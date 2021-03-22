Леннард Кемна – победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2021

Леннард Кемна о победе на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2021

5-й этап Вуэльты Каталонии-2021 не был обозначен как горный, но на 200 км дистанции подъёмов было достаточно, чтобы вымотать гонщиков. Этап был скроен под победу отрыва. После многочисленных атак и контратак привели к разрыву пелотона и формированию большого отрыва, в который отобрался и 24-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe (Lennard Kämna) вместе со своим товарищем по команде Беном Цвихоффом (Ben Zwiehoff).

Большой отрыв за 45 км до финиша перегруппировался. За 54 км до финиша из него в одиночку атаковал Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step), в то время как в четырёх минутах от отрыва пелотон возглавляла команда Ineos Grenadiers. За 26 км до финиша группа преследователей из отрыва добрала Каванью, и начались новые атаки. Сначала уехать попробовал Рубен Геррейро (EF Education-Nippo). Но успешной стала атака Леннарда Кемны. За 25 км до финиша он добрал первую группу отрыва, а за 12 км до финиша уехал в одиночку и на финише опередил преследователей на 39 секунд. Это третья в карьере победа Леннарда Кемны и первая в этом сезоне.

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Леннард Кемна: «Очень счастлив, что выиграл. Вчера я тоже пытался, но поехал слишком рано. Сегодня в первой части этапа нога шла не лучшим образом, мне лишь хватило сил переложиться в группу. Но на последнем подъёме почувствовал, что силы вернулись, поэтому предпринял ещё одну попытку. Рад, что в итоге всё сработало.

Потрясающее ощущение. Это первая гонка в моём календаре, великолепно, что я в хорошей форме и взял победу. В момент атаки чувствовал себя отлично. Все следили друг за другом, немного злились, что не получается слаженной работы, поэтому я посчитал, что это верный момент для атаки. Впереди осталась пара этапов, мы продолжим бороться».

Андре Шульце, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Перед стартом мы знали, что на сегодняшнем этапе у отрыва есть шанс удержаться до финиша. Мы планировали отправить в отрыв двух или трёх наших гонщиков. С самого старта гонка шла непросто. Мы сберегли Леннарда для финального подъёма, что оказалось правильно. Он снова вёл гонку, руководствуясь своим инстинктом, пытался атаковать два или три раза, выбрал правильный момент. Мы очень рады этой победе. Леннард – настоящий боец. Вся команда тоже работала отлично, мы можем быть довольны результатом».