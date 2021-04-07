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Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

Алекс Аранбуру, Примож Роглич, Тадей Погачар, Максимилиан Шахман о 2-м этапе Тура Страны Басков-2021

 

 

25-летний велогонщик команды Astana-Premier Tech, уроженец Страны Басков,   Алекс Аранбуру (Alex Aranburu) одержал победу на домашней гонке, выиграв  2-й этап Тура Страны Басков-2021. Он стал первым за три года баскским велогонщиком, выигравшим этап на Туре Страны Басков.  

 

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Photo credit: @Gettysport

 

  2-й этап проходил под моросящим дождём. На повороте последнего подъёма упал Ричард Карапас (Ineos Grenadiers). Как сообщила команда Ineos Grenadiers, у него поверхностные повреждения.

 

  Атаки Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и Давида Годю (Groupama-FDJ), а затем Максимилиана Шахмана (Bora-hansgrohe), Брэндона Макналти (UAE Team Emirates), Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и Серхио Игиты (EF Education Nippo) были нейтрализованы.

 

  А атака Алекса Аранбуру за 10,3 км до финиша стала успешной. Его не остановил финальный подъём – 800 м с 7,4% градиентом.  Алекс Аранбуру первым пересёк линию финиша, а через 15 секунд спринт из группы выиграл его товарищ по команде Astana Premier Tech и соотечественник Омар Фраиле. Тадей Погачар замкнул тройку сильнейших.

 

  Алекс Аранбуру, который несколько километров был виртуальным лидером гонки, поднялся на вторую строчку в общем зачёте, где уступает 5 секунд Приможу Рогличу, удержавшему майку лидера.

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

Алекс Аранбуру – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

 

  Алекс Аранбуру: «Мы знали, что на финальном подъёме будут атаки, но спуск тоже был очень важен. На последней части подъёма Омар попробовал, но на его атаку ответили, и тогда настала моя очередь попытаться. Я смог создать небольшой просвет, потом до самого финиша выкладывался по полной. Это моя первая победа на гонке Мирового тура. Я хорошо начал сезон, но пока не было побед. Победа дома, на Туре Страбы Басков, очень особенная. Команда в этом году показывала высокие результаты, но ещё не побеждала. Так что я очень рад, что принес команде победу, да еще и на домашней гонке.

 

  Я с каждым годом стараюсь прогрессировать как гонщик. В этом сезоне классики ехал с большей уверенностью и опытом. Вчера я хорошо проехал разделку. Буду стараться изо всех сил, посмотрим, куда это меня приведёт. Впереди ещё много трудных этапов. Сейчас у меня хорошая позиция в генеральной классификации, но в нашей команде много сильных ребят, способных за неё бороться. Никогда не думал о том, чтобы бороться за общий зачёт на Туре Страны Басков, но чувствую себя хорошо. Будем идти гонку день за днём».

 

  Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды Astana-Premier Tech: «Мы отлично знали финал этапа, потому что проводили тщательную разведку. Поэтому нацеливались сегодня на высокий результат с Алексом Аранбуру или Омаром Фраиле, которым знакомы эти дороги. Мы хотели осложнить гонку. Могу сказать, что команда отработала невероятно слаженно.

 

  Все гонщики потрясающе вели гонку от старта до решающих километров. На последнем подъёме у нас впереди всё время находились четыре гонщика, которые закрывали все атаки и атаковали сами. В итоге  ускорение Алекса стало решающим и принесло нам долгожданную победу. Мы все очень счастливы, это наша первая в этом сезоне победа! Понадобилось время, чтобы её одержать, но мы знали, что на правильном пути. У нас сильная группа гонщиков, мы ставим на этой гонке высокие цели!»

