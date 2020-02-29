Адам Йейтс – победитель Тура ОАЭ-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 13:14
Адам Йейтс – победитель Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020
После отмены двух финальных этапов гонки Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2020 согласно статье 2.2.029 итоговыми результатами гонки являются результаты 5-го этапа.
Адам Йейтс, 27-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott, - победитель Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020. Адам Йейтс надел майку лидера общего зачёта после победы на 3-м этапе с финишем в подъём Джебель Хафит.
В итоговой генеральной классификации Адам Йейтс одержал победу с преимуществом в 1 минуту 1 секунду над словенским гонщиком команды UAE Team Emirates Тадеем Погачаром. Третье место в общем зачёте занял казахстанский гонщик команды Astana Алексей Луценко, уступивший Адаму Йейтсу 1 минуту 33 секунды.
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