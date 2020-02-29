Адам Йейтс – победитель Тура ОАЭ-2020

Это называется - ИСТЕРИЯ. Так действительно всё везде можно отменить - праздники, концерты, фестивали, кинопросмотры, спортивные мероприятия, занятия в учебных заведениях, производственные процессы... Только похороны разрешить... При этом по Земле-матушке "спокойно" гуляют такие заразы с такой смертностью - никакие коронавирусы не сравняться - и ничего, как-то не паниковали... Я сейчас в Берлине на ЧМ по треку. Здесь тоже начинается брожение...