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Рад, что всё ещё в жёлтой майке. Этап был очень трудным. В начале пошёл дождь, похолодало, некоторые дороги были очень скользкими. Весь день гонка шла на полной скорости. На финальном подъёме чувствовал себя хорошо и атаковал. Образовалась сильная группа, но, к сожалению, нас догнали. Но я рад, что могу снова бороться наравне с сильнейшими».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня был тяжёлый день в сложных условиях. Поэтому мы фокусировались на том, чтобы не замёрзнуть и держаться на хорошей позиции в пелотоне. Последний подъём начали на первых позициях. Мы с Брэндоном Макналти попытались уехать. В конце Хирши вывез меня на правильную позицию в спринте, поэтому нам удалось взять несколько бонусных секунд на финише».

 

 

  Максимилиан Шахман  (Bora-hansgrohe) переоделся в гороховую майку лидера горной классификации: «Я подумал, что сегодня у нас хорошие шансы. Но дороги были мокрыми и скользкими. Мы все ехали осторожно, чтобы не упасть. Я хорошо прошёл спуск и атаковал из группы фаворитов на последнем подъёме. Скорость не была безумно высокой, но, тем не менее, было тяжело. Я подумал, что мне просто надо попытаться. К сожалению, немного не хватило в спринте, но форма у меня всё ещё довольно хорошая».

 

  Андре Шульце, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы ставили цель что-то предпринять в финале, атаковать. К сожалению, не сработало, нам немного не повезло – упали два гонщика. Вилко Келдерману и Патрику Конраду пришлось потратить силы, чтобы вернуться. Погода и мокрые дороги тоже не помогали. Поэтому гонка решилась на спуске. Макс пытался уехать, но не получилось. Хотя ребята боролись и хорошо выступили, мы не можем быть полностью довольны результатом, потому что хотелось взять победу. Несмотря на это, наша команда хорошо провела гонку, в следующие дни будем стараться сделать всё, что в наших силах».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Страны Басков-2021

 

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Теги к статье: Алекс Аранбуру Alex Aranburu Astana - Premier Tech Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • svan
    Насэр Буанни подаст жалобу в п ... (12)
    svan-Фото

    Я ненавижу в жизни две вещи: расизм и негров.

  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул продлил контрак ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Pinkerton
    Прекрасная новость. Неужели "Волчья стая" теперь будет конкурентоспособной на Гран-турах? Очень хотелось бы. Ведь мы уже видели как забирают Гран-туры в "одну калитку".
    . Ремко ещё ни на одном грантуре не выступал, не говоря о генерале. Эти дифирамбы просто пиар.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул продлил контрак ... (7)
    Sezar-Фото

    Думаю, все правильно сделал. Сначала достижения. Потом слава, деньги и т.п.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    Николай Н.-Фото

    Поздравляю Астану с победой. Молодцы красиво всё сделали. А Роглич всё же сохранил майку.             
             
     

  • Ice
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Грамотно и мощно. Астана заслужила победу давно, чутка не хватало все время. Будем надеяться, что после этого все пойдет лучше.

  • redblack45
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    redblack45-Фото
    Да, молодцы !!!! Астана, с победой !!!!
  • старт-шоссе 82
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Просто очень рад.

    Два года слышу от С.К. Аранбуру да Аранбуру, кто такой? что такой? ...

    наконец-то увидел и услышал. Браво, молодец , и он и Фрайле.

    Атака вышла просто классической.

  • Pinkerton
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    Pinkerton-Фото

    Астана, наконец-то, с победой! Красиво разыграли победу. А говорили, что некому в Астане побеждать...

  • Pinkerton
    Ремко Эвенепул продлил контрак ... (7)
    Pinkerton-Фото

    Прекрасная новость. Неужели "Волчья стая" теперь будет конкурентоспособной на Гран-турах? Очень хотелось бы. Ведь мы уже видели как забирают Гран-туры в "одну калитку".

  • Astanaforever
    Тур Страны Басков-2021. Этап 2 (6)
    Astanaforever-Фото
    Сегодня Омар Фрайле с Алексом Аранбуру..два баска на домашней гонке разыграли класскику велоспорта. Красиво. Браво! Наконец то Астана размочила череду вторых мест.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4502
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
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