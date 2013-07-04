Йонас Вингегорд – победитель 6 этапа Тура Польши-2019

Йонас Вингегорд, Павел Сиваков, Джей Хиндли о 6-м этапе Тура Польши-2019

22-летний датский гонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегорд (Jonas Vingegaard) одержал первую профессиональную победу, выиграв 6-й этап Тура Польши-2019.

Йонас Вингегорд вместе с 22-летним российским гонщиком Павлом Сиваковым (Ineos) и 23-летним австралийским гонщиком Джеем Хиндли (Sunweb) за 6 км до финиша добрали и прошли пытавшегося уехать от пелотона после сольной атаки Бена Свифта (Ineos).

У тройки лидеров за 2,5 км до финиша было около 15 секунд преимущества. Йонас Вингегорд спринтовал за 300 м и опередил Павла Сивакова и Джея Хиндли, став также и лидером генеральной классификации.

Photo ©ATCommunication/TDP

Йонас Вингегорд: «Сегодня фантастический для меня день, великолепная победа в моей недавно начавшейся карьере, и ещё жёлтая майка. Я очень счастлив и горд. Но мне очень тяжело, очень переживаю после смерти Бьорга. Считаю, что такое просто не должно случаться в велоспорте. Я думаю о его семье, друзьях и команде. Эту победу посвящаю Бьоргу Ламбрехту. Велоспорт скорбит, невозможно смириться с потерей такого коллеги. Победой я отдаю ему дань уважения.

Сегодня ребята команды работали отлично. Когда моя группа добрала группу Антвана, я чувствовал себя хорошо, а потом решил атаковать. Я знал, что в спринте у меня будет хороший шанс, но факт, что мне действительно удалось выиграть - это фантастика.

Завтра последний день Тура Польши, я стартую в майке лидера гонки. Собираюсь её защищать. Учитывая, как я ехал сегодня, думаю, возможность есть. Посмотрим. Со стороны команды давления не ощущаю. Я ещё молод, поэтому, прежде всего, попробуем защитить майку, надеюсь, смогу это сделать».

Павел Сиваков в интервью Cyclingnews: «Маршрут был очень тяжёлым. Этап хоть и короткий, но напряжённый. В конце показал хороший для себя результат, но немного разочарован, что упустил победу. Думаю, если бы начал спринт немного раньше, то смог бы выиграть. Он чуть-чуть застал меня врасплох. Не часто я участвую в таком спринте. В профессионалах подобный спринт для меня впервые, но это был хороший опыт на будущее».

Джей Хиндли: «Было очень тяжело, но такой день в седле доставил удовольствие, большую часть этапа ехали на полной скорости. Вся команда работала слаженно, как единое целое. После предпоследнего подъёма дня я атаковал, а позже ко мне присоединились Сиваков и Вингегорд. Мы работали сменами до финиша, где разыграли спринт. Это был не лучший из моих спринтов, но я очень доволен, что впервые попал на подиум этапа гонки Мирового тура».