглич каждый раз отвечал на его ускорения. За километр до финиша Давид Годю (Groupama-FDJ), Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), Микель Ланда (Bahrain-Victourious), Алехандро Вальверде (Movistar) догнали словенских гонщиков, но на последнем подъёме у финиша Погачар и Роглич вновь уехали от соперников и разыграли спринт.

 

  В финальной части этапа перед началом решающего подъёма из борьбы после падения выбыли Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe) и Майкл Вудс (Israel Start Up Nation). Майкл Вудс вернулся в гонку, но финишировал лишь через 9:48 после победителя этапа, а Вилко Келдерман сошёл с гонки.

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Утром мы проехали на машине, посмотрели финиш. К счастью, у нас в команде много людей из Страны Басков. Менеджер команды Мачин подробно объяснил мне все особенности дороги, поэтому я знал, где самые трудные участки подъёма. Я узнал, что на финальный «гребень» надо выходить на первой позиции, чтобы ускориться на спуске к финишу. Если бы этого не узнал, не выиграл бы.

 

  Очень счастлив. В последний раз выступал на Туре Страны Басков два года назад, очень хотел вернуться и хорошо выступить. Это красивая гонка, а энтузиазм болельщиков поражает.

 

  Впереди ещё три дня гонки, и все этапы довольно трудные. Нога хорошо идёт у многих, это будет важно в конце гонки. Я настроен оптимистично, потому что форма у меня хорошая, команда работает слаженно . Разрыв между мной и Приможем стал чуть меньше, хотя для оставшихся трёх дней гонки он довольно велик. Мне просто надо продолжать бороться».

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Досадно, что не выиграл, но доволен своей формой. Финальный подъём был очень тяжёлым и напряжённым. Если бы я заранее знал подъём, то действовал бы по-другому. Подъём очень сложный технически  - сначала градиент небольшой, а потом начинает то увеличиваться, то уменьшаться.

 

 За 500 м до финиша скорость упала, и некоторые гонщики нас догнали. Потом Тадей был чуть сильнее в спринте, он заслужил эту победу.

 

  Я доволен, что хорошо прошёл этап, что всё ещё лидирую. Мне надо внимательно следить за атаками в ближайшие дни. Главная цель – победа в гонке. И в конце концов совсем не важно, выиграю я с преимуществом в одну секунду или с пятью минутами».

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «Вудс и Келдерман упали прямо передо мной. Мне пришлось снять ногу с педали и полностью остановиться. Я ехал на хорошей позиции, восьмым или девятым колесом, когда пришлось остановиться, а до начала подъёма оставалось меньше километра. Мне пришлось возвращаться и проходить всю группу на подъёме, было тяжело, потому что от подножия все поехали очень быстро. Но я  справился.

 

  Я понимал, что при такой высокой скорости первым атакующим будет невозможно уехать. Вместо этого я положился на свой опыт.  Подъём я знал, и смог финишировать третьим. Мне не хватило метров 70, чтобы удержаться с двумя словенцами, когда они атаковали. Но они ехали потрясающе, всё, что остаётся – поздравить их. Для меня всё, что я показываю в гонках, как бонус. Мне 25 апреля исполнится 41. Не могу просить большего».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Страны Басков-2021

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  1. Имя: Михаил

    motte

    8 апреля 2021 08:44 | Регистрация: 4.07.2011

    Сдается мне,  что тур "Словении " тадей возьмет 

    1. Имя: Борис

      BlAr

      8 апреля 2021 10:20 | Регистрация: 5.09.2020

      Может взять. Но для этого ему придется хотя бы на одном из этапов скинуть Роглу с колеса!

      1. Имя: Михаил

        motte

        8 апреля 2021 11:22 | Регистрация: 4.07.2011

        Тадей сделает все возможное и на аррате 6го этапа завершит.

  2. Имя: Ігор

    Gerasim

    8 апреля 2021 14:56 | Регистрация: 15.10.2020

    Примо проиграeт как всегда на последнем этапе...классика жанра

  3. Имя: Ilmars

    salomon

    8 апреля 2021 16:44 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: motte
    Сдается мне,  что тур "Словении " тадей возьмет 
    А мне сдается, шо возьмет Примож !

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Amstel Gold Race

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Tour of the Alps

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La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • flugegeheimen
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (2)
    flugegeheimen-Фото

    Лицом, конечно, сильно пострадал. Надеюсь, у него все сложится

  • close2you
    Роман Сикар вынужден завершить ... (1)
    close2you-Фото
    Кто это ?
  • uran
    Фабио Якобсен возвращается в г ... (2)
    uran-Фото
    24 года а уже столько пережил. Дай Бог все у него срастётся в жизни и будет он счастливым человеком. Сейчас волей-неволей буду за него болеть.
  • Такие дела
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (8)
    Такие дела-Фото
    Цитата: tds
    Цитата: vadi
    Хороший повар в команде. Любой приходящий в команду начинает побеждать, любой ушедший перестает
    ?
    На допинг намекает
  • Astanaforever
    Велокоманда Jumbo-Visma призыв ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Не с того начали . Вы сперва победите на туре, а потом будет в ранге чемпионов кроить себе чемпионские майки. Эти понты всегда приводят к краху и разочарованию. Это аксиома жизни. Есть русская пословица " Не говори ГОП , пока не перепрыгнешь" Джамбо лучше задуматься об этом.
  • tds
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (8)
    tds-Фото
    Цитата: vadi
    Хороший повар в команде. Любой приходящий в команду начинает побеждать, любой ушедший перестает
    ?
  • vadi
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (8)
    vadi-Фото
    Хороший повар в команде. Любой приходящий в команду начинает побеждать, любой ушедший перестает
  • Astanaforever
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (8)
    Astanaforever-Фото
    Вопрос? Останется ли по окончании сезона в команде Квик Степ хотя бы один гощик , кто бы не одержал хотя бы одну победу? Я думаю, НЕТ. Удивительная команда!!!
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (8)
    Николай Н.-Фото

    Волчья стая сегодня была на высоте. Но и Астана тоже себя не плохо показала. Завтра будет решающий этап. Роглич и Пагачар видно берегли силы на завтра.

  • старт-шоссе 82
    Тур Страны Басков-2021. Этап 5 (8)
    старт-шоссе 82-Фото
    По поводу завтра большой вопрос, МакНалти еще на прошлой Джиро показал что в горах может идти не плохо, да и завтрашние горы нельзя назвать =эпичными=.

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Marton Dina (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
9 Власов А. (Rus) (AST) 1509
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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