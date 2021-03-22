Адам Йейтс, Эстебан Чавес, Алехандро Вальверде о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

Адам Йейтс – победитель 3 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Адам Йейтс одержал первую победу в майке велокоманды Ineos Grenadiers, выиграв 3-й этап Вуэльты Каталонии-2021, гонке, призёром которой был в 2019 году.

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Первую атаку на финальном подъёме высшей категории Вальтер 2000 со средним градиентом 7,4% провёл 40-летний испанский велогонщик команды Movistar, трёхкратный победитель Вуэльты Каталонии Алехандро Вальверде. На его ускорение ответил Саймон Йейтс (BikeExchange), но за 8 км до финиша Вальверде вновь атаковал. На этот момент от пелотона осталось не больше двадцати гонщиков. К нему переложился Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) а затем и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) с Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). В это время Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step), защищавший майку лидера, возглавлял оставшийся пелотон.

Но атака Адама Йейтса за 5 км до финиша стала ключевой. За ним поехали Вальверде и Сеп Кусс (Jumbo-Visma). Атака Кусса за 2,8 км до финиша не удалась, ау британского велогонщика команды Ineos Grenadiers получилось в одиночку оторваться от преследователей и одержать победу на этапе. Атаковавший из пелотона за 4,5 км Эстебан Чавес (BikeExchange) сумел обойти Вальверде и финишировал вторым через 13 секунд после победителя этапа Адама Йейтса.

Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) перехватил майку лидера у Жуана Алмейды, в генеральной классификации его ближайшим соперником является его товарищ по команде Ричи Порт. Жуан Алмейда, финишировавший через 46 секунд, замыкает в генеральной классификации тройку лидеров с отставанием в 49 секунд от Адама Йейтса.

Адам Йейтс (Ineos Grenadiers): «Чувствовал себя хорошо. Нам пришлось контролировать отрыв, потому что сначала они набрали большое преимущество. Мы должны были вернуть их назад, сократить разрыв до подножия подъёма. Подъём был длинным и тяжёлым, мы знали, что если сократить запас отрыва до двух минут, мы сможем их догнать. Всё прошло идеально. В финале у нас было несколько карт, что и задумывалось изначально. Мы отлично их разыграли. Ричи рано атаковал, потом я переложился и просто продолжал ехать дальше. Это моя первая победа в новой команде. Я очень счастлив.

Всегда сложно выбрать момент для атаки. Конечно, два года назад я тоже хорошо здесь выступил. Я просто хорошо чувствовал, надеялся переложиться к Ричарду Карапасу, чтобы потом мы могли работать вдвоём. В итоге мне хватило сил и скорости, чтобы уехать вперёд. Со мной оставались Кусс и Алехандро, но в конце я их сбросил. Сегодня вечером сядем и обсудим положение в генеральной классификации, но сначала отпразднуем».

Эстебан Чавес (Team BikeExchange): «Я потерял ускорение в финальной части. Это первая гонка, не был на сто процентов уверен, особенно после прошлого года и недавних месяцев. Мне придётся поработать ещё больше, но я уже подошёл ближе. Адам был очень силён в конце. А для меня это был первый серьёзный тест, я доволен своим выступлением. Команда, как всегда, работала отлично. Мы понимаем друг друга, с нетерпением ждём завтрашнего этапа. Сегодняшний этап даёт мне и команде большую уверенность на следующие этапы и сезон».

Алехандро Вальверде (Movistar): «Рад, что снова был впереди. Этап был очень быстрым, потому что ранний отрыв набрал много времени. Другим командам пришлось рано начать работать, что мы почувствовали в ногах, когда, наконец, доехали до подъёма. В первой части подъёма я чувствовал себя хорошо, захотел что-то попробовать заранее, прежде всего, чтобы быть впереди, когда фавориты начнут атаковать. Хотел, чтобы у меня было что-то в запасе, и я смог удержаться подольше. Завтра Порт Айне, и я надеюсь, очень надеюсь, что смогу выступить так же, как сегодня. Не знаю, удастся ли мне добиться лучшего результата или он будет таким же, но, судя по тому, как чувствую, думаю, мы снова сможем быть впереди».

Харм Ванхауке (Lotto Soudal): «Приятно, что хорошая форма после Париж-Ниццы-2021 осталась на первом горном финише на Вуэльте Каталонии-2021. Чувствовал себя даже лучше, чем на прошлой неделе. Финишировать пятым среди звёздных гонщиков – это фантастика. Подъём проходили довольно хаотично. Ни одна из команд не взяла инициативу. Было много атак, все смотрели на лидера общего зачёта Жуана Алмейду, ждали, что он будет преследовать и закрывать просветы. Когда Кусс, Йейтс и Вальверде уехали, последовать за ними было тяжело. После контратаки Чавеса скорость упала, и я увидел возможность для своей атаки.

Хотя я узнал этот финишный подъём два года назад, мне было очень тяжело до самого финиша. Пришлось как следует приложить силы на финальных километрах, чтобы удержать преимущество над преследователями. Так как ехали на большой высоте, я пересёк финиш совершенно пустым. Но 5-е место в результате – это хорошо. Было бы хорошо удержаться в топ-10 генеральной классификации. Команда поддерживает эти планы».

Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe): «Думаю, этап прошёл хорошо. Это моя первая гонка в сезоне и первая с командой Bora-hansgrohe. Я доволен ощущениями и тем, как шла нога. Команда отлично работала, вывезла меня на хорошую позицию перед подъёмом, который прошли быстро. На финальных 10 км было много атак и ускорений. Я попробовал атаковать сам за 4 км, но пока я ещё не достиг пика формы, потому что у меня не было гонок».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Думаю, Сеп был вторым сильнейшим гонщиком на финальном подъёме. Только Адам Йейтс был лучше. К сожалению, Сеп загнал сам себя на финальных километрах. Досадно, что он финишировал шестым. Мы надеялись на большее».

Жуан Алмейда (Deceuninck-Quick Step): «Подъём был очень выматывающим, я знал, что будет тяжело удержать майку лидера, но сделал всё, что было в моих силах. Команда весь день помогала мне, защищала, догоняла отрыв, за всё это хочу сказать спасибо. Атаки начались рано на отрезке, где градиент удваивался. Другие гонщики были сильнее меня, но я выдал всё, что мог. Я доволен приложенными усилиями. Хорошо, что остался третьим в общем зачёте, но впереди ещё четыре тяжёлых этапа, посмотрим, что получится